Suspension de la négociation par l'OCRCVM - FAT

Excelra, une organisation mondiale de premier plan dans le domaine des données et de l'analyse, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat entre sa base de données Global Online Structure Activity Relationship (GOSTAR) et XtalPi Inc, une...

Darktrace, leader mondial en matière d'intelligence artificielle (IA) et de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde a signé une entente de renouvellement majeure avec l'entreprise, qui continue...

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Fondaction donnent aujourd'hui le coup d'envoi d'une tournée régionale «?Pour des milieux de vie durables au Québec?» afin de réfléchir aux enjeux de la durabilité dans les villes et les...