Mise en vente des billets de Lynx Air pour des vols vers cinq destinations canadiennes

CALGARY, Alberta, 19 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la nouvelle compagnie aérienne canadienne à faible coût, Lynx Air (Lynx), a annoncé le lancement très attendu de son site Web de réservation. Les billets sont mis en vente pour les vols vers les cinq premières destinations de la compagnie : Toronto, Vancouver, Calgary, Kelowna et Winnipeg. Installée à Calgary, Lynx s'est donné pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous les Canadiens grâce à ses prix très bas, à sa flotte de Boeing 737 flambant neufs et à son excellent service à la clientèle.

Le vol inaugural de Lynx prendra son envol le jeudi 7 avril 2022 et reliera Calgary à Vancouver. La compagnie aérienne proposera des vols quotidiens entre ces deux importantes plaques tournantes. La fréquence passera à deux vols quotidiens à compter du vendredi 20 mai 2022.

Le lundi 11 avril 2022, la plus grande ville du Canada, Toronto, s'ajoutera au réseau Lynx, avec quatre vols par semaine au départ de Calgary, qui passeront à sept vols par semaine le lundi 18 avril 2022. Des vols quotidiens entre Toronto et Vancouver s'amorceront le jeudi 28 avril 2022.

Le réseau de la compagnie aérienne continuera de s'étendre au cours des prochaines semaines grâce à deux trajets par semaine à destination de Kelowna au départ de Calgary et de Vancouver à compter du vendredi 15 avril 2022.

Winnipeg s'ajoutera au réseau de Lynx le mardi 19 avril 2022, avec deux vols par semaine vers Calgary et Vancouver. Les vols de Calgary à Winnipeg passeront à quatre par semaine le jeudi 5 mai 2022.

Pour souligner cette étape importante, Lynx a organisé un concours permettant de gagner des vols gratuits pendant un an. Les noms des personnes gagnantes seront dévoilés sous peu. Les célébrations se poursuivent aujourd'hui, la compagnie aérienne annonçant des tarifs de lancement très bas à partir de 39 dollars pour un aller simple*. Les voyageurs peuvent réserver dès maintenant sur FlyLynx.com.

« Nous avons été enchantés des réactions favorables qui ont accueilli la nouvelle de l'arrivée de Lynx en tant que compagnie aérienne à très faible coût du Canada. Nous mettons notre site de réservation en ligne aujourd'hui et nous sommes ravis de concrétiser notre engagement en faveur de tarifs très bas, en proposant des prix spéciaux de lancement à partir de 39 dollars pour un aller simple* », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx Air. « D'ici mai, 76 vols par semaine seront assurés par Lynx, et ce n'est qu'un début. Nous continuerons à ajouter des destinations et des itinéraires à mesure que nous nous préparons pour une saison estivale chargée, offrant ainsi encore plus de choix et de flexibilité aux Canadiens. Restez à l'affût, car de nouvelles annonces seront faites prochainement. »

« Nous nous réjouissons d'être l'aéroport de départ du vol inaugural de Lynx en avril », a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction, Autorité aéroportuaire de Calgary. « À YYC, nous sommes prêts à faire découvrir aux invités de Lynx le sens de l'hospitalité légendaire de Calgary alors que la compagnie étend son réseau au Canada. »

« À YVR, nous avons le plaisir d'accueillir Lynx Air et d'offrir ainsi encore plus de choix aux voyageurs », a déclaré Russell Atkinson, chef, Développement des services aéronautiques à l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « Nous sommes impatients de voir les premiers vols de Lynx Air au départ de YVR et de participer à la croissance de cette compagnie aérienne, qui se concentre sur l'offre d'un plus grand choix et de tarifs très bas aux habitants de la Colombie-Britannique et d'ailleurs. »

« Voir Lynx Air lancer des liaisons vers Kelowna à partir de Calgary et de Vancouver en avril nous enchante », a ajouté Sam Samaddar, directeur de l'Aéroport international de Kelowna. « Une compagnie aérienne abordable comme Lynx ouvrira de nouvelles possibilités aux voyageurs qui cherchent à explorer notre belle région et augmentera les occasions de voyage pour la communauté de la vallée de l'Okanagan. »

« Lynx Air proposera plus d'options à ceux qui se rendent dans d'autres régions du Canada, tout en ouvrant aux visiteurs de Pearson de nouvelles possibilités d'explorer l'Ontario », a affirmé Craig Bradbrook, directeur de l'exploitation de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Nous sommes heureux d'accueillir Lynx Air à notre aéroport et nous nous réjouissons d'approfondir notre partenariat à mesure qu'elle étendra ses services au départ et à destination de Toronto. »

« Nous avons le plaisir d'accueillir Lynx Air aux portes d'embarquement de l'aéroport international Richardson de Winnipeg et d'offrir ainsi des options de voyage plus abordables qui répondront aux besoins de notre communauté », a indiqué Barry Rempel, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg. « C'est une excellente nouvelle de voir la plus récente compagnie aérienne à bas prix du Canada se préparer à lancer un service direct au départ de Winnipeg vers Calgary et Vancouver, ajoutant ainsi de la capacité vers ces deux destinations très recherchées. Cette augmentation du nombre de partenaires aériens offrant des services au départ de Winnipeg permettra de garder notre région connectée. »

Les vols sont maintenant disponibles pour réservation à FlyLynx.com. Veuillez noter que les dates sont sous réserve de modifications. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

Détail du calendrier de lancement de Lynx

Itinéraire Début du service Fréquence des aller-retour hebdomadaires Calgary, Alb. ? Vancouver, C.-B. 7 avril 2022 7

14 (à partir du 20 mai) Calgary, Alb. ? Toronto, Ont. 11 avril 2022 4

7 (à partir du 18 avril) Vancouver, C.-B. ? Kelowna, C.-B. 15 avril 2022 2 Calgary, Alb. ? Kelowna, C.-B. 15 avril 2022 2 Calgary, Alb. ? Winnipeg, Man. 19 avril 2022 2

4 (à partir du 5 mai) Vancouver, C.-B. ? Winnipeg, Man. 19 avril 2022 2 Toronto, Ont. ? Vancouver, C.-B. 28 avril 2022 7

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date.

À propos de Lynx Air



Lynx Air (Lynx) est une compagnie aérienne ultra abordable nouvellement arrivée sur le marché canadien. Elle s'est donné pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous les Canadiens grâce à ses prix bas, à sa flotte de Boeing 737 flambant neufs et à son excellent service à la clientèle. Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée qui dispose du soutien financier et de l'expertise de l'industrie nécessaires pour transformer le paysage du transport aérien au Canada.

