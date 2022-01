INVITATION AUX MÉDIAS - Ouverture officielle du nouveau Parc de rails Dillon Ojo présenté par Vans, au Parc olympique de Montréal - Le jeudi 20 janvier, à 11 h

Vans, la Fondation Dillon Ojo Ligne de vie et le Parc olympique de Montréal invitent les médias le 20 janvier prochain à 11 h à l'ouverture du tout nouveau Parc de rails Dillon Ojo, situé sur le site du Parc olympique, aux abords du sentier Morgan,...

Avec le Nouvel An chinois qui approche à grands pas, le Temple de Shaolin de Songshan en Chine et les centres culturels Shaolin du monde entier ont lancé un concours mondial de kung-fu - « Bon Nouvel An chinois : Jeux en ligne de kung-fu Shaolin »....