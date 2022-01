160 millions en 10 mois: Personetics conclu une nouvelle de levée fonds de 85 millions de dollars auprès de Thoma Bravo pour accélérer la personnalisation des services bancaires pilotée par l'IA





Personetics a levé plus de 160 millions de dollars en 2021 et accéléré l'expansion internationale de ses solutions de personnalisation et d'engagement optimisées par IA pour les institutions financières, avec un investissement de 85 millions de dollars du fonds Thoma Bravo

Personetics, leader mondial des solutions de personnalisation et d'engagement client axées sur les données financières et destinées aux banques et aux fournisseurs de services financiers, annonce avoir levé 85 millions de dollars en financement de croissance auprès de Thoma Bravo, un acteur incontournable des investissement logiciels. Personetics a ainsi levé plus de 160 millions de dollars au total en 2021. Sont déjà présents au capital : Viola Ventures, Lightspeed Ventures, Sequoia Capital, Nyca Partners et Warburg Pincus.

Évoluant sur un marché évalué à 15 milliards de dollars, la plateforme d'engagement optimisée par IA de Personetics est en passe de devenir une référence en matière de personnalisation axée sur les données financières, d'engagement client et de gestion de fonds pour les institutions financières internationales et sur l'intégralité des canaux. Personetics oeuvre aux côtés d'institutions financières pour repenser les services financiers en intégrant l'intelligence automatisée à chaque interaction client, créant ainsi un profond impact commercial en quelques mois au lieu de quelques années.

La technologie optimisée par IA de Personetics se focalise sur l'engagement proactif: l'analyse des données financières en temps réel, la compréhension des comportements financiers des particuliers, l'anticipation de leurs besoins et la réalisation d'opérations pour leur compte. Personetics fournit au quotidien des données enrichies, des perspectives, des conseils financiers et des programmes de bien-être automatisés, conçus sur mesure pour la banque de détail, les petites entreprises, la gestion patrimoniale et les porteurs de carte. Les institutions financières utilisant le logiciel IA de Personetics jouissent d'une hausse atteignant 35% au niveau de l'engagement client numérique, une augmentation de 20% dans la croissance des comptes et bilantielle; et une hausse de 17% dans l'adoption de recommandations de produits et conseils personnalisés.

Personetics s'attèle à actualiser un monde de "financement autonome" dans lequel les institutions financières agissent proactivement au nom de leurs clients afin d'accroître la valeur sur l'ensemble du cycle de vie et de stimuler l'impact commercial. En associant la finance autonome à l'open banking/finance, Personetics façonnera le prochain modèle de services financiers et accélérera l'engagement avec ses clients.

Parmi les clients de la société figurent de grands noms du secteur bancaire international, comme U.S. Bank (États-Unis), Huntington Bank (États-Unis), RBC (Canada), BMO (Canada), Intesa Sanpaolo (Italie), Santander (Espagne), KBC (Belgique), Metro Bank (Royaume-Uni), UOB (Singapour), Hyundai Card (Corée) et MUFG (Japon).

Les institutions financières utilisent les outils polyvalents de Personetics et son constructeur d'engagement à code simplifié, une console de création et de gestion, afin de modifier rapidement des centaines de perspectives préprogrammées et de construire une expérience utilisateur personnalisée afin d'accélérer l'innovation. Une telle approche permet aux institutions financières de partager des perspectives et des conseils personnalisés en temps réel, ainsi que des programmes de bien-être financier automatisés et auto-paramétrables pour l'ensemble de sa clientèle, qui se compose de clients bancaires particuliers, de petites entreprises et de gestionnaires de patrimoine.

David Sosna, PDG et cofondateur de Personetics:

"La personnalisation et l'engagement client optimisés par les données constituent le nerf de la guerre pour les institutions financières du monde entier. Les banques passent de plus en plus d'une relation passive à une relation proactive avec leurs clients et recherchent de nouveaux moyens pour les aider à améliorer leur bien-être financier. Personetics fournit aux institutions financières la plateforme d'engagement la plus complète du marché, avec une polyvalence, une différenciation et une souplesse d'exécution garantissant un impact commercial rapide. Nous sommes ravis de collaborer avec Thoma Bravo, un des investisseurs fintech les plus expérimenté au monde, afin d'intensifier la croissance et l'innovation. Ensemble, nous concrétiserons notre vision d'une "finance autonome" pour toucher de nouveaux partenaires et clients, tout en soutenant nos clients existants grâce à des solutions commerciales novatrices qui aiguillonnent l'impact commercial."

Robert Sayle, associé chez Thoma Bravo:

"Alors que la gamme et la complexité des produits financiers continuent de croître, Personetics simplifie et personnalise l'activité bancaire à l'aide d'une IA inégalée dans le secteur. Nous sommes très heureux de travailler au côté de Personetics et de mettre à profit notre expertise opérationnelle dans les technologies logicielles et financières afin de contribuer au dynamisme de la société, à l'introduction de nouveaux produits et technologies, et à l'expansion mondiale de la plateforme aux institutions financières et leurs clients."

À propos de Personetics :

Orientée vers la mise en place d'un engagement proactif auprès des institutions financières, l'IA de Personetics analyse les données financières en temps réel pour comprendre le comportement financier des clients, anticiper leurs besoins et leur offrir une expérience hyper-personnalisée. Avec des solutions conçues pour le marché de la grande distribution, la gestion de patrimoine et les petites entreprises, cette technologie permet aux banques de proposer des informations, des conseils financiers et des programmes de bien-être automatisés au jour le jour. Les banques utilisent la plateforme flexible de Personetics pour créer rapidement leur adresse IP de personnalisation afin de répondre aux besoins uniques de leurs clients et se démarquer sur un marché saturé. Grâce à ces avancées, les banques ont fait passer leur banque numérique au coeur de la vie financière des clients, tout en ayant un impact commercial significatif.

Dirigée par une équipe d'entrepreneurs chevronnés dans les domaines de la finance et de la technologie, Personetics s'efforce d'actualiser un monde de "finance autonome" où les banques agissent de manière proactive au nom de leurs clients - du gagnant-gagnant pour les clients et pour les banques. Fondée en 2011, Personetics possède des bureaux à New York, Londres, Paris, Singapour, Rio De Janeiro et Tel Aviv. Pour en savoir plus, visitez le site www.personetics.com.

À propos de Thoma Bravo:

Thoma Bravo est une des plus grandes sociétés de capitaux privés au monde, avec plus de 91 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2021. La société investit dans des entreprises de croissance innovantes évoluant dans les secteurs des logiciels et de la technologie. En s'appuyant sur une expertise sectorielle approfondie et des capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec ses sociétés de portefeuille afin de déployer les meilleures pratiques opérationnelles, de promouvoir des initiatives de croissance et de réaliser des acquisitions relutives visant à accélérer le chiffre d'affaires et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis plus de 325 entreprises représentant une capitalisation supérieure à 155 milliards de dollars. La société dispose de bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.thomabravo.com

