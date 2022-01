FourKites acquiert le leader européen de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement NIC-place





FourKites vient d'annoncer l'acquisition de NIC GmbH (NIC-place), premier fournisseur européen de visibilité de la chaîne d'approvisionnement. La combinaison des réseaux de transporteurs routiers, ferroviaires et maritimes de FourKites et de NIC-place crée le plus grand réseau de transporteurs multimodaux d'Europe. Cela va permettre d'offrir aux expéditeurs mondiaux la plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale de bout en bout la plus complète qui soit. L'acquisition va également permettre d'accélérer l'adoption de solutions sécurisées de visibilité en temps réel spécialement conçues pour les transporteurs. Elle raccourcit également le délai de rentabilisation pour les expéditeurs disposant de réseaux de transporteurs complexes et multimodaux.

NIC-place est le leader du marché des solutions logicielles de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, spécialement conçues pour les transporteurs et les prestataires de services logistiques. Avec son outil Data Control Center (DCC) exclusif, NIC-place offre aux transporteurs un moyen souple et sécurisé de partager les données de la chaîne d'approvisionnement avec leurs clients. Dans le même temps, les opérateurs maintiennent un contrôle total sur leurs activités, leur réseau et leurs données. NIC-place, dont le siège social est en Allemagne, a été fondée en 2016. Des milliers d'entreprises, telles que Kuehne+Nagel, H. Essers, Unterer, Quehenberger et Frigotrans font confiance à NIC-place pour suivre et surveiller des millions d'expéditions chaque année.

« Nous sommes ravis de rejoindre les rangs de FourKites, le leader innovant du marché de la visibilité en temps réel des transports liés à la chaîne d'approvisionnement et de la couverture multimodale de bout en bout », déclare Pete Jendras, fondateur et directeur général de NIC-place. « FourKites partage notre vision qui est de donner la priorité à la sécurité et à l'intégrité des données, et de permettre aux transporteurs de collaborer facilement avec leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes impatients d'étendre les avantages combinés des solutions transporteurs de premier plan de NIC-place avec ceux du plus grand réseau mondial de visibilité en temps réel au monde. »

En tant que société FourKites, NIC-place restera focalisée sur les solutions spécifiques aux transporteurs. Elle tirera parti du réseau leader d'expéditeurs de FourKites, de son échelle mondiale et de son moteur de R&D afin d'accélérer le rythme de l'innovation. Les sociétés conserveront le nom NIC-place et les bureaux de NIC-place en Allemagne, bureaux à partir desquels elles seront en mesure d'étendre leurs équipes et leurs opérations.

« NIC-place propose l'unique solution de visibilité axée sur les transporteurs du marché, les fonctionnalités de suivi ferroviaire les plus avancées d'Europe, et une expertise inégalée dans les expéditions de grande valeur et à température contrôlée », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Cette acquisition crée une puissance d'expertise axée sur les transporteurs et les expéditeurs qui accélère la visibilité de bout en bout et la fourniture de nouvelles solutions sur mesure visant à répondre aux besoins uniques de nos clients. »

Elle va contribuer à donner un coup d'accélérateur à cet outil indispensable qu'est la visibilité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de toute l'Europe. D'après un récent rapport de recherche sur l'état des chaînes d'approvisionnement européennes produit par Reuters et FourKites, la traçabilité du fret de bout en bout constitue le problème majeur de la chaîne d'approvisionnement pour 78 % des entreprises européennes.

Fonctionnalités avancées de NIC-place :

Confidentialité et sécurité des données. Eu égard au RGPD, le Data Control Center (DCC) de NIC-place est soumis à certaines des réglementations les plus strictes en matière de confidentialité des données. Ces lois permettent aux transporteurs d'avoir un contrôle total sur leurs données et sur les personnes avec lesquelles ils les partagent.

Eu égard au RGPD, le Data Control Center (DCC) de NIC-place est soumis à certaines des réglementations les plus strictes en matière de confidentialité des données. Ces lois permettent aux transporteurs d'avoir un contrôle total sur leurs données et sur les personnes avec lesquelles ils les partagent. Intégration facile avec n'importe quel fournisseur de visibilité en temps réel . Le DCC de NIC-place est la seule solution dotée d'interfaces standardisées à toutes les plateformes ouvertes de visibilité en temps réel. La solution unifie tous les types de données de plusieurs systèmes télématiques entre les différents fabricants et modes de transport. Les transporteurs qui intègrent le DCC disposent d'un hub simple et unique pour toutes leurs données de visibilité.

. Le DCC de NIC-place est la seule solution dotée d'interfaces standardisées à toutes les plateformes ouvertes de visibilité en temps réel. La solution unifie tous les types de données de plusieurs systèmes télématiques entre les différents fabricants et modes de transport. Les transporteurs qui intègrent le DCC disposent d'un hub simple et unique pour toutes leurs données de visibilité. Expéditions à température contrôlée et de grande valeur. NIC-place est le leader du marché en termes de suivi des expéditions à température contrôlée et de grande valeur telles que les produits pharmaceutiques, les produits frais et surgelés et les équipements électroniques. Le plus grand groupe d'entreprises européennes de logistique du froid s'appuie sur la plateforme de NIC-place pour mieux desservir ses clients et garantir que la livraison des marchandises critiques réponde aux plus hautes normes de qualité.

NIC-place est le leader du marché en termes de suivi des expéditions à température contrôlée et de grande valeur telles que les produits pharmaceutiques, les produits frais et surgelés et les équipements électroniques. Le plus grand groupe d'entreprises européennes de logistique du froid s'appuie sur la plateforme de NIC-place pour mieux desservir ses clients et garantir que la livraison des marchandises critiques réponde aux plus hautes normes de qualité. Couverture ferroviaire complète et optimisée. NIC-place est l'entreprise qui couvre la plus grande quantité du réseau ferroviaire européen ? une capacité de plus en plus critique à l'heure où de nombreuses entreprises tendent à transférer leurs expéditions vers le rail face aux défis maritimes actuels. Les capacités de surveillance avancée de l'entreprise permettent de suivre les wagons, la composition des trains, les points d'intérêt et les transports, pour une utilisation efficace, des processus fluides et une meilleure planification.

« Nous sommes ravis de voir ces deux leaders du marché unir leurs forces », a déclaré Rainer Linke, du transporteur européen Unterer Logistics. « Avec leur engagement commun en faveur du partage de données sécurisé et contrôlé par les transporteurs, de la collaboration et de l'innovation continue, nous sommes ravis de la valeur que ce rapprochement va apportera à la communauté logistique européenne dans son ensemble. »

L'acquisition de NIC-place par FourKites fait suite à une croissance record enregistrée par les deux sociétés à l'heure où toutes deux doivent faire face aux défis alimentés par la crise actuelle de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En 2021, FourKites a enregistré une croissance de 148 % de ses volumes d'expéditions en Europe, doublé le nombre de ses nouveaux clients européens, élargi de 35 % son réseau de transporteurs et enregistré une croissance de 110 % des transporteurs européens faisant partie de la « Premier Carrier List » (liste transporteurs de premier plan) de FourKites.

FourKites présentera la solution NIC-place ainsi que la valeur qu'elle apporte aux transporteurs et aux expéditeurs lors d'un webinaire en direct qui aura lieu le mercredi 16 février. Inscrivez-vous ici.

À propos de FourKites

FourKites® est la plateforme n° 1 de visibilité de la chaîne d'approvisionnement au monde, qui élargit la visibilité au-delà du transport, dans les dépôts, les entrepôts, les magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,5 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant 176 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage machine pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 000 marques parmi les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 principales entreprises de produits de consommation emballés et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.fourkites.com/.

