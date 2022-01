Toshiba lance des solutions intelligentes de nouvelle génération sur sa plateforme ELERA pour accélérer la transformation numérique des détaillants





Dans le cadre de la National Retail Federation Conference, Toshiba Global Commerce Solutions a annoncé aujourd'hui une expansion majeure d'ELERAMT, sa plateforme de commerce unifié, nouvelle génération, qui permet d'accélérer la transformation digitale des commerçants. Cette expansion inaugure une nouvelle ère dans la technologie de vente au détail : agile, interconnectée, et adaptable à l'infini.

« Les détaillants ne peuvent pas accélérer leur transformation lorsqu'ils sont aux prises avec des technologies vieilles de plusieurs décennies et des centaines d'intégrations développées sur mesure, dont la maintenance exige d'énormes ressources », a déclaré Rance Poehler, président et chef de la direction de Toshiba Global Commerce Solutions. « ELERA change la donne et met fin à leur dette technologique en fournissant une base modulaire qui les libère pour transformer leurs activités à une vitesse sans précédent jusqu'ici. »

« En plus de voir ELERA produire des résultats commerciaux, les clients sont également stimulés par la liberté dont ils disposent désormais pour expérimenter sans relâche des idées et des services innovants, et les mettre ensuite à l'échelle de leurs opérations », a-t-il ajouté.

L'annonce mentionne notamment :

Plus de 45 microservices natifs, un développement API-first, et des outils d'autoactivation à faible code et sans code, qui permettent aux détaillants d'utiliser une plateforme unique pour développer, itérer et généraliser des solutions de vente au détail unifiées sur tous les points de contact, appareils et systèmes physiques et numériques

La nouvelle plateforme ELERA IdO (Internet des Objets) permet d'interconnecter et de partager les données entre plusieurs appareils IdO, de manière transparente ; elle alimente une nouvelle solution de reconnaissance des produits par caméra périphérique, améliorée par l'IA, qui accélère le passage en caisse automatique, optimise l'affectation du personnel, et réduit les pertes et les contractions, tout en offrant une visibilité plus précise des stocks

Les points de contact et les applications ELERA de nouvelle génération, pour les points de vente, le libre-service, la fidélisation et les promotions exploitent les microservices pour créer des expériences d'achat sans faille et rationaliser les opérations

Numérisation, Expansion, Expérimentation

L'expansion d'ELERA menée par Toshiba intervient à un moment où les principales méthodes utilisées par les détaillants pour fidéliser leurs clients, telles que les remises et les récompenses, ne sont plus les seuls facteurs entraînant la fidélité à la marque ou les ventes futures. Les comportements d'achat des consommateurs sont désormais influencés par d'autres paramètres, notamment l'utilisation de technologies qui rendent les achats plus pratiques et plus efficaces.

Une étude portant sur 2 100 consommateurs, menée par Toshiba et PYMNTS.com montre que plus de 35 % des acheteurs déclarent que l'accès à de meilleures capacités numériques pourrait les inciter à s'adresser à d'autres commerçants.

ELERA accélère la numérisation et l'unification en fournissant aux détaillants des outils à faible code et sans code, ainsi qu'une plateforme unique pour développer, itérer et faire évoluer de nouvelles applications et services sur des points de contact et des appareils, qui couvrent l'ensemble de leur infrastructure de magasin physique et en ligne.

Aujourd'hui, plus de 45 microservices préemballés, et plus de 550 API sont disponibles sur le portail ELERA, prêts à être mis à profit par les détaillants agréés et les fournisseurs de solutions de vente au détail, indépendants.

Ces nouvelles capacités profitent à la fois aux détaillants physiques et aux détaillants de commerce électronique. Les détaillants physiques peuvent rapidement unifier, faire évoluer les fonctions des magasins, et les interconnecter avec les capacités de leur plateforme numérique, ce qui réduit les délais de développement tout en éliminant la charge que représente la maintenance de plusieurs piles logicielles. Les détaillants de commerce électronique peuvent plus facilement et plus rapidement créer des magasins physiques en utilisant les services et les capacités qu'ils ont déjà développés pour leurs canaux numériques natifs.

Une nouvelle plateforme IdO pour une reconnaissance des produits, améliorée par l'IA

Basée sur la nouvelle plateforme ELERA IdO, la reconnaissance des produits, alimentée par l'IA, de Toshiba démontre la puissance mise en oeuvre pour déplacer les appareils intelligents vers la périphérie, et les améliorer grâce aux capacités d'IA (intelligence artificielle) déployées par la caméra TCx® EDGE de Toshiba, à la pointe de la technologie.

La reconnaissance des produits joue un rôle clé dans l'adoption des systèmes de caisses automatiques, en surmontant les obstacles traditionnels. L'étude menée par PYMNTS.com et Toshiba a constaté que 35 % des clients estiment que le libre-service ne sera pas pratique pour acheter des produits. 15 % affirment que les bornes automatiques feront probablement des erreurs lors du traitement de leurs commandes. 14 % considèrent que les caisses en libre-service sont difficiles à utiliser.

La solution de reconnaissance, des produits ELERA de Toshiba augmente la précision du scannage, réduisant ainsi le besoin de saisie manuelle des codes, et les interventions des employés du magasin, ce qui rend le processus de paiement en libre-service plus rapide, plus convivial et plus intelligent pour les consommateurs. Les détaillants peuvent s'attendre à constater divers avantages commerciaux, comme des améliorations en termes de prévention des pertes, et une meilleure affectation du personnel, des contractions limitées, et une visibilité plus précise des stocks.

« L'approche unique de Toshiba en matière de reconnaissance des produits illustre parfaitement la manière dont la plateforme ELERA, associée à l'IA et à la technologie de vision par ordinateur, peut être mise à profit et développée dans l'environnement de la vente au détail », a commenté Yevgeni Tsirulnik, vice-président chargé du portefeuille numérique et de l'innovation, chez Toshiba Global Commerce Solutions. « À mesure que les appareils de périphérie et les capteurs IdO se déploient, les données qu'ils collectent peuvent être mises à la disposition de n'importe quelle application, appareil ou point de contact. L'impact positif de ces technologies de pointe fonctionnant à l'unisson et à grande échelle se répercutera sur toutes les opérations de vente au détail », a-t-il ajouté.

Nouveaux points de contact d'avant-garde

La puissance de la plateforme ELERA s'inscrit dans une nouvelle vague de solutions intelligentes et interconnectées de bout en bout : bornes automatiques en libre-service, points de vente, outils de fidélisation et promotions.

Libre-service ELERA

Solution de nouvelle génération, conçue pour aider les détaillants à créer, déployer et réutiliser rapidement des applications et des actifs, afin de gérer les expériences des clients au niveau des points de contact des bornes automatiques en libre-service. La puissance de la plateforme ELERA permet la coordination et l'orchestration des périphériques matériels, sert les interfaces utilisateur aussi bien des acheteurs que des employés, et partage des données avec d'autres applications de vente au détail.

Point de vente ELERA

La nouvelle génération de points de vente (Point-of-Sale, POS) non seulement maximise les investissements existants, grâce à ses capacités de commerce unifié qui s'ajoutent à l'infrastructure du magasin, mais élimine également la nécessité de « supprimer et remplacer » les solutions existantes. Les fonctionnalités de commerce peuvent être fournies à n'importe quel point de terminaison POS, et de nouveaux cas d'utilisation peuvent rapidement être développés et déployés via des accélérateurs et des outils de développement à faible code et sans code.

Outil de fidélisation et de promotion ELERA

La fidélisation et la promotion, de nouvelle génération s'appuient sur les technologies avancées d'IA et d'apprentissage automatique, s'ajoutant aux données partagées issues d'autres solutions de vente au détail ELERA. Des informations sur les mesures et les données client importantes, sont ainsi disponibles telles que la valeur à vie du client (customer lifetime value, CLV), et la segmentation par style d'achat et groupes de niveaux. La conception intuitive permet aux équipes commerciales et marketing, de créer, déployer et suivre facilement les campagnes de fidélisation et de promotion, sur tous les appareils, points de contact, systèmes et applications ; elles peuvent ainsi gérer les données du programme client, comme les points de récompense, les déplacements en magasin, et les offres associées.

« Grâce à nos solutions et la plateforme ELERA de nouvelle génération, les détaillants ont enfin accès à des technologies transformatrices et évolutives qui leur permettent de disposer d'informations en temps réel et de l'informatique en périphérie, propices à un avenir sous le signe de la fluidité », a souligné M. Tsirulnik. « L'époque où l'on mettait en oeuvre ces technologies et d'autres en vase clos est révolue. La véritable valeur de ces technologies avancées ne peut être exploitée que lorsqu'elles sont interconnectées, unifiées et mises à l'échelle sur une plateforme unique et flexible, créant ainsi une source unique de données clients évolutives, qui rend chaque application de vente au détail plus intelligente et accessible à partir de tous les appareils, points de contact et systèmes existants », a-t-il poursuivi.

Visitez le site Accelerate with Purpose (Accélérer intelligemment) de Toshiba, et inscrivez-vous à l'Expérience virtuelle pour obtenir sur demande, les présentations, démonstrations et informations disponibles sur les produits ELERA.

