UN ENSEMBLE DE 83 LOGEMENTS NEUFS EST PRÉVU À FORT SASKATCHEWAN

FORT SASKATCHEWAN, AB, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Le logement abordable est la clé de la reprise au Canada en temps de pandémie, en particulier, pour les collectivités de tout le pays, y compris à Fort Saskatchewan.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, ainsi que Gale Katchur, mairesse de la ville de Fort Saskatchewan, et Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé les détails d'un investissement total de près de 17,3 millions de dollars pour soutenir les familles et les personnes à faible revenu dans le besoin.

Le projet permettra de créer 83 nouveaux logements dans un immeuble de quatre étages et sera situé au 9410-94e Avenue à Fort Saskatchewan. Nommé en l'honneur de l'ancienne députée de l'Assemblée législative de l'Alberta et maire de Fort Saskatchewan, Muriel Ross Abdurahman, le projet sera construit selon une conception novatrice qui intègre la construction traditionnelle en bois et des éléments modulaires comme des conteneurs d'expédition. En outre, il offrira des logements accessibles, tout en portant sa performance énergétique à un niveau net zéro.

L'immeuble sera la propriété et exploité par la Heartland Housing Foundation et offrira diverses options de logement pour répondre aux différents besoins des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des jeunes personnes seules. Les résidents auront également accès à des opportunités de faire du bénévolat, ainsi qu'à des soutiens communautaures par l'entremise d'organismes comme la Robin Hood Association, Family and Community Supports, la Families First Society et Meals on Wheels.

La construction du bâtiment est en cours; son achèvement est prévu pour l'automne 2022.

Citations :

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Notre gouvernement s'est engagé à aider ceux qui en ont le plus besoin, et l'annonce d'aujourd'hui contribuera grandement à soutenir les plus vulnérables à Fort Saskatchewan. C'est la Stratégie nationale du logement qui est à l'oeuvre, et nous continuerons à faire notre part pour que chacun ait un logis fiable. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

«?Nous ne remporterons pas la lutte aux changements climatiques si nous n'abordons pas la question de l'efficacité énergétique des bâtiments partout au pays. Notre gouvernement est heureux de soutenir les municipalités canadiennes, conformément à notre engagement à rendre les habitations plus écoénergétiques et plus abordables pour les familles canadiennes. Des dépenses énergétiques moins élevées signifient plus d'argent dans leurs poches.?» L'honorable Jonathan Wilkinson, Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Notre gouvernement s'est engagé à aider les Canadiens et les Albertains à se trouver un logement sécuritaire et abordable, et nous tenons parole. Nous collaborons avec tous les ordres de gouvernement, la Fédération canadienne des municipalités et la Heartland Housing Foundation pour fournir un financement dont pourront bénéficier les familles et les citoyens de Fort Saskatchewan. Ce projet aura des retombées positives pour les résidents et contribuera à bâtir de solides fondations pour construire un avenir économique durable. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et député fédéral d'Edmonton-Centre

« Le logement est le fondement d'un avenir brillant et prospère. Ces magnifiques nouvelles maisons offriront aux résidents la stabilité dont ils ont besoin pour améliorer leur vie et leur situation financière. Grâce à nos partenariats stratégiques, des projets novateurs comme celui-ci nous aident à répondre aux divers besoins des Albertains en matière de logement, maintenant et dans l'avenir. » - L'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« La ville de Fort Saskatchewan est heureuse de s'associer au gouvernement du Canada, au gouvernement de l'Alberta, à la Heartland Housing Foundation et à la Fédération canadienne des municipalités pour aider à fournir ces nouveaux logements abordables dans notre communauté. Il s'agit d'un projet très nécessaire, et nous sommes reconnaissants à toutes les organisations qui en ont fait une réalité. » - Gale Katchur, mairesse de la Ville de Fort Saskatchewan

« Les municipalités sont aux premières lignes des changements climatiques et de l'action climatique. Les collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat au moment où nous en avons le plus besoin. Les investissements du Fonds municipal vert dans des projets comme celui-ci leurs donnent les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Et ces résultats concrets, nous les obtenons avec nos partenaires, en aidant les villes et les collectivités à relever les défis du logement abordable, à créer des emplois et à bâtir un pays plus vert et plus durable. Ensemble, nous sommes engagés sur la voie de la carboneutralité. » - Joanne Vanderheyden, présidente, Fédération canadienne des municipalités

« Heartland Housing Foundation est fière de ce partenariat qui permet à la ville de Fort Saskatchewan de disposer de 83 logements locatifs inférieurs au prix du marché. La demande pour ces logements est déjà très élevée, et nous sommes heureux de voir comment la communauté a accueilli ce projet. Nous espérons que Muriel Ross Abdurahman Court sera un endroit où des générations de leaders - comme Muriel elle-même - grandiront et s'épanouiront dans une communauté inclusive et dynamique. » - Mike Derbyshire, président du conseil d'administration, Heartland Housing Foundation

Faits en bref :

L'investissement total de toutes les parties pour le développement du projet Muriel Ross Abdurahman Court s'élève à près de 17,3 millions de dollars et comprend :

6,51 millions de dollars du gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL)

, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL)

2,89 millions de dollars du gouvernement du Canada, par l'entremise de Ressources naturelles Canada et du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités

, par l'entremise de Ressources naturelles et du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités

6,27 millions de dollars par l'entremise du gouvernement du Canada et de l'entente bilatérale conclue avec la province de l'Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale de logement (SNL)

et de l'entente bilatérale conclue avec la province de l' dans le cadre de la Stratégie nationale de logement (SNL)

1,11 million de dollars de la part de la ville de Fort Saskatchewan et un remboursement de taxe fédérale de 500 000 $

et un remboursement de taxe fédérale de 500 000 $ Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, nous prévoyons des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des handicaps développementaux.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 fournit 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget 2021 affecte, en 2021-2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Muriel Ross Abdurahman Court sera la propriété et exploité par Heartland Housing Foundation, un organisme local de gestion du logement qui gère la majeure partie des logements abordables du comté de Strathcona et de Fort Saskatchewan. (www.heartlandhousing.ca)

