Mayflower Entertainment : Jeu d'action et d'aventure « Elementite » disponible dès maintenant





Le jeu Hack & Slash Elementite est disponible dès maintenant

SÉOUL, Corée du Sud, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Publié par Mayflower Entertainment, Elementite est un RPG de tir à la troisième personne qui fusionne des éléments naturels et des armes à feu futuristes dans un vaste monde ouvert chaotique rempli de défis et de secrets d'une manière jamais vue auparavant. Les utilisateurs contrôlent Chrono, un combattant qui a la capacité unique de contrôler l'élément temps, ce qui lui permet de contrôler les batailles en utilisant des compétences de combat rapproché et d'achever les ennemis avec un arsenal lourd d'armes à feu imprégnées d'éléments naturels. Utilisez le feu, la glace, l'électricité et le poison pour déclencher une quantité incroyable de combinaisons de combat et de stratégies pour vaincre vos adversaires, tout en profitant des graphismes ultra-réalistes propulsés par le moteur Unreal Engine avec Ray Tracing.

Système d'Elementite

Le système de combat d'Elementite est divisé en deux modes distincts :

- En mode mêlée, Chrono utilise son couteau imprégné de l'élément temporel de son propre corps et réalise divers combos et capacités qui influencent le temps et l'espace comme la téléportation, le ralentissement, la dilatation temporelle, entre autres.

- En mode tireur, Chrono peut utiliser jusqu'à 4 armes à feu en même temps qui tirent des coups imprégnés des 4 éléments feu, glace, électrique et poison. Comme l'Elementite donne aux ennemis le pouvoir d'immunité aux dégâts des éléments, le joueur doit changer d'arme pour tirer sur l'ennemi en utilisant son élément point faible.

Comme dans tous les RPG, Chrono dispose d'un système de points de talent qu'il peut utiliser à chaque fois qu'il monte de niveau, il peut concentrer ses talents sur 3 types : Puissance (dégâts), Vitalité (résistance), Agilité (compétences temporelles).

Autres caractéristiques

- Furtivité ou combat armé.

- Un monde ouvert avec plusieurs missions principales et secondaires et la liberté de jouer le niveau autant de fois que le joueur le souhaite.

- Un inventaire avec des ressources de création. Des arbres de compétences pour développer son personnage en fonction de son style de jeu.

- De nouvelles armures, armes à feu et de mêlée.

- Des arènes de combat dans d'autres dimensions.

- Des cinématiques, des batailles avec des boss dynamiques.

- Des graphismes haut de gamme utilisant UE4 et Ray Tracing

Bande-annonce : http://mayflowerent.com/elementite/

Titre Elementite Plateforme Steam Méthode de vente Téléchargement numérique Steam Genre Action, aventure Date de diffusion 20 janvier 2022 Prix $24,99 Évaluation du contenu En attente

Site web de l'éditeur : http://www.mayflowerent.com

Facebook: https://www.facebook.com/mayflowerent

Twitter: https://twitter.com/mayflower_games

Page Elementite Steam : https://store.steampowered.com/app/1503180/Elementite/

Copyright Mayflower Entertainment Co., Ltd. 2022 - tous droits réservés! Autorisé et publié en Corée du Sud par Mayflower Entertainment Co., Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1725707/Elementite_ver_2.jpg

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 00:00 et diffusé par :