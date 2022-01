74e anniversaire du fleurdelisé - Le MNQ invite la population à participer aux activités du jour du Drapeau





MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche du jour du Drapeau du Québec, le 21 janvier, le Mouvement national des Québécoises et Québécois et ses Sociétés membres invitent la population à prendre part aux quelques dizaines d'activités organisées sur le territoire québécois pour célébrer, tous ensemble, notre fière identité. Ces activités virtuelles feront la promotion du fleurdelisé en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Une belle façon d'unir toutes les Québécoises et tous les Québécois, pour se remémorer notre histoire, faire rayonner notre drapeau et afficher fièrement nos couleurs! La liste complète des activités est disponible sur jourdudrapeau.quebec .

Le fleurdelisé fête ainsi son 74e anniversaire. Le 21 janvier 1948, le député indépendant René Chaloult devait déposer une motion afin que l'Assemblée législative du Québec adopte un drapeau. Le premier ministre Maurice Duplessis l'a devancé et peu avant 15h ce même jour, le fleurdelisé flottait alors pour la première fois sur la tour de l'Hôtel du parlement à Québec. Remplaçant définitivement l'Union Jack, il devenait officiellement le drapeau du Québec. Le MNQ fut étroitement associé à son adoption en 1948 ainsi qu'à la création du jour du Drapeau en 1999, à l'occasion de son 50e anniversaire.

En route vers le 75e anniversaire du drapeau

Quelle belle occasion de demander au gouvernement du Québec de devenir partenaire du MNQ en 2023 pour célébrer en grand la 75e année d'existence de notre fleurdelisé. Il devient de plus en plus important de commémorer à sa juste valeur, les éléments qui constituent notre identité propre afin de mettre en valeur notre patrimoine, notre histoire et notre langue. Un peuple fort est un peuple qui se souvient, qui se célèbre et qui se raconte ! Pour 2023, le MNQ souhaite avec la collaboration du ministère de la Justice, responsable de la loi sur le drapeau et les emblèmes, faire flotter notre drapeau partout avec fierté et respect.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des dix-neuf (19) Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

