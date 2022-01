Trois organismes d'Ottawa reçoivent du financement du gouvernement fédéral pour améliorer le bien-être des vétérans





Anciens Combattants Canada fournira du soutien dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

OTTAWA, ON, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre et de l'honorable David J. McGuinty, député d'Ottawa-Sud, a annoncé que Du régiment aux bâtiments, Ottawa Innercity Ministries et Perley Health recevront du financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Situé à Ottawa, Du régiment aux bâtiments recevra 700 000 $ pour aider les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2 à faire carrière dans les métiers spécialisés. Ils aideront les vétérans, les réservistes en service, les personnes à charge et les jeunes à trouver des possibilités de carrière enrichissantes dans la construction et les industries connexes aux quatre coins du Canada, en se concentrant uniquement sur les femmes et les personnes LGBTQ2 admissibles.

L'organisme Ottawa Innercity Ministries recevra 175 000 $ pour financer un projet Opération inclusion. Le projet soutiendra la sensibilisation et les activités visant à lutter contre l'augmentation de l'isolement social, de l'anxiété et des problèmes de santé mentale auxquels sont de plus en plus confrontés les vétérans sans abri, isolés et à risque depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Situé à Ottawa, Perley Health recevra 131 050 $ pour financer un projet qui permettra de mieux comprendre la santé et le bien-être des vétérans âgés et de leur famille au fil du temps et dans tous les contextes à l'aide du modèle des déterminants de la santé, et d'utiliser la science de la mise en oeuvre pour évaluer les programmes et les politiques proposés.

Tous les bénéficiaires utiliseront ce financement pour des initiatives qui visent à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille. Cette année, les organismes choisis tentent de régler les enjeux qui touchent les vétérans et leur famille pendant la relance après la pandémie de COVID-19, notamment l'itinérance, le recyclage professionnel, le chômage, les problèmes de santé et l'appui des groupes visés par l'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LBGTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce aux investissements supplémentaires pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille annoncé dans le budget de 2021.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a fourni un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et des membres de leur famille au moyen d'initiatives, de recherches et de projets innovants.

« Puisque leur service au Canada est unique, les défis que doivent relever un grand nombre de nos vétérans et membres de leur famille sont uniques. Aux quatre coins du pays, des organismes extraordinaires accomplissent un travail remarquable pour les appuyer, et nous avons créé le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour les aider à fournir ce soutien. J'ai constaté la réelle différence que ces trois organismes peuvent faire à Ottawa, et je suis fier que nous puissions leur fournir ce financement pour qu'ils continuent à accomplir ce travail si important. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les vétérans du Canada ont fièrement servi notre pays et c'est un honneur pour nous de reconnaître leur dévouement en leur offrant le soutien dont ils ont besoin. Les organismes à Ottawa-Centre comme Du régiment aux bâtiments et Ottawa Innercity Ministries continueront de jouer un rôle important dans ce processus grâce au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, et je suis ravi qu'ils puissent nous aider à aider les vétérans. »

Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer son soutien aux vétérans. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est un excellent exemple de cet engagement. Je suis vraiment heureux que nous puissions soutenir ces organismes qui travaillent fort pour améliorer la vie des vétérans et de leur famille. »

L'honorable David J. McGuinty, député d'Ottawa-Sud

« Nous savons la différence qu'une carrière enrichissante peut faire dans la vie d'un vétéran. Depuis plus d'une décennie, Du régiment aux bâtiments aide les vétérans et les anciens militaires à réussir la transition de la vie militaire à la vie civile. Ce financement est essentiel pour offrir de nouvelles possibilités d'aider les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2+ à exceller dans les métiers spécialisés. »

Joseph Maloney, directeur exécutif national, Du régiment aux bâtiments

« Nous sommes reconnaissants qu'Anciens Combattants Canada ait choisi d'aider à financer notre projet. L'opération Inclusion consiste à créer une communauté de soutien autour des vétérans vulnérables. À l'heure actuelle à Ottawa, trop de personnes sont sans abri, à risque de le devenir ou vivent dans des logements dangereux. Nous sommes impatients d'utiliser cette subvention pour résoudre certains des problèmes sous-jacents auxquels ils sont confrontés, afin que nos vétérans locaux puissent finalement trouver un endroit sûr et stable où vivre. »

Ken MacLaren, directeur exécutif d'Ottawa Innercity Ministries

« Ce projet vise à optimiser la santé et le bien-être des vétérans âgés et de leur famille pendant leur transition vers la fin de la vie en élaborant de nouveaux programmes, services et politiques qui répondent mieux à leurs besoins et préférences. En fin de compte, cette recherche nous aidera à poursuivre la mission de Perley Health de transformer les soins pour les aînés et les vétérans et nous sommes reconnaissants du soutien continu d'ACC. »

Annie Robitaille, Ph. D., Chaire de recherche de Commissionnaires Ottawa sur les soins tenant compte de la fragilité, Perley Health

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été annoncé dans le budget de 2017, et accorde chaque année des fonds totalisant 3 millions de dollars.





accorde chaque année des fonds totalisant 3 millions de dollars. Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis de verser plus de 25 millions de dollars à 66 organismes du pays pour les aider à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.





Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fournira chaque année un montant de 8 millions de dollars jusqu'à l'année financière 2023-2024. Ces projets en cours appuient les vétérans pendant la relance après la pandémie de COVID-19, notamment des projets qui abordent les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, de chômage et de santé ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.

