L'usine chinoise de Foshan de The LYCRA Company obtient une noation élevée du Higg FEM.





The LYCRA Company, un leader mondial du développement de fibres et de solutions technologiques innovantes dans l'industrie du textile et lìndustrie de l'habillement, a annoncé aujourd'hui que son plus grand site de production situé à Foshan, en Chine, a obtenu un notation dans le quartile supérieur pour son module environnemental d'établissements de Higg (en anglais, Higg FEM), audité par un tiers.

Higg FEM est un outil d'évaluation de la durabilité utilisé par The LYCRA Company afin d'évaluer l'impact environnemental du site de Foshan, normaliser la manière de mesurer ses performances environnementales d'une année sur l'autre et identifier, hiérarchiser les améliorations et les mettre à l'échelle.

La notation Higg FEM de Foshan est basée sur le pourcentage de questions d'auto-évaluation complétées et validées concernant ses systèmes de gestion environnementale, sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre, sa consommation d'eau, ses eaux usées, ses émissions atmosphériques, sa gestion des déchets et des produits chimiques. Le site de Foshan a rempli le module complet et ses réponses ont été confirmées par un validateur indépendant.

« Foshan est le premier de nos six sites de production mondiaux à être soumis à la vérification de Higg FEM. Nous sommes très heureux d'avoir obtenu cette notation dans le quartile supérieur pour notre première évaluation », a déclaré Choon Hueei Beck, directeur de l'usine de Foshan de The LYCRA Company. « Ce résultat positif démontre non seulement l'engagement de The LYCRA Company en matière de durabilité et de transparence, mais il permettra également de différencier nos produits sur un marché très concurrentiel ».

À Foshan, la vérification Higg FEM a suivi un processus intensif de trois jours ce qui, selon M. Beck, a requis des mois de préparation et de documentation. « Grâce au travail acharné et à l'esprit dédié d'une équipe multifonctionnelle à Foshan et sur d'autres sites, nous disposons maintenant d'un plan pour reproduire cet excellent résultat sur d'autres sites, tous ayant achevé par ailleurs leur autocertification », a-t-il déclaré.

Située dans la province de Guangdong, l'usine de Foshan a ouvert ses portes en 2005. Le site de fabrication produit des fibres LYCRA® pour les vêtements et des fibres LYCRA HyFit® pour les produits de soins personnels ; environ 500 personnes y sont employées. Un certain nombre de produits en fibre LYCRA® fabriqués à Foshan sont certifiés Gold Level Material Health par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Pour en savoir plus sur les efforts fournis par The LYCRA Company concernant les évaluations de Higg FEM, veuillez cliquer ici.

Higg FEM fait partie d'une série d'outils développés par la Sustainable Apparel Coalition, une alliance mondiale à but non lucratif regroupant plus de 270 acteurs de l'industrie de la mode. Pour de plus amples informations, veuillez visiter ce site web.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l'habillement et des soins personnels. Basée à Wilmington, dans l'état du Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son support marketing inégalé. The LYCRA Company possède de grandes marques grand public et commerciales : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, et TACTEL®. L'histoire de The LYCRA Company remonte à 1958 avec l'invention du fil spandex original, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company se concentre sur la valeur ajoutée des produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour de plus amples informations, visitez le site à l'adresse www.thelycracompany.com.

LYCRA® et LYCRA HyFit® sont des marques déposées de The LYCRA Company.

