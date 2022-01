Busan se porte candidate pour accueillir l'Exposition universelle de Busan 2030 sous le thème « Transformer notre monde, naviguer vers un avenir meilleur »





La ville métropolitaine de Busan aspire à accueillir l'Exposition universelle 2030 au port nord de Busan, laquelle se déroulera du 1er mai à fin octobre 2030 avec le plein soutien du gouvernement coréen.

En accueillant l'Exposition universelle de 2030 à Busan, après l'Exposition universelle de 2020 à Dubaï et l'Exposition universelle de 2025 à Osaka-Kansai, la Corée présentera une vision globale des futurs changements de paradigme, sous le thème « Transformer notre monde, naviguer vers un avenir meilleur », avec pour sous-thèmes une planète durable, une technologie pour l'humanité et une plateforme de partage et d'entraide.

Actuellement, l'Exposition universelle 2020 de Dubaï se déroule pour la première fois au Moyen-Orient, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le pavillon coréen, décoré de 1 597 cubes tournants, démontre symboliquement le dynamisme de la Corée qui mène la quatrième révolution industrielle et partage sa vision du futur avec l'humanité dans son ensemble, sous le thème de la « Corée intelligente, déplacez le monde vers vous ».

Busan est bien connue comme l'une des villes les plus dynamiques du monde, qui attire l'attention pour avoir réussi à transformer la ville des réfugiés de la guerre de Corée en un centre dynamique de commerce et de culture.

Actuellement, elle sert de plaque tournante du transport et de la logistique, avec le 2ème plus grand port de transbordement au monde, qui offre un accès facile grâce à ses chemins de fer, ses routes, ses ports et son aéroport. Dans le même temps, elle se transforme en une ville mondiale offrant une ouverture, une largesse de vue et une diversité sur la base de la musique K-Pop, de films et de jeux, et dans un avenir proche, elle sera également équipée de l'infrastructure pour devenir une ville intelligente écoresponsable grâce à la technologie numérique.

L'accueil de l'Exposition universelle de 2030 fera de Busan une ville inspirante, qui dirigera une fois de plus la transformation historique de la Corée.

L'Exposition universelle 2030 de Busan offrira à la fois le bon moment et le bon endroit aux citoyens du monde, pour se rassembler et entamer un dialogue sur les grandes transformations vers un avenir meilleur pour l'humanité.

L'Exposition universelle a diffusé l'espoir et la vision de l'humanité, sans distinction de race, de région, de génération et de sexe.

En soutien à l'Exposition universelle de 2030 à Busan, veuillez vous joindre à nos efforts pour « Transformer notre monde, naviguer vers un avenir meilleur ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 21:05 et diffusé par :