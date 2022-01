L'Ontario et le Québec lancent un nouvel appel à projets conjoint en matière de francophonie





L'Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie favorise la collaboration entre les deux gouvernements, en plus d'offrir un appui financier à des initiatives mises en oeuvre conjointement par les organismes des deux provinces

TORONTO et QUÉBEC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie, les gouvernements de l'Ontario et du Québec poursuivent leur engagement visant à unir leurs forces pour soutenir des projets et initiatives qui favoriseront l'essor de la francophonie canadienne. La période de dépôt des demandes de soutien s'ouvre dès aujourd'hui, le 19 janvier, et se terminera le 16 février 2022. Les initiatives retenues devront être réalisées entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Avec cette entente interprovinciale, les deux gouvernements investissent ensemble jusqu'à 500 000 $ pour soutenir des projets communs à des organismes du Québec et de l'Ontario qui contribuent à la vie en français au Canada. Le comité de sélection conjoint examinera les projets de tous les secteurs, mais les initiatives liées au développement économique, à la culture, à l'éducation et au tourisme seront privilégiées.

« Grâce à cet important accord de coopération, les gouvernements du Québec et de l'Ontario réaffirment leur volonté d'unir leurs efforts afin de mettre en valeur les liens économiques et culturels qu'ils partagent pour le grand bénéfice des francophones des deux provinces, » a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario. « L'appel à projets de 2021 a connu un franc succès et nous nous réjouissons de poursuivre sur cette lancée afin d'appuyer la mise en oeuvre de nouveaux projets qui favoriseront les synergies et les rapprochements entre nos deux francophonies ».

« L'excellente collaboration établie entre nos deux gouvernements démontre que la francophonie est un atout précieux », a déclaré Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec. « En nous mobilisant pour une francophonie forte, unie et engagée, nous développons aussi la création de partenariats dans de nombreux domaines. Ces partenariats ont des retombées positives concrètes pour les francophones, soutiennent la vitalité du français et contribuent au resserrement des liens entre le Québec et l'Ontario. »

FAITS EN BREF

Les demandes doivent être soumises via le site web du gouvernement du Québec. La période de dépôt des demandes est du 19 janvier au 16 février 2022. Les projets devront être réalisés entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Les organismes franco-ontariens et québécois doivent s'associer pour élaborer un projet admissible et créer leur profil respectif dans la Banque des partenaires sur le site du gouvernement du Québec.

La portion québécoise du financement est régie par le Programme d'appui à la francophonie canadienne du gouvernement du Québec.

Tel qu'annoncé dans son budget 2021, l'Ontario investira annuellement 250 000 $, pendant trois ans, pour soutenir des projets interprovinciaux dans le cadre de l'Accord de coopération et d'échanges Ontario-Québec en matière de francophonie.

Le comité de sélection conjoint formé de représentants de l'Ontario et du Québec effectuera l'analyse des demandes et formulera des recommandations afin de déterminer les projets qui seront financés à parts égales par les deux provinces.

Le précédent appel à projets, tenu du 9 juin au 16 juillet 2021, a permis le financement conjoint de 19 projets.

