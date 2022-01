Lattice, qui a levé 175 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds de série F, triple sa valorisation pour atteindre 3 milliards de dollars





Après avoir atteint le statut de licorne en 2021, Lattice continue de croître à des taux records, alors que la stratégie du personnel est toujours une priorité absolue pour les entreprises qui réussissent dans le nouveau monde du travail.

LONDRES, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Lattice, la principale plate-forme de gestion des ressources humaines pour les entreprises dont la culture est axée sur les personnes, a annoncé aujourd'hui une nouvelle valorisation de 3 milliards de dollars après la clôture d'une levée de fond qui lui a permis d'obtenir un investissement de 175 millions de dollars recueilli auprès des sociétés Thrive Capital, Elad Gil, Tiger Global et Dragoneer.

Le PDG et cofondateur de Lattice, Jack Altman, a déclaré que Lattice avait décidé d'accepter des capitaux supplémentaires moins de 10 mois après la clôture d'une levée de fonds de série E en mars 2021, afin de continuer à alimenter la croissance rapide de l'entreprise dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques, et de faire progresser ses offres de produits.

« Ce nouveau financement est un vote de confiance à l'égard de la conviction de Lattice que le monde est prêt pour une nouvelle génération de produits de gestion des ressources humaines qui accordent une priorité aux intérêts des employés, a déclaré M. Altman. Les employés ont plus de choix que jamais, et ils font appel à cette agence pour choisir des emplois qui répondent à leurs attentes en matière d'évolution et d'accomplissement. Les entreprises qui adoptent cette approche et bâtissent leurs systèmes de gestion des ressources humaines en accordant une priorité au succès de leurs employés sont celles qui prospéreront dans le nouveau monde du travail. »

La nouvelle levée de fonds a également été complétée par les investisseurs existants Founders Fund, HighSage Ventures, Shasta Ventures, Fuel Capital, Khosla Ventures et plusieurs nouveaux investisseurs providentiels. Ce nouvel investissement porte le financement total de Lattice à plus de 330 millions de dollars.

L'importance de la stratégie du personnel occupe maintenant une place centrale, alors que le monde du travail continue de mettre l'accent sur l'importance de l'employé en se concentrant davantage sur son évolution, son perfectionnement et son bien-être en général. Cette tendance, accélérée par la pandémie, représente un changement dans la façon dont les organisations soutiennent et autonomisent leurs employés.

« Au cours des dernières années, nous avons observé quelques grandes tendances, comme l'essor du travail à distance et l'évolution du rôle des ressources humaines, qui se sont conjuguées et qui ont alimenté le marché des ressources humaines », a déclaré Elad Gil, entrepreneur et investisseur. L'approche de Lattice consistant à créer une vaste gamme d'offres interconnectées a trouvé un écho et a débouché sur une croissance vraiment intéressante. »

La stratégie des ressources humaines n'est plus seulement du ressort des services des ressources humaines. Attirer, perfectionner et retenir les meilleurs talents doit constituer un effort réalisé à l'échelle de l'entreprise afin de mieux réaliser ses objectifs. Étant donné que de plus en plus d'entreprises adoptent des modèles de travail hybrides et à distance, l'établissement d'une solide culture d'entreprise devient de plus en plus complexe.

À propos de Lattice

Lattice est la plate-forme de gestion des ressources humaines qui permet aux responsables des ressources humaines de développer des équipes engagées et hautement performantes. En combinant la gestion continue des performances, l'engagement, le développement et la formation des employés dans une seule et même solution, les équipes de gestion des ressources humaines et du personnel bénéficient d'analyses puissantes en temps réel qui débouchent sur des informations exploitables transformant les responsables en leaders, les employés en personnes très performantes et les entreprises en meilleurs lieux de travail. Basée à San Francisco, la société Lattice compte plus de 3 700 clients, dont Slack, Monzo et Tide. Pour en savoir plus sur Lattice, consultez : www.lattice.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/745587/lattice_logo_full_color__33_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 04:05 et diffusé par :