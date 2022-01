Projet aurifère Pickle Crow, Canada





Des résultats exceptionnels allant jusqu'à 35 g/t ouvrent la voie à la mise à jour des ressources de février

Les résultats continuent d'indiquer une augmentation significative des ressources de 1,7 Moz avec des extensions de la minéralisation connue dans des filons à haute teneur ainsi que dans des zones potentiellement propices à l'exploitation en vrac

POINTS CLÉS

Le forage de filons à haute teneur à l'extérieur des ressources dans les zones du puits 1 et du puits 3 continue de produire des intersections importantes, notamment :

- 7,3 m à 33,3 g/t d'or à partir de 9,4 m dans AUDD0246

- 1,5 m à 35,2 g/t d'or à partir de 541,5 m dans AUDD0227

- 4,0 m à 11,0 g/t d'or à partir de 205,8 m dans AUDD0240

- 4,0 m à 6,5 g/t d'or à partir de 333,0 m dans AUDD0218

- 3,2 m à 3,4 g/t d'or à partir de 103,2 m dans AUDD0223

- 0,8 m à 13,9 g/t d'or à partir de 529,7 m dans AUDD0227

- - - - - - Les travaux d'exploration en cours visant la minéralisation dans la formation de fer rubanée (FFR) près du puits 1 continuent de recouper de fortes intersections, notamment :

- 6,0 m à 5,8 g/t d'or à partir de 423 m dans AUDD0205

- Le forage exploratoire ciblant la minéralisation dans la FFR à environ 500 m au sud-ouest du puits 1 à la cible de la zone F démontre le potentiel de découverte important, avec les premiers trous forés recoupant les intersections :

- 25,2 m à 1,3 g/t d'or à partir de 166 m dans le trou AUDD0228

- 11,8 m à 1,6 g/t d'or à partir de 130,3 m dans le trou AUDD0225

- - Toutes ces intersections sont à l'extérieur des ressources présumées actuelles de 1,7 Moz à 8,1 g/t d'or, et contribueront à une estimation des ressources à jour, qui devrait être publiée en février 2022.

Forage en cours à Pickle Crow au moyen de cinq foreuses au diamant

Le forage a commencé sur des cibles régionales à l'extérieur de la principale zone minière historique, et les premiers résultats sont attendus au début du trimestre de juin.

PERTH, Australie, 18 janv. 2022 /CNW/ - AuTECO Minerals Ltd (AUT.ASX) est heureuse de communiquer d'autres résultats de forage exceptionnels qui aideront à étayer une mise à jour des ressources qui devrait être diffusée le mois prochain.

Les plus récentes intersections du programme de forage de 50 000 m en cours au projet Pickle Crow, en Ontario, au Canada, continuent d'étendre la minéralisation connue à l'extérieur des ressources de 1,7 Moz à 8,1 g/t d'or.

AuTECO dispose de cinq foreuses au diamant dans le cadre de sa stratégie visant à poursuivre la croissance des ressources. L'inventaire comprend les ressources de filons à haute teneur de 1,47 Moz à 10,1 g/t et les ressources dans la formation altérée (FFR) de 240 000 oz à 3,7 g/t.

Dans les filons à haute teneur, le forage d'expansion des ressources dans les zones du puits 1 et du puits 3 a continué de recouper d'importantes intersections de forage qui augmentent l'étendue connue des structures minéralisées. Les résultats publiés dans le présent communiqué, dont 7,3 m à 33,3 g/t à partir d'à peine 9,4 m dans le trou, indiquent une augmentation importante de la mise à jour des ressources qui doit être terminée et diffusée en février 2022.

L'exploration à proximité de la mine pour la minéralisation dans la formation altérée avec un potentiel d'exploitation en vrac se poursuit dans la zone du puits 1. Un trou de suivi à l'intersection signalé dans le communiqué de l'ASX daté du 2 décembre 2021 (19,5 m à 3,3 g/t d'or à partir de 340,7 m) a produit un titrage de 6,0 m à 5,8 g/t d'or à partir de 423 m, démontrant la continuité de la minéralisation. En outre, les trous d'exploration forés à environ 500 m au sud-ouest des trous BIF du puits 1 ont croisé de vastes zones de minéralisation (25,2 m à 1,3 g/t d'or, 11,8 m à 1,6 g/t d'or) dans une zone cible appelée la zone F.

Le forage a commencé sur les cibles d'exploration régionales situées loin de la mine Pickle Crow, et des essais de la cible sud-ouest Powderhouse sont en cours. AuTECO gère environ 500 km carrés de terrains dans le district de Pickle Lake. Les résultats sont attendus au début du trimestre de juin.

Le président directeur d'AuTECO, Ray Shorrocks, a déclaré : « Plus nous effectuons de forage, plus on trouve d'or. Ce taux de réussite exceptionnel reflète la qualité mondiale du système minéralisé de Pickle Crow.

Ces derniers résultats contiennent une minéralisation bien en dehors des ressources actuelles de 1,7 Moz, qui montre la taille du système géologique.

En outre, les résultats prometteurs de la minéralisation de transformation du terrain d'accueil continuent de valider notre concept d'établir des zones de plus haute teneur et de plus faible teneur qui peuvent être exploitées à l'aide de méthodes différentes, mais qui profiteraient de la même infrastructure d'accès.

AuTECO demeure entièrement financée pour poursuivre la campagne d'exploration et de croissance ».

