La CSN demande le retrait de la CCQ du projet de loi 4





QUÉBEC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, lors du dépôt de son mémoire en commission parlementaire, la CSN a demandé le retrait de la Commission de la construction du Québec (CCQ) du projet de loi 4 renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives.

«?Contre toute logique, le projet de loi 4 prévoit d'assujettir la CCQ à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Or, la CCQ est chargée de la gestion des relations du travail dans l'industrie de la construction qui est financée à 98 % par les activités de ce secteur de souligner François Enault, vice-président de la CSN. L'imposition de ce cadre de gouvernance à la CCQ ferait reculer le dialogue social en mettant à l'écart les acteurs syndicaux d'une organisation qui gère leurs propres conditions de travail. Voilà pourquoi la CSN demande le retrait pur et simple de la CCQ du projet de loi 4?».

«?La première responsabilité de la CCQ, c'est de faire respecter la Loi R-20 et de gérer les fonds mutualisés par les parties, dont les avantages sociaux, les fonds de formation et d'indemnisation. En ce sens, toutes les associations syndicales doivent impérativement être présentes à son conseil d'administration pour veiller à l'application rigoureuse des conventions collectives que nous avons négociées?», de conclure Pierre Brassard, président de la CSN-Construction.

Fondée en 1924, par et pour les travailleuses et travailleurs, la CSN-Construction offre à ses membres tous les outils nécessaires pour défendre et améliorer leurs conditions de travail. Présente et engagée partout au Québec, la CSN-Construction représente plus de 18?000 travailleuses et travailleurs de l'industrie.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe quelque 320?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

