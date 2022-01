CPA Canada Tendances conjoncturelles (T4 2021) : La pandémie atténue l'optimisme des dirigeants d'entreprise





TORONTO, le 19 janv. 2022 /CNW/ - De l'avis des gens d'affaires, les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement et la résurgence de la pandémie sont les deux principaux freins à la croissance de l'économie canadienne, fait ressortir le dernier coup de sonde mené pour Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

En effet, seulement 43 % des comptables professionnelles et comptables professionnels occupant un poste de direction interrogés dans le cadre du sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T4 2021) sont optimistes quant à l'évolution de l'économie du pays au cours des 12 prochains mois. Il s'agit d'une baisse notable par rapport au trimestre précédent (52 %). La proportion des répondants exprimant du pessimisme est demeurée quasi inchangée (19 %, contre 20 %), mais celles et ceux qui se disent ni optimistes ni pessimistes sont sensiblement plus nombreux (38 %, contre 28 %).

Le pourcentage de personnes interrogées se disant extrêmement ou très préoccupées par les effets probables de la pandémie sur l'économie, au cours des 12 prochains mois, a bondi à 37 % au quatrième trimestre de 2021 (21 %, le trimestre précédent).

« Depuis près de deux ans, la pandémie et ses répercussions sur la conjoncture ont placé la population et l'économie de notre pays dans une situation inédite et difficile », souligne Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. « L'ingéniosité des entreprises et l'aide substantielle des pouvoirs publics nous ont aidés à traverser la tempête, mais avec la propagation attribuable au variant Omicron, les secteurs privé et public doivent continuer à collaborer face à cette nouvelle donne. »

Au sujet de l'économie canadienne, les cinq principaux défis mentionnés par les répondants au sondage du quatrième trimestre sont les suivants : problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement (20 %), effets négatifs de la pandémie (18 %), hausse de l'inflation (15 %), recrutement, rétention et perfectionnement du personnel (15 %) et pénurie de main-d'oeuvre qualifiée (8 %).

Pour aider les entreprises à attirer des travailleurs qualifiés, les participants à l'enquête souhaitent que le gouvernement fédéral relève les niveaux d'immigration des personnes aptes à occuper un emploi dans les secteurs à forte demande (49 %) et, aussi, qu'il offre du soutien à la formation de la main-d'oeuvre (47 %).

Comme mesures pour atténuer les problèmes de recrutement et de rétention, les gens d'affaires ont répondu qu'ils haussent les salaires (67 %), favorisent le travail hybride (50 %) et améliorent les possibilités d'équilibre travail/vie personnelle (46 %).

Changements climatiques et finances du gouvernement fédéral



Par ailleurs, les répondants croient qu'il faut se préoccuper du dérèglement climatique : 63 % sont d'avis que le gouvernement fédéral doit faire de la lutte contre les changements climatiques une priorité.

Cinquante-neuf pour cent des dirigeants d'entreprise se disent extrêmement ou très préoccupés par la situation budgétaire du gouvernement fédéral, soit une proportion légèrement moindre qu'au troisième trimestre (63 %). Selon 37 % des répondants, le facteur le plus important pour assurer une gestion responsable des finances du fédéral serait de fixer des limites strictes aux dépenses et à l'endettement de l'État. Les autres solutions citées sont l'amélioration de la surveillance des finances publiques (25 %) et la réalisation d'un examen indépendant des dépenses de l'État (24 %).

Constatations sur l'entreprise des personnes sondées



Bien que les inquiétudes concernant l'économie en général se soient intensifiées chez les personnes sondées, l'optimisme concernant leur propre entreprise reste élevé, à 69 %; ce niveau est essentiellement inchangé par rapport au trimestre précédent (70 %). En ce qui concerne les prévisions de croissance pour les 12 prochains mois, 78 % des répondants pensent que le chiffre d'affaires de leur entreprise va augmenter (74 % au troisième trimestre). Par ailleurs, 57 % prévoient que leur effectif va augmenter (52 % au troisième trimestre). S'agissant du bénéfice de leur entreprise, 64 % prévoient une augmentation - une autre donnée stable comparativement au trimestre antérieur (62 %).

Méthodologie



Le sondage trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles, commandé par CPA Canada et mené par NielsenIQ, fait état des points de vue qu'ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnelles et les comptables professionnels occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Les résultats du quatrième trimestre de 2021 sont le fruit d'un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 525 personnes sur les 5 994 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l'exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre d'employés. Le taux de réponse a été de 15,9 %. La marge d'erreur associée à ce type d'enquête est de ±4 %, au niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été mené du 12 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Vous trouverez le document d'information complet au cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT42021.

