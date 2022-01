La Ville de Montréal accorde un soutien de 5,1 M$ à des organismes communautaires pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes et lutter contre le racisme et les discriminations





MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal octroie un soutien financier majeur de 5,1 M$, pour 3 ans, grâce au partenariat 2021-2024 avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration afin de permettre la réalisation de 38 projets favorisant l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes et renforçant la lutte contre le racisme et les discriminations.

Cette démarche est le fruit d'un rigoureux processus de sélection et d'accompagnement mené par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) auprès de la collectivité, plus d'une centaine de rencontres ayant été offertes en amont. En misant sur les relations interculturelles et la lutte contre le racisme, ces fonds contribueront à améliorer la qualité de vie et le bien-être des nouveaux arrivants, des personnes immigrantes et de leurs familles dans la métropole.

Les projets retenus s'inscrivent dans le cadre des programmes « Territoires d'inclusion prioritaires » et « Montréal inclusive ». Ce financement est rendu possible grâce à l'entente triennale 2021-2024 entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités. Celui-ci vise à contribuer, par l'engagement collectif de la société, à l'édification de collectivités plus accueillantes et inclusives pour les personnes immigrantes et des autres minorités ethnoculturelles afin qu'elles participent pleinement, en français, à la prospérité du Québec. De 2018 à 2021, les initiatives de la dernière entente signée dans le cadre de l'ancien Programme Mobilisation-Diversité (PMD) avaient permis de rejoindre plus de 172 000 personnes, dont 62 570 femmes.

« Avec ce financement de plus de 5 M$, nous posons une nouvelle action significative pour faire de Montréal une ville encore plus accueillante et inclusive. Une ville où toutes et tous peuvent s'épanouir pleinement. Je tiens à féliciter et remercier les organismes communautaires qui ont développé ces 38 projets qui faciliteront l'intégration et l'inclusion, en français, des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes à Montréal. Grâce à leur travail soutenu sur le terrain, ces organismes contribuent à créer ce rapprochement si crucial avec la société d'accueil », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Je suis heureux de la collaboration de mon ministère avec la Ville de Montréal. Ce partenariat est primordial dans le but de concrétiser des projets structurants développés par les organismes communautaires du territoire de la métropole puisqu'ils ont pour but de créer les conditions gagnantes afin d'assurer la pleine participation, en français, des personnes immigrantes. Nous traduisons ainsi la priorité de notre gouvernement d'unir nos forces pour travailler ensemble afin que l'immigration devienne un facteur de prospérité et de vitalité dans toutes les régions du Québec?», a déclaré le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet.

Les projets retenus se distinguent par l'implication directe des personnes immigrantes et racisées dans leur développement et leur mise en oeuvre. Ils visent également à outiller les jeunes et les femmes à devenir des personnes ressources dans leurs communautés. Par ailleurs, à l'heure où les communautés veulent passer à l'action dans la lutte contre le racisme, plusieurs formations en la matière seront également soutenues. Ainsi, grâce à leur expertise, les organismes bénéficiaires mettront en oeuvre des initiatives tant locales que régionales et bénéficieront d'un parcours d'accompagnement déployé par le BINAM.

« Avec ce financement, notre administration réitère l'importance du travail de collaboration avec les intervenantes et les intervenants du milieu pour réussir le cheminement vers l'intégration et l'inclusion des nouveaux arrivants à Montréal. Aujourd'hui, nous nous engageons plus que jamais à soutenir cette action concertée. L'intégration et l'inclusion des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes sont des responsabilités collectives que nous partageons toutes et tous », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Carrefour de ressources en interculturel

1,2,3, GO! St-Michel /Femmes Relais

/Femmes Relais Table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve

Concert'Action Lachine

Équipe R.D.P.

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes Inc.

Réseau citoyen de solidarité Iciéla

Accès Bénévolat

Institut F

Centre communautaire de l'avenue Greene Inc.

Centre de ressources de la Troisième Avenue

Institut du Nouveau Monde

Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains

Mains Utiles

Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion

Club de Basketball St-Léonard

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds -est Inc.

-est Inc. Centre des ressources communautaires de l'Ouest de l'ile

Centre communautaire "Bon courage" de Place Benoit

CARI St-Laurent

Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord Inc.

Centre de formation Jean-Paul Lemay

Pause-Famille Inc.

Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes

Table de concertation-jeunesse Bordeau-Cartierville

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

Centre Génération Emploi

Emploi Jeunesse 16-25 inc.

Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Nord

Maison des jeunes de la Côte-des-Neiges Inc.

Cafétéria communautaire Multi Caf

Bienvenue à Notre-Dame -de-Grâce

-de-Grâce Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges

AGIR : Action lesbienne, gai, bisexuelle, trans et queer (LGBTQ) avec les immigrants et réfugiées

Centre Humanitaire d'Organisation de Ressources et de Référence d' Anjou (CHORRA)

(CHORRA) Concertation Anjou

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants

