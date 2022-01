Signature au Golf Dorval

?abka Group est désormais la plus grande chaîne de magasins autonomes en Europe après avoir déployé 25 magasins alimentés par l'IA et baptisés ?abka Nano. Ce concept innovant permet de faire des achats rapides sans personnel de caisse, sans file...

Les 33 employé(e)s cols bleus et cols blancs de Golf Dorval ont signé aujourd'hui leur nouvelle convention collective. Les membres s'étaient réunis en assemblée générale ce matin et avaient voté à 92 % pour l'entente de principe conclue entre le...

- Dermaliq Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique privée indépendante issue de Novaliq - La scission permettra de dégager de la valeur dans le domaine de la dermatologie médicale en utilisant la technologie transformatrice de Novaliq en...

Les Aliments M&M (« M&M ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord définitif pour son acquisition par Parkland Corporation (« Parkland »), exploitant international de premier plan et important responsable de fusions d'entreprises de...

La Banque de Montréal (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter toutes ses 24 000 000 actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 38 (fonds propres d'urgence en cas...