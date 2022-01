CS ONE DE CTEK DÉSIGNÉ MEILLEUR CHARGEUR AU CLASSEMENT BEST BUY (maître achat) DU MAGAZINE AUTO EXPRESS





VIKMANSHYTTAN, Suède, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le chargeur de batterie CS ONE de CTEK, la marque mondiale de premier plan dans le domaine des solutions de charge de véhicules, a été désigné meilleur chargeur de batterie dans le classement Best Buy (maître achat) du magazine automobile britannique le plus vendu, Auto Express.

À l'issue d'une série de tests rigoureux, menés par Auto Express sur la base d'une liste de contrôle éprouvante de 80 points, le CS ONE de CTEK est arrivé en tête du classement Best Buy (maître achat) avec cinq étoiles.

Lors de ces tests, Auto Express a chronométré le temps nécessaire à chaque appareil pour passer d'une batterie à plat à une charge de 80 %, point à partir duquel un véhicule doit pouvoir démarrer. Le magazine a également déterminé le mode de charge de chaque appareil, ainsi que le niveau de charge, vérifié l'absence d'étincelles en cas de mauvaise utilisation et la compatibilité électromagnétique (CEM), évalué les instructions, examiné les câbles, les pinces et les types de batteries que chaque appareil peut prendre en charge, et enfin pris en compte le prix.

Auto Express a ensuite entrepris de déterminer le chargeur qui devrait se trouver dans votre garage cet hiver car, comme ils le disent, « avoir un bon chargeur prêt à l'emploi en cas de besoin est une précaution qui en vaut la peine ».

« CTEK a été le pionnier de la charge multimode, que de nombreux concurrents ont adopté par la suite, mais le nouveau CS ONE de 8 ampères... est un appareil puissant qui a encore révolutionné la donne. Le classement Best Buy (maître achat) explique ensuite comment les modes du CS ONE fonctionnent en arrière-plan pour fournir tout ce dont la batterie a besoin, « grâce à la charge adaptative qui détecte l'état, la taille et le type de batterie. Il détecte même la polarité, et comme les deux câbles sont noirs, la façon dont vous le branchez importe peu. Une application permet d'accéder aux modes de reconditionnement et d'alimentation. »

Gary Brown, chef de produit chez CTEK, a déclaré : Nous sommes très fiers de figurer une nouvelle fois en tête du classement Best Buy (maître achat) du magazine Auto Express, cette fois grâce à notre produit révolutionnaire CS ONE. C'est une reconnaissance logique de l'approche pionnière de CTEK en matière de développement de produits - une approche qui nous maintient à l'avant-garde de la technologie de recharge des véhicules - et qui reconnaît également l'innovation et les efforts considérables qu'il a fallu déployer pour mettre au point ce chargeur révolutionnaire. Le CS ONE est sans aucun doute le chargeur le plus intelligent que nous ayons jamais fabriqué ! C'est le seul chargeur au monde doté de la technologie de recharge entièrement adaptative APTOtm et c'est le choix intelligent pour les conducteurs qui cherchent à maintenir la batterie de leur voiture dans un état de santé optimal, ce qui leur offre une tranquillité d'esprit non seulement pour l'hiver, mais aussi tout au long de l'année. »

Lancée en septembre 2021, la technologie de « charge adaptative » brevetée APTOtm de CS ONE vérifie le type de batterie que vous avez - plomb ou lithium (12V LiFePO4), mesure l'état de santé de votre batterie puis indique le bon niveau de puissance pour qu'elle fonctionne à sa capacité optimale, en s'adaptant automatiquement aux conditions chaudes et froides. Le CS ONE facilite la recharge, avec des pinces sans polarité et sans étincelle. Il est également doté d'un indicateur compte à rebours qui indique le temps qu'il vous reste avant que la batterie ne soit complètement chargée, ainsi que le moment où vous pourrez redémarrer. L'application CTEK, téléchargeable gratuitement, permet d'accéder à des fonctions supplémentaires telles que « RECOND » pour rétablir la santé de la batterie, « WAKE UP » pour réveiller les batteries au lithium (12V LiFePO4) avec protection contre la sous-tension (UVP) ou pour redonner vie à des batteries au plomb profondément déchargées et « SUPPLY » pour transformer le CS ONE en une alimentation 12V.

Conçu pour être utilisé sur les voitures, les motos, les véhicules de loisirs, les fourgonnettes et les bateaux, le CS ONE est facile à utiliser ; il n'y a pas de mode à sélectionner, il suffit de se connecter et le CS ONE fera le reste. Il s'agit du meilleur chargeur et maintenance de charge de batterie, qui peut être fixé indéfiniment à la batterie pour assurer que votre véhicule est toujours prêt à partir lorsque vous l'êtes.

