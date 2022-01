Nouveau Monde reçoit la cote de durabilité A2 de Moody's pour ses activités écoresponsables de la mine aux matériaux de batteries et fait le point sur son développement





À la suite d'une évaluation positive de sa performance ESG, Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) publie ses objectifs 2022 concernant le développement de ses projets et sa croissance. La Société prévoit terminer le déploiement de ses opérations de la phase 1 au premier semestre de 2022 tout en poursuivant la planification et la construction de son usine de matériaux pour batteries Bécancour et de sa mine de graphite Matawinie pour la phase 2, visant une capacité de production intégrée de 42 000 tonnes par an (« tpa ») de matériel d'anode carboneutre pour le marché en pleine croissance des batteries lithium-ion.

Après avoir publié son premier rapport ESG, Nouveau Monde a demandé une évaluation externe de sa performance en matière de durabilité. La Société est heureuse d'annoncer que Moody's ESG Solutions a attribué à Nouveau Monde la note de durabilité A2 (« robuste »), soit la deuxième note la plus élevée sur son échelle de notation.

Arne H. Frandsen, président du conseil d'administration de Nouveau Monde, commente : « L'évaluation indépendante de Moody's atteste de notre performance ESG à la pointe du secteur. Je suis ravi de voir que notre équipe est reconnue pour nos initiatives en matière de durabilité et d'ESG. Dès le départ, Nouveau Monde s'est engagée auprès de toutes ses parties prenantes, y compris ses employés et les communautés d'accueil, à fonctionner comme un chef de file en matière de pratiques commerciales éthiques et équitables. »

Objectifs 2022 pour intensifier le développement de la phase 2

La cote ESG de Nouveau Monde témoigne de l'importance que la Société accorde à la responsabilité et au développement durable, et la guidera dans le rehaussement de ses pratiques en cette année charnière pour l'intensification de sa production de matériel d'anode. L'année 2022 devrait effectivement être déterminante pour le développement de Nouveau Monde, les objectifs suivants ayant été établis par la direction :

Continuer d'opérer avec la sécurité et l'excellence environnementale à l'avant-plan aux installations et aux chantiers de la phase 1, conformément à la philosophie « zéro danger » de Nouveau Monde.

Construire et mettre en service la ligne d'enrobage de la phase 1, dont la capacité nominale devrait atteindre 2 000 tpa de graphite sphéronisé enrobé (« CSPG ») ? la dernière étape de la valorisation des matériaux en graphite avant que ceux-ci entrent dans la fabrication de batteries.

Réaliser une étude de faisabilité bancable conforme au règlement NI 43-101 pour la mine de graphite Matawinie et l'usine de matériaux pour batteries Bécancour de la phase 2 à grande échelle afin de refléter le modèle d'affaires intégré de Nouveau Monde et mettre à jour la planification, la projection des coûts et le cadre de développement.

Signer une entente stratégique à long terme avec un client clé pour la production de CSPG de la phase 2.

Avancer la construction de la mine Matawinie de la phase 2 via l'ingénierie détaillée, l'approvisionnement et des travaux de génie civil sur le chantier.

Accroître la production de matériaux avancés à base de graphite sur mesure qui satisfont aux spécifications des fabricants de batteries et de véhicules électriques (« VÉ »), en mettant l'accent sur la qualité, la haute pureté, l'uniformité à chaque lot et le rendement de qualité batterie.

Structurer et obtenir un financement de projet pour la construction et le développement de la phase 2 de Nouveau Monde : l'usine de matériaux pour batteries Bécancour et la mine de graphite Matawinie.

Maintenir le dialogue avec les parties prenantes, notamment les communautés des Premières Nations de Manawan (Atikamekw) et de Wôlinak (Abénakis), et poursuivre leur implication afin de promouvoir une vision commune, maximiser les retombées locales et améliorer l'intégration des projets dans leurs communautés.

Donner suite à l'engagement de carboneutralité de la Société au moyen d'un plan d'action climatique et l'avancement de son plan d'action de développement durable, afin d'améliorer les politiques, les programmes et les partenariats de Nouveau Monde et augmenter sa performance ESG globale.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, ajoute : « Le marché s'apprête à accélérer la production de VÉ et de systèmes de stockage de l'énergie pour répondre à l'intérêt croissant des consommateurs et des gouvernements pour les solutions zéro émission. C'est une conjoncture on ne peut plus propice pour Nouveau Monde. Je suis convaincu que l'équipe que nous avons mise sur pied saura diriger cette prochaine phase de notre croissance sans faire de compromis sur la sécurité, la discipline et l'efficacité pour répondre à la demande du marché en matériaux pour batteries extraits de façon responsable, transformés de manière durable et entièrement traçables. »

Points saillants de la performance ESG de Nouveau Monde

Dans son évaluation de la durabilité de Nouveau Monde, Moody's a souligné l'intégration des facteurs ESG dans la stratégie, les opérations et la gestion des risques de la Société ainsi que sa solide performance en matière d'enjeux de réputation et de sécurité juridique. Moody's a également souligné les « efforts remarquables [de Nouveau Monde] en vue de promouvoir la santé et la sécurité de la main-d'oeuvre directe et indirecte, la gestion avancée des répercussions sur la biodiversité ainsi que la promotion de l'implication des communautés et de l'économie locales » (Moody's, décembre 2021). La mise en oeuvre de systèmes de gestion du capital humain, l'intégration d'audits externes et l'élaboration de cibles quantitatives ont été citées comme pistes d'amélioration.

Par ailleurs, Moody's a évalué que la Société avait l'occasion « d'apporter une contribution majeure à certains objectifs de développement durable de l'ONU » grâce à sa production attendue de matériaux pour batteries verts en soutien à l'électrification et aux énergies renouvelables.

La cote de Moody's peut être consultée ici (disponible en anglais seulement). Quant au rapport ESG de Nouveau Monde, qui divulgue son approche managériale pour le traitement des enjeux matériels et détaille ses indicateurs de développement durable selon les objectifs de développement durable de l'ONU, la Global Reporting Initiative et le Sustainability Accounting Standards Board, il est accessible ici.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d'une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d'anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. www.NMG.com

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://NMG.com/fr/investisseurs/#nouvelles

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations décrivant le calendrier des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, les résultats prévus des plans de développement de la Société, l'incidence positive de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet, la capacité prévue de production de matériel d'anode carboneutre de la Société, la croissance du marché des batteries lithium-ion, la demande future de VÉ et de systèmes de stockage de l'énergie, les engagements et les performances de la Société en ce qui concerne ses initiatives ESG, notamment l'électrification de la mine de graphite de Matawinie, la croissance de la Société, les objectifs 2022 de la Société et leur réalisation, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d'affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l'installation en temps opportun de l'équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d'affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l'équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

L'information prospective et les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans l'information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l'équipement, la capacité de la Société à mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l'impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse : www.NMG.com.

1 Cette évaluation de la durabilité a été réalisée à l'origine par V.E, qui fait désormais partie de Moody's ESG Solutions.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 10:05 et diffusé par :