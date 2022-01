DÉPART À LA RETRAITE DE M. JEAN-PIERRE TREMBLAY, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF





MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. annonce le départ à la retraite, le 31 mars prochain, de son vice-président exécutif, M. Jean-Pierre Tremblay, celui qui a assumé, au cours des 24 dernières années, les responsabilités de maître d'oeuvre de l'importante croissance et des succès des Fonds FMOQ, tout en assurant la gestion de ses quatre filiales mandatées pour concevoir et offrir des produits et services financiers de haute qualité aux membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et de l'Association des optométristes du Québec (AOQ) de même qu'à leurs proches.

Au moment de l'entrée en fonction de Jean-Pierre Tremblay en 1997, six Fonds FMOQ, dont la valeur des actifs sous gestion totalisait 250 millions de dollars (250 M$), regroupaient alors 2 500 participants. À l'heure actuelle, on compte neuf Fonds FMOQ et quatre Fonds Gestion privée FMOQ et la valeur des actifs sous gestion des diverses sociétés totalise plus de 2,8 milliards de dollars (2,8 G$) et 8 307 participants au 31 décembre 2021. Seul en poste à la création de la société, on compte aujourd'hui 75 employés pleinement dédiés.

Outre la constance des rendements intéressants, les Fonds se démarquent toujours par des honoraires de gestion parmi les plus bas de l'industrie et l'absence de frais d'achat, de vente ou d'administration. C'est une véritable force économique et financière pour les médecins de famille - et depuis 2002 pour les optométristes - que Jean-Pierre Tremblay a constituée dans le respect scrupuleux de la philosophie des pionniers qui ont créé le premier fonds commun de placement des médecins omnipraticiens, en 1979.

En plus de mettre l'accent sur la disponibilité d'outils d'investissement solides, fiables et performants de même que sur une approche-conseil objective, cette vision privilégie une sensibilisation accrue des membres de la Fédération à l'importance de s'occuper de leurs finances personnelles et d'avoir accès à de l'information rigoureuse, pertinente et limpide. L'approche du service-conseil, qui s'est imposée dès le début de la société, s'est concrétisée non seulement par l'ouverture d'un bureau à Québec, dès 1999, afin de desservir la capitale nationale et l'est du Québec, mais aussi par des visites régulières des conseillers dans toutes les régions de la province pour rencontrer les professionnels de la santé qui souhaitent se prévaloir de leurs expertises, et ce, sans aucune obligation d'achat.

Outre l'accroissement du nombre de Fonds FMOQ, la gamme des produits et services s'est élargie en 2004 avec l'ajout de la majorité des fonds communs de placement disponibles au Canada, ainsi que, par le biais de partenaires, des certificats de placement garanti et des services de courtage en valeurs mobilières. De fait, l'offre de service a été constamment bonifiée comme en témoignent l'accès à une analyse de la pertinence d'exercer la profession médicale en société, la mise en place de nombreux régimes dont le Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) et le Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI).

Le vice-président exécutif a inculqué à l'organisation une vision et une approche client permettant aux Fonds FMOQ de se distinguer nettement de la concurrence, un facteur clé de leur progression. Ce n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard si les Fonds versent, depuis 2020, une ristourne aux participants aux Fonds FMOQ et aux Fonds Gestion privée FMOQ.

Au cours de ces 24 années, des efforts importants et soutenus ont été consentis pour permettre aux professionnels ciblés de s'informer et d'acquérir de solides connaissances en matière financière. Parmi les multiples initiatives prises, notons la production d'un bulletin d'information trimestriel, la mise en ligne d'un site web, l'ouverture d'un portail CyberStudio, la participation du vice-président exécutif à la tournée annuelle des associations affiliées à la FMOQ, la tenue de soirées-conférences abordant une foule de sujets variés, la mise sur pied d'ateliers pour les médecins en début de carrière et ceux préparant leur retraite, sans compter les nombreuses actions pour convaincre les futurs médecins et les résidents de s'intéresser sans tarder aux questions relatives à leur sécurité financière.

Très attentifs aux besoins et aux attentes des membres de la communauté médicale, Jean-Pierre et son équipe ont mis sur pied, en 2000, un service de planification financière et, en 2011, un service de gestion privée qui connaît une croissance fulgurante (1,1 milliard de dollars [1,1 G$] d'actif sous gestion et 1 101 participants au 31 décembre 2021). En 2013, la création de Services accessoires Fonds FMOQ inc. allait donner accès aux médecins à un service complet à valeur ajoutée de facturation médicale de leurs honoraires professionnels.

Tout au long de ces 24 années, une attention incessante a été portée à la pérennité des Fonds FMOQ dont l'illustration probante demeure la structure actuelle qui regroupe quatre filiales, et ce, tout en assurant la confidentialité et la sécurité des données des participants.

Au nom des participants aux Fonds FMOQ et de tous ceux qui ont côtoyé notre premier vice-président exécutif, nous lui témoignons notre reconnaissance pour ce bilan exceptionnel. Nous lui souhaitons une retraite pleinement méritée, aussi longue qu'agréable et sereine.

