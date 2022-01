SMOORE lance FEELM Air, le pod de vapotage à bobine céramique le plus fin au monde





SMOORE, plus grand fabricant mondial du secteur du vapotage, lance ce jour le pod de vapotage à bobine céramique le plus fin au monde - FEELM Air - dans le cadre de son nouvel événement technologique à Londres. FEELM Air bénéficie de sept avancées majeures en termes d'expérience de vapotage, notamment une conception ultime, une fiabilité, un arôme et une expérience interactive conviviale.

L'optimisation intégrale de FEELM Air repose sur la nouvelle génération de bobine céramique à film bionique ultra fin, qui a été créé avec trois innovations révolutionnaires.

Trois innovations pour la bobine céramique à film bionique ultra fin

Tout d'abord, elle dispose du premier film chauffant composite à sept couches au monde fabriqué à partir d'un matériau bionique, avec chaque couche correspondant à une fonctionnalité optimisée.

Deuxièmement, la nouvelle bobine céramique bionique s'appuie sur la technique de pelliculage sous vide à nano-échelle pour une distribution plus homogène du film chauffant et une répartition thermique plus précise.

Enfin, elle dispose d'une structure bionique microporeuse pour fournir une ventilation fluide ainsi qu'une performance à toute épreuve.

Sept avancées majeures dans l'expérience de vapotage grâce à FEELM Air

Avec sa bobine céramique à film bionique ultra fin, FEELM Air propose sept améliorations notables.

Avant toute chose, FEELM Air augmente de 80% la performance globale de réduction des méfaits par rapport à la précédente génération. La couche chauffante de composites hybrides et la toute première couche de protection à nano-échelle avec résistance à la corrosion réduisent de 78,6% l'émission de métaux lourds; et la couche de contrôle de la température avec conductivité thermique peut réduire de 80,7% l'émission d'aldéhydes et de cétones causée par une surchauffe localisée, par rapport à la précédente génération.

La deuxième amélioration est une reproduction plus authentique des arômes. FEELM Air est doté de la technologie exclusive et brevetée Flavor-Locktm, qui améliore de 33% la libération des arômes en moyenne. En outre, la zone de température compartimentée et l'atomisation multicouche de la bobine céramique permettent une libération personnalisée des arômes dans différentes zones de température. La couche microporeuse Flavor-Locktm produit des aérosols dans des tailles de particules plus petites pour offrir à l'utilisateur des saveurs plus intenses.

Troisièmement, FEELM Air jouit d'une excellente performance antifuite. Il utilise la technologie "Puzzle leakage-proof" de deuxième génération, réduisant ainsi de 237% le taux de fuite, grâce à une structure capillaire et à un papillon d'étranglement innovant pour éviter la condensation. En outre, la couche de verrouillage super absorbante évite efficacement les éclaboussures d'e-liquide.

En termes d'optimisation énergétique, FEELM Air présente la meilleure efficience énergétique au monde (1,3mg/W) grâce aux trois couches de matériaux composites. La couche de contrôle de la température permet au film chauffant de former une zone de température correctement compartimentée. La couche électro en nano-argent peut réduire la consommation énergétique évitable, tandis que la couche de résistance thermique poreuse réduit efficacement la perte de chaleur.

La cinquième amélioration est l'intégration du plus petit moteur linéaire au monde, qui offre une mode "onde de choc" unique, générant de délicates vibrations et une expérience de vapotage interactive, pour offrir à l'utilisateur la résonance de chaque bouffée. La consommation énergétique des vibrations par charge ne dépasse pas 0,06%, soit l'équivalent de seulement deux bouffées.

FEELM Air est également doté du premier système "TOPOWERtm" de gestion énergétique, qui permet une charge de dix minutes pour un vapotage de huit heures. Par rapport avec la précédente génération, la densité énergétique du système est améliorée de 20% et l'autonomie de la batterie est augmentée de 30%.

Enfin, FEELM Air dispose de MEMS intégrés (systèmes micro-électromécaniques), qui fonctionnent comme un interrupteur de flux d'air afin d'améliorer la sensibilité du dispositif, tout en empêchant une activation erronée.

"FEELM Air est le résultat d'une recherche pluridisciplinaire, et une innovation révolutionnaire pour les bobines céramiques", déclare Frank Han, président de FEELM, lors de son allocution liminaire. "Il transforme le film à couche unique en un film biotique à sept couches fines. L'épaisseur du film passe de 80 micromètres à deux micromètres, soit 40 fois plus fine que la précédente génération."

Actualisation de la marque FEELM

De plus, Frank Han a annoncé l'actualisation de la marque FEELM lors de l'événement de lancement. Le nouveau concept repose sur cinq mots: sentir, moteur, exploration, style de vie et mémoire (feel, engine, exploration, lifestyle et memory, les cinq lettres de la marque FEELM). Il a également dévoilé le nouveau logo FEELM, qui a le contour d'une bobine céramique avec la forme d'une fenêtre, symbolisant l'ouverture de FEELM sur des sensations ultimes. La fenêtre ouverte représente la poursuite continue d'une meilleure expérience sensorielle, et illustre l'engagement de FEELM en matière de sensations inégalées.

Depuis le lancement de la première bobine d'atomisation en céramique noire au monde avec un film métallique en 2016, FEELM a changé l'intégralité de l'écosystème concurrentiel, ouvrant ainsi une nouvelle ère de bobines céramiques. La société a largement amélioré la réduction des méfaits grâce à un contrôle précis de la température de chauffage et a révolutionné l'expérience de vapotage avec un goût pur et agréable jusqu'à la dernière bouffée. Avant tout, FEELM a relevé efficacement les défis critiques du secteur, à savoir les fuites et les bouffées sèches.

En 2022, les dispositifs de vapotage équipés d'atomiseurs FEELM ont déjà été exportés dans plus de 50 pays en Europe, aux Amériques, en Asie de l'Est, en Afrique, et en Océanie, avec un volume cumulé de ventes de plus de trois milliards d'unités. FEELM poursuit sans relâche ses recherches pour une sensation ultime. Grâce à FEELM Air, équipé de la bobine céramique à film bionique ultra fin, FEELM est prêt pour initier un nouveau changement de paradigme dans le secteur mondial du vapotage, à l'avant-garde de la seconde révolution sensorielle des dispositifs ultra fins et des bobines céramiques.

À propos de FEELM

FEELM est une solution de système de pod de haute qualité détenue par SMOORE, s'appuyant sur la technologie leader de chauffage par bobine céramique. Cette approche combine la technologie de reproduction des arômes à une technologie électronique et une conception structurelle innovantes, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience premium aux vapoteurs du monde entier. En s'appuyant sur les recherches réalisées dans les technologies d'atomisation de pointe, FEELM fournit des marques de vapotage avec des solutions et une fabrication complètes. Le symbole FEELM est désormais sur les pods des plus grandes marques de vapotage, comme RELX, NJOY, Haka, et VAPO.

À propos de SMOORE

SMOORE est un leader mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, notamment la fabrication de dispositifs et de composants de vapotage, avec une technologie R&D avancée, une grande capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée. La société est le plus grand fabricant de dispositifs de vapotage au monde en termes de revenus avec 18,9% de part de marché à l'échelle mondiale.

