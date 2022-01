Hurricane Electric élargit son réseau mondial à Francfort grâce à un nouveau point de présence au centre de données Maincubes FRA01





Hurricane Electric, la plus vaste dorsale Internet native IPv6 au monde a annoncé aujourd'hui avoir déployé un nouveau point de présence (Point of Presence ou PoP) au centre de données Maincubes FRA01. Les installations sont sises Goethering 29 à 63067 Offenbach. Il s'agit du 9e point de présence de Hurricane Electric à Francfort et de son 15e en Allemagne.

Francfort est considérée comme la capitale financière de l'Europe et plusieurs grandes organisations IT et de télécommunications y sont implantées. Il s'agit également du principal marché du pays en ce qui concerne les centres de données, les fournisseurs de services et les matrices de commutation de réseau. La ville abrite de surcroît le siège de la Banque centrale européenne et la plus grande bourse allemande.

Les installations francfortoises de Maincubes FRA01, en Allemagne, consistent en un centre de données à trois étages situé à proximité du plus important noeud d'échange Internet, DE-CIX, qui traite 90 % de l'ensemble du trafic Internet intérieur et 35 % du trafic européen. Maincubes FRA01 est doté de technologies de refroidissement écoénergétiques, d'installations à forte redondance, d'options de connectivité à forte densité, tout en faisant l'objet de mesures de sécurité rigoureuses. Le site est par ailleurs pourvu de systèmes de refroidissement innovants qui permettent de bénéficier de salles climatisées individuelles dont l'indice d'efficacité énergétique est inférieur à 1.3. Le centre de données Maincubes FRA01 est un site ultramoderne rendant possible une réduction des coûts grâce à des technologies novatrices et à une efficacité énergétique imbattable. Il est hautement sécurisé et conforme au RGPD.

L'extension de la présence de Hurricane Electric au sein du centre de données Maincubes FRA01 permettra aux clients du centre Maincubes basés à Francfort de disposer d'une série de nouvelles options de connectivité et d'un accès au vaste réseau IPv4 et IPv6 de Hurricane Electric grâce à des ports 100GE (100 Gigabits Ethernet), 10GE (10 Gigabits Ethernet) et GigE (1 Gigabit Ethernet). Les clients du site peuvent en outre échanger leur trafic IP sur l'immense réseau mondial de Hurricane Electric, qui offre plus de 20 000 sessions BGP et plus de 9 000 réseaux différents via plus de 250 points d'échange majeurs et des milliers de clients et de ports d'appairage privés.

« L'extension de la présence de Hurricane Electric au centre de données Maincubes FRA01 dotera la dynamique économie francfortoise d'un ensemble de nouvelles options de connectivité et d'un accès au vaste réseau mondial de Hurricane Electric », a déclaré Mike Leber, président de Hurricane Electric. « Francfort continue de représenter une importante zone de croissance pour Hurricane Electric et nous sommes ravis d'être en mesure de proposer un transit IP rentable à grande vitesse à ces entreprises. »

Hurricane Electric exploite son propre réseau mondial IPv4 et IPv6 et est considérée comme la plus grande dorsale IPv6 au monde. Au sein de son réseau mondial, Hurricane Electric est connecté à plus de 250 points d'échange majeurs et échange directement son trafic avec plus de 9 000 réseaux différents. Utilisant une topologie de fibre optique résiliente, Hurricane Electric dispose de pas moins de cinq routes 100G redondantes traversant l'Amérique du Nord, de quatre routes 100G séparées entre les États-Unis et l'Europe, et d'anneaux 100G en Europe et en Asie. Hurricane possède également un anneau autour de l'Afrique et un anneau qui traverse l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Hurricane Electric propose des solutions de transit IPv4 et IPv6 sur la même connexion. Les vitesses de connexion disponibles sont 100GE (100 gigabits/seconde), 10GE et Gigabit Ethernet. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://he.net.

