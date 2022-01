TECHNOLOGIE MÉDICALE : METEDA ACQUIERT UNE SOLUTION INNOVANTE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LUTTER CONTRE LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE





Le groupe italien rachète Retmarker, leader de la technologie d'IA en ophtalmologie. 400 millions de personnes atteintes de diabète peuvent être confrontées à la cécité en raison de complications oculaires du diabète non diagnostiquées et non traitées.

ROME, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Meteda, groupe italien de premier plan spécialisé dans la création et la conception de solutions logicielles et matérielles innovantes et technologiquement avancées pour les maladies chroniques et la nutrition, annonce aujourd'hui l'acquisition de l'expert portugais en IA Retmarker, une société spécialisée dans le domaine de l'ophtalmologie, y compris les maladies de la rétine comme la rétinopathie diabétique.

« Retmarker est l'un des fournisseurs de technologie d'intelligence artificielle pour l'ophtalmologie les plus respectés au monde. Leurs solutions de pointe pour la rétinopathie diabétique permettent de mettre en place des programmes de dépistage en population très efficaces et efficients afin de prévenir les conséquences dramatiques liées à cette complication courante du diabète », a déclaré Marco Vespasiani, directeur général de Meteda.

La rétinopathie diabétique est une complication du diabète, causée par un taux élevé de sucre dans le sang qui endommage la rétine. Elle peut causer la cécité si elle n'est pas diagnostiquée ni traitée. Plus de 400 millions de personnes diabétiques peuvent être confrontées à la cécité en raison de la rétinopathie diabétique. Selon les directives internationales, une personne diabétique doit effectuer un dépistage périodique pour identifier la nécessité d'un traitement. « La technologie d'intelligence artificielle automatisée de Retmarker rend ce processus objectif, évolutif et abordable », a déclaré João Diogo Ramos, président et directeur général de Retmarker.

« Meteda opère dans toute la région EMEA et est un leader des systèmes de dossiers médicaux électroniques pour les cliniques de diabète, desservant plus de 90% des centres de diabète en Italie, et l'un des principaux acteurs dans le domaine des logiciels de nutrition. Depuis notre création, nous nous sommes concentrés sur des solutions innovantes et uniques pour améliorer le mode de vie et les soins de santé des personnes. L'acquisition de Retmarker et de ses technologies est un nouveau pas en avant », a ajouté M. Vespasiani.

« Notre accord avec Meteda confirme le potentiel qui, selon nous, existe dans l'utilisation de l'IA pour faire face aux nombreuses complications du diabète. Chez Retmarker, nous sommes tous très fiers de ce que nous avons accompli au fil des ans. Nous entrons maintenant dans un contexte nouveau et plus solide pour relever les défis et saisir les opportunités qui nous attendent », a déclaré João Diogo Ramos.

« Grâce à son expérience dans la gestion des données pour le traitement du diabète, Meteda s'est engagé dans une nouvelle voie vers l'IA dans le but de rendre possible le dépistage annuel de la rétine. Nous considérons cette acquisition comme notre premier pas dans l'IA, qui peut ouvrir de nombreuses autres possibilités pour le traitement du diabète dans un avenir proche », a conclu M. Vespasiani.

