Meysan Partners conseille NREC pour la vente de son investissement à Erbil, en Iraq

VILLE DE KOWEÏT, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Meysan Partners a conseillé National Real Estate Company Co (« NREC »), une société d'investissement et d'immobilier cotée en bourse et basée au Koweït, en tant que conseiller juridique unique pour la vente de la totalité de sa participation dans sa filiale basée à Erbil, KREDCO Real Estate Company (« KREDCO »).

Cette participation, qui représentait 51 % du capital social de KREDCO, a été vendue à la Kurdistan Development Corporation Limited (KDC). L'opération a été réalisée sous l'autorité du Conseil d'investissement du Kurdistan qui a accordé les autorisations préalables à la transaction. La transaction a été finalisée le 22 décembre 2021.

Faisal Sultan, vice-président et PDG de NREC, a commenté : « La vente de notre investissement à Erbil était une décision stratégique et comportait divers éléments complexes qui nécessitaient d'engager un cabinet d'avocats spécialisé. Heureusement, nos conseillers juridiques, Meysan Partners, ont pu nous apporter leur expertise, ainsi qu'un soutien indéfectible. Leur équipe nous a fourni des conseils avisés et hautement techniques, d'une manière saine sur le plan commercial, ce qui a permis que le processus se déroule sans encombre du début à la fin. »

« Nous sommes très heureux d'avoir pu aider notre client NREC avec cette transaction. Le secteur de l'immobilier au Moyen-Orient est un espace passionnant et plein de défis, surtout à l'heure actuelle. Il faut un niveau de travail d'équipe exceptionnel pour réussir à réaliser des transactions, et nous sommes honorés d'avoir fait partie de cette équipe », a commenté Bader El-Jeaan, cofondateur et associé principal de Meysan Partners.

Fondée au Koweït en 1973, NREC est une société d'investissement et d'immobilier cotée en bourse, présente au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. NREC est devenue l'une des plus grandes sociétés immobilières du CCG, avec des actifs dépassant 700 millions de dinars koweïtiens (2,3 milliards de dollars américains).

L'équipe de Meysan Partners était dirigée par l'associé principal Bader El Jeaan avec le soutien de Patrick Obeid, également associé principal.

