Le Canada accueille plus de 200 réfugiés afghans à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Le Canada répond le plus rapidement possible à la situation humanitaire en Afghanistan en aidant les citoyens afghans et leurs familles à se rendre dans leur nouveau pays en toute sécurité. Nous demeurons fermes dans notre engagement de réinstaller 40 000 ressortissants afghans, et nos partenariats avec les provinces, les territoires et les fournisseurs de services d'établissement à la grandeur du pays sont essentiels en vue d'atteindre cet objectif.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que plus de 200 réfugiés afghans ont atterri à Vancouver hier soir. Il s'agit du vol le plus important à ce jour de ressortissants afghans arrivant en Colombie-Britannique. Quelque 161 d'entre eux commenceront leur nouvelle vie à Vancouver, tandis que les 48 autres s'établiront ailleurs au pays, où ils ont des liens familiaux. Cela porte à plus de 7 000 le nombre total de réfugiés afghans arrivés au Canada.

Les passagers du vol nolisé en provenance d'Islamabad, au Pakistan, sont principalement des personnes dont l'emploi impliquait une relation importante ou durable avec le gouvernement du Canada, ainsi que leurs familles.

Tout au long de cette grande entreprise, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s'est appuyé sur l'énorme soutien des fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation (PAR) financés par IRCC, qui ont fourni des services essentiels aux nouveaux arrivants et aux réfugiés.

Les nouveaux arrivants ont été accueillis à l'Aéroport international de Vancouver par le Réseau communautaire des nouveaux arrivants à l'aéroport, un programme de fournisseurs de services du PAR offert par S.U.C.C.E.S.S, un organisme sans but lucratif. Ce programme fournit des vêtements pour l'hiver, organise le transport et offre une orientation initiale aux nouveaux arrivants et à leurs familles.

Au cours des prochaines semaines, ces réfugiés recevront le soutien de l'Immigrant Services Society of British Columbia (ISSofBC), un fournisseur de services du PAR de la Colombie-Britannique dont le travail est essentiel pour aider les réfugiés à s'adapter à la vie au Canada. ISSofBC aide les réfugiés à trouver un logement et fournit de l'information sur la recherche d'un emploi, sur la façon d'améliorer leurs connaissances linguistiques et sur la vie au Canada.

En novembre 2021, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé la création du Refugee Readiness Fund, un fonds de 2 millions de dollars destiné à stimuler les services locaux et le soutien aux familles qui s'installent en Colombie-Britannique en raison de la crise humanitaire en Afghanistan. Le fonds permettra de s'assurer que les collectivités de la province sont prêtes à accueillir les réfugiés afghans et à répondre à leurs besoins.

Depuis l'arrivée des premiers réfugiés afghans au Canada en août 2021, IRCC les a aidés à entrer en contact avec des communautés où des soutiens à l'établissement qui sont déjà en place en tenant compte de la présence ou non de membres de leur famille au Canada, ainsi que de la disponibilité d'écoles, de logements et de formations linguistiques.



Jusqu'à présent, l'appui des Canadiens aux réfugiés afghans a été incroyable. Les personnes et les entreprises qui souhaitent s'impliquer en faisant du bénévolat, en faisant des dons, en parrainant ou en soutenant des efforts de réinstallation plus larges peuvent en apprendre davantage sur la façon dont les Canadiens peuvent aider.

Citations

« Plus que jamais, nous sommes déterminés à accueillir les réfugiés afghans vulnérables dans des collectivités partout au pays. Je suis fier d'accueillir plus de 200 réfugiés afghans à Vancouver, et j'ai été heureux de constater le dévouement et la collaboration dont nous avons été témoins, alors que nous les aidons à s'installer dans leur nouveau chez-soi. Cette étape est l'une des nombreuses autres à venir dans les mois qui suivront, et cela me remplit de joie de voir à quel point les Canadiens d'un océan à l'autre ont ouvert leur coeur et leur porte à leurs nouveaux voisins afghans. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La Colombie-Britannique se réjouit à l'idée d'accueillir des réfugiés afghans dans notre province. La priorité de notre gouvernement est de veiller à ce que tous les nouveaux arrivants qui arrivent en Colombie-Britannique aient accès aux services et aux soutiens dont ils ont besoin pour leur donner les meilleures chances de réussite et de prospérité. En reconnaissance de la gravité de la crise humanitaire en Afghanistan, nous avons annoncé l'automne dernier la création du Refugee Readiness Fund de 2 millions de dollars pour aider les réfugiés afghans à se sentir les bienvenus et en sécurité, et à s'adapter à leur nouvelle vie en Colombie-Britannique. »

- L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Ces réfugiés afghans ont traversé tant d'épreuves émotionnelles, physiques et mentales avant d'arriver au Canada. Notre rôle à S.U.C.C.E.S.S. est de s'assurer qu'ils sont en bonne santé physique et mentale et de les aider à s'installer dans leur nouveau chez-soi. Pour ce faire, nous offrons un soutien à l'établissement, une formation linguistique, un logement abordable, une formation professionnelle, des services de carrière, des services sociaux et des programmes communautaires aux familles vulnérables, aux jeunes et aux aînés. Les personnes ont besoin de temps pour faire la transition, et nous sommes ici pour soutenir l'appartenance, le bien-être et l'indépendance de ces personnes à toutes les étapes de leur parcours au Canada. »

- Queenie Choo, chef de la direction, S.U.C.C.E.S.S.

« L'ensemble du personnel et de l'équipe bénévole ici à ISSofBC est fier et honoré de travailler aux côtés d'IRCC, du gouvernement de la Colombie-Britannique et de nos collègues du secteur pour accueillir et soutenir ces nouveaux arrivants afghans et futurs Canadiens au moment où ils commencent leur processus d'établissement. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées pour leur engagement, leur travail acharné et leur compassion. »

- Jonathan Oldman, chef de la direction, ISSofBC

Faits en bref

Le 17 janvier 2022, IRCC a annoncé un investissement de plus de 35 millions de dollars au cours des 3 prochaines années pour accroître la capacité de réinstallation et les services d'établissement au Canada, y compris l'ajout de 9 nouveaux fournisseurs de services du PAR en Colombie-Britannique, en Alberta , au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Ces organismes aideront à réduire la pression sur les 32 fournisseurs de services actuels du PAR au Canada.

, au et au Nouveau-Brunswick. Ces organismes aideront à réduire la pression sur les 32 fournisseurs de services actuels du PAR au Canada. Les données les plus récentes sur les réfugiés afghans nouvellement arrivés sont accessibles sur notre page Web des Statistiques clés.

Environ 85 % des réfugiés afghans aidés par le gouvernement qui sont arrivés en Colombie-Britannique depuis août 2021 se sont installés dans des logements permanents. En moyenne, ils passent environ 5 semaines dans un hébergement temporaire, ce qui comprend leur période de quarantaine de 14 jours.

En tant que réfugiés pris en charge par le gouvernement, les Afghans auront accès au Programme d'aide à la réinstallation (PAR), qui offre des services immédiats et essentiels, tels que des logements temporaires et jusqu'à 12 mois de soutien du revenu. Les niveaux mensuels de soutien du revenu pour le logement, la nourriture et les frais divers sont guidés par les taux d'aide sociale de la province ou du territoire où réside le réfugié, et varient selon la taille, la configuration et la ville de résidence de la famille.

Liens connexes

Suivez-nous

