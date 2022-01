Sensormatic Solutions de Johnson Controls accorde la priorité au commerce de détail responsable à travers des investissements ciblés et renouvelés dans des pratiques durables





Sensormatic Solutions, le leader mondial des solutions de détail de Johnson Controls, publie ce jour son livre blanc intitulé « 2021 Sustainability Story », qui passe en revue ses initiatives de développement durable. Sensormatic Solutions s'appuie sur l'innovation et s'engage à fournir des produits, solutions et services durables. La société étend également ses efforts pour inclure ses collaborateurs et le processus de création dans ses démarches de développement durable.

« Nous nous engageons à mettre au point des innovations assurant un impact durable en vue d'un avenir meilleur dans tous les aspects de notre activité, à savoir nos produits, processus et collaborateurs », déclare Bjoern Petersen, Bjoern Petersen, Global Managing Director and Chief Strategy & Growth Officer, Sensormatic Solutions. « En tant que leader des technologies de la vente au détail et membre de Johnson Controls, un acteur incontournable de la durabilité dans le monde entier, nous maintenons des normes environnementales et sociales élevées tout en soutenant nos fournisseurs, partenaires et clients à faire de même. Promouvoir un commerce de détail responsable est au coeur de tout ce que nous entreprenons. »

Pour les détaillants : Inscrire la technologie au coeur des initiatives de durabilité

Sensormatic Solutions a conçu son portefeuille à partir de critères de durabilité. La priorité accordée par l'organisation aux pratiques de vente au détail responsables, tout en tirant parti des technologies innovantes et en répondant aux besoins évolutifs des détaillants, se manifeste dans toutes les facettes de son activité.

Voici quelques exemples qui permettent à Sensormatic Solutions de rester à l'avant-garde d'un commerce de détail plus durable grâce à ses solutions de suivi des inventaires, d'expérience client, de prévention des pertes et d'efficacité opérationnelle :

La dernière génération de systèmes de surveillance des articles électroniques (EAS) de Sensormatic Solutions consomme 50% d'énergie en moins que les précédents modèles et dispose d'un mode "économie d'énergie" permettant d'utiliser 30% d'énergie en moins sur une journée de 12 heures

La solution Inventory Intelligence de Sensormatic Solutions s'appuie sur l'identification par radiofréquences (RFID) pour fournir des perspectives précises en temps réel afin de réduire les déchets, les émissions de carbone et la consommation énergétique sur l'ensemble de la chaîne logistique

Les informations sur les habitudes d'achat procurent aux détaillants une compréhension complète de leurs clients afin de prendre des décisions éclairées à propos des magasins et des installations, notamment pour ajuster les horaires en fonction d'un taux d'occupation optimal afin d'économiser de l'énergie et de l'eau, et pour réduire les émissions de CO2 liées à des déplacements inutiles dans les magasins qui ne sont pas dotés du personnel nécessaire ou dont les stocks ne sont pas disponibles

Durant l'année écoulée, l'initiative Visual Source Tags Recirculation (VSTR) de Sensormatic Solutions a permis la remise en service de 1,5 milliard d'étiquettes, pour atteindre un total de 11,4 milliards d'étiquettes remises en service depuis le lancement du programme en 2010

Sensormatic Solutions a récemment été salué pour son engagement continu en faveur des pratiques commerciales durables, le Business Intelligence Group ayant désigné son programme VSTR comme Service durable de l'année. La société s'est également vue décerner par Supply & Demand Chain Executive (SDCE) le Green Supply Chain Award

Pour les clients : promouvoir une expérience durable et parfaitement fluide

Sensormatic Solutions comprend l'importance de la durabilité et du caractère pratique pour les consommateurs, et Sensormatic IQ aide les détaillants à tirer parti d'informations exploitables pour répondre à ces deux exigences.

Il est vrai que l'expérience client repose sur des rapports de confiance parfaitement orchestrés ? un engagement selon les termes du client, pour obtenir le bon article, au bon endroit, au bon moment. Les interactions entre les clients, les magasins, les collaborateurs et les opportunités pour les détaillants peuvent avoir un impact positif sur la marque et permettre un commerce harmonisé, le tout dans un souci constant de durabilité. Par exemple :

Un inventaire au niveau des articles, garantit que le déplacement d'un client sera pertinent, avec l'assurance que l'article voulu est en stock ou prêt pour enlèvement, contribuant ainsi à éviter les voyages inutiles

L'intégration des données issues des avis des clients aide à visualiser le niveau de service du personnel et la durée consacrée par les clients aux transactions, déterminant ainsi des trajets efficaces pour le client, et réduisant les déplacements évitables dans les magasins où les niveaux d'effectif ne correspondent pas à la demande de services

Pour Sensormatic : un engagement indéfectible en faveur de la durabilité

Sensormatic Solutions examine continuellement ses propres opérations, installations et parcs afin d'améliorer la performance environnementale et la gestion énergétique en identifiant et diminuant chaque excès. Ses installations donnent également la priorité à la réduction de la consommation en eau et en électricité, des émissions de gaz à effet de serre, et des déchets envoyés à la décharge grâce à un éventail complet d'initiatives.

Sensormatic Solutions s'appuie sur les capacités des technologies et innovations OpenBlue de Johnson Controls, qui utilise les données et l'IA pour optimiser les bâtiments durables. Johnson Controls réalise d'importantes avancées pour améliorer son impact environnemental et s'est engagé à atteindre le net zéro en termes d'émissions carbone de Scope 1 et 2 à l'horizon 2040 ? soit dix ans plus tôt que l'Accord climatique de Paris. La société ambitionne de réduire de 55 pourcent ses émissions opérationnelles et de 16 pourcent les émissions client avant 2030. Ces solides objectifs de réduction des émissions pour 2030 ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets. Johnson Controls a également émis une obligation liée à la durabilité pour soutenir son engagement à atteindre ses ambitieux objectifs de réduction des émissions absolues de GES d'ici 2025.

Pour en savoir plus sur les efforts novateurs de Sensormatic Solutions pour favoriser un paysage de vente au détail plus durable, rendez-vous sur Sensormatic.com/Sustainability ou téléchargez le livre blanc "Our Retail Sustainability Story of Sensormatic Solutions by Johnson Controls". Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn et Twitter, #SensormaticSustainability.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE : JCI), nous transformons les environnements où les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, notre mission est de réimaginer la performance des bâtiments au service des personnes, des lieux et de la planète.

Avec plus de 135 années axées sur l'innovation, Johnson Controls conçoit le futur de secteurs tels que les soins de santé, les écoles, les centres de données, les aéroports, les stades, les sites de fabrication et bien d'autres grâce à OpenBlue, son offre numérique exhaustive. Fort d'une équipe internationale de 100 000 experts déployés dans plus de 150 pays, Johnson Controls offre le plus grand portefeuille au monde de technologies, logiciels et services pour les bâtiments, qui reçoivent la confiance de certains des noms les plus emblématiques du secteur. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.johnsoncontrols.com et suivez-nous sur @johnsoncontrols on Twitter.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions est le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, favorisant l'excellence opérationnelle à grande échelle et permettant un engagement intelligent et connecté des acheteurs. Sensormatic IQ, notre plateforme numérique intelligente, combine l'ensemble du portefeuille Sensormatic Solutions, y compris les données tierces, afin de fournir des perspectives inégalées en matière d'expérience d'achat, de suivi des inventaires, de prévention des pertes et d'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe, comme l'IA et l'apprentissage machine. Ceci permet aux détaillants de réagir sur la base de résultats prescriptifs et prédictifs pour appréhender l'avenir en toute confiance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Sensormatic Solutions et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et notre chaîne YouTube.

