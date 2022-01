La SFP Pointe-Noire lance un appel d'intérêt aux promoteurs de projets miniers afin de préparer ses prochaines phases d'investissement





SEPT-ÎLES, QC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis sa création en 2016, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFP Pointe-Noire) a amorcé deux projets de développement majeurs. Pour planifier ses prochaines phases d'investissement, elle lance aujourd'hui un appel d'intérêt aux promoteurs miniers.

D'ici la fin 2022, la SFP Pointe-Noire prévoit compléter un deuxième projet d'investissement majeur, ce qui lui permettra d'augmenter sa capacité de manutention à plus de 20 millions de tonnes de minerai de fer par année. Afin de planifier ses prochaines phases d'investissement, la Société soumet un appel d'intérêt pour les promoteurs de projets d'exploitation et/ou de transformation de minerai de fer dont le démarrage pourrait s'effectuer d'ici les 10 prochaines années.

La SFP Pointe-Noire invite donc les promoteurs souhaitant être considérés dans la rédaction du plan de développement stratégique et dans la planification des prochaines phases d'investissement de la Société, à entrer en contact avec son département de développement des affaires afin de partager les informations et les besoins relatifs à ces projets.

En autres, la SFP Pointe-Noire souhaite obtenir les informations suivantes :

Date souhaitée pour le démarrage des opérations

Tonnage annuel

Caractéristiques physiques et chimiques du produit

Caractéristiques relatives au transport ferroviaire et aux opérations de transbordement

Espace d'entreposage requis

« Nous invitions tous promoteurs travaillant sur un projet d'exploitation ou de transformation minière dans la fosse du Labrador à court, moyen ou long terme, à nous partager les besoins anticipés en infrastructures et services. Nous pourrons ainsi assurer une adéquation entre les besoins du marché et les prochaines phases d'investissement de la SFP Pointe-Noire », indique le président-directeur général de la SFP Pointe-Noire, Louis Gravel.

Pour consulter la lettre d'intérêt : https://sfppn.com/occasions-daffaires/

À propos de la SFP Pointe-Noire

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire s.e.c. est une société en commandite qui vise à développer et à mettre en valeur ses actifs situés à Pointe-Noire, à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Ces actifs incluent environ 1 100 hectares (ha) de terrains, dont environ 500 ha sont destinés à répondre à des besoins industriels lourds. On y retrouve des voies ferrées, des gares de triage ferroviaires, une usine de bouletage, des bureaux administratifs et d'autres installations nécessaires à des opérations de cette nature. Le site est situé stratégiquement à proximité des infrastructures portuaires du Port de Sept-Îles, à moins de 10 km de la route 138 et à environ 40 km de l'aéroport de Sept-Îles.

SOURCE Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :