Hillstone Networks établit une nouvelle norme en matière de solutions de sécurité intelligentes, fiables et automatisées avec sa solution StoneOS 5.5R9





Hillstone Networks, l'un des principaux fournisseurs de solutions de protection des infrastructures, a présenté aujourd'hui la dernière version de sa solution phare StoneOS.

« Aujourd'hui, les entreprises exigent une solution de sécurité complète, intelligente, performante, automatisée et efficace. StoneOS répond à toutes ces exigences », a déclaré Tim Liu, directeur de la technologie et co-fondateur de Hillstone Networks. « Il s'agit d'une mise à niveau majeure qui se traduit par des capacités inégalées qui aideront à protéger les organisations, leurs actifs critiques et leurs effectifs contre la myriade de menaces de sécurité auxquelles ils sont confrontés chaque jour. »

Les 6 mises à jour clés de StoneOS 5.5R9 sont les suivantes :

Une exploitation de la technologie d'apprentissage automatique qui améliore la détection et la prévention intelligentes : StoneOS exploite les ensembles de données basés sur l'AA les plus récents pour renforcer la détection des DGA (algorithmes de génération de noms de domaine).La prise en charge étendue d'une sandbox cloud permet une meilleure détection des menaces inconnues et un meilleur partage des renseignements.

Une capacité VPN étendue offrant un accès sécurisé et géré de manière pointue pour le personnel à distance : Les nouvelles fonctionnalités VPN additionnelles prennent en charge des scénarios utilisateur étendus, avec un assistant de configuration, et une mise à niveau des performances pour aider à répondre à la demande croissante de solutions VPN riches en fonctionnalités à un coût total de possession inférieur.

Des améliorations supplémentaires libérant la puissance de l'accélération matérielle pour le décryptage du trafic : La nouvelle version de StoneOS optimise les performances de débit du proxy SSL et introduit la fonctionnalité de liste blanche pour exempter certaines entités dans des scénarios particuliers.

Une gestion des politiques et des opérations connexes automatisées, évolutives et plus intelligentes : La nouvelle mini fonctionnalité de politiques permet aux systèmes centraux d'orchestration de répondre à l'évolution constante des exigences de sécurité. En outre, la recommandation de règlementation de politique basée sur les applications et les contrôles de redondance au sein de la politique NAT contribuent à améliorer l'efficacité.

Des capacités d'intégration avancées pour les solutions de tierces parties et SDN : En plus des API RESTful et SNMP, la nouvelle version de StoneOS prend en charge la configuration et la gestion via Netconf. Qui plus est, StoneOS améliore sa capacité à tirer parti des ressources externes.

Une optimisation complète de la robustesse système, des services aux modules : En plus d'étendre les solutions de haute disponibilité à IPv6, la nouvelle version de StoneOS apporte une robustesse au niveau des services en repensant l'architecture logicielle et l'optimisation au niveau des modules pour les pare-feux du centre de données.

Pour plus d'informations sur StoneOS et Hillstone Networks, visitez le site Web de Hillstone.

À propos de Hillstone Networks

Les solutions éprouvées de protection des infrastructures de Hillstone Networks offrent aux entreprises et aux fournisseurs de services la visibilité et les renseignements dont ils ont besoin pour voir de manière exhaustive, comprendre en profondeur et agir rapidement contre les cybermenaces multicouches à plusieurs niveaux. Bien notée par les meilleurs analystes et considérée comme digne de confiance par les entreprises mondiales, Hillstone protège de la périphérie au cloud avec un coût total de possession amélioré. Envoyez-nous un message ou rendez-nous visite pour en savoir plus sur la gamme complète des produits de Hillstone.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 02:05 et diffusé par :