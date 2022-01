BMO Groupe financier nommé banque la plus durable en Amérique du Nord pour la troisième année d'affilée





BMO est au premier rang des banques nord-américaines, pour la troisième année de suite, au palmarès 2022 des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights

Classée huitième banque au monde sur 751

Scores élevés pour les sources de revenus (clean revenue) et la diversité des dirigeants et du conseil d'administration

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) figure au classement 2022, établi par Corporate Knights, des 100 sociétés les plus durables au monde et est, pour la troisième année d'affilée, la Banque la plus durable en Amérique du Nord. BMO s'est classé dans le premier quartile pour les sources de revenus (clean revenue) et la diversité au sein de son conseil d'administration et de ses dirigeants.

« La raison d'être de BMO est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, a affirmé Sharon Haward-Laird, conseillère générale, BMO Groupe financier, et dirigeante promotrice, Durabilité. Nous sommes ravis d'être reconnus pour les progrès que nous réalisons en réponse à certains des enjeux les plus pressants d'aujourd'hui, des changements climatiques à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Nous sommes impatients de tirer parti de notre position d'organisation de services financiers de premier plan pour créer des occasions, renforcer les collectivités et favoriser un monde plus durable. »

Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. BMO vise à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un avenir carboneutre et, depuis décembre 2019, la Banque a octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs qui visent des objectifs tels que la durabilité, la diversité, la santé et la sécurité. Pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie, en 2021, BMO a mis sur pied une équipe Transition énergétique et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la liste du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour de l'information sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour en savoir plus sur la raison d'être de BMO, veuillez vous rendre sur la page Notre raison d'être. Pour plus d'information sur la diversité et l'inclusion, visitez le site L'inclusion sans obstacles 2025. Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

