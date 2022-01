L&T Technology Services remporte un contrat de 45 millions de dollars portant sur les véhicules électriques auprès d'une entreprise automobile américaine de niveau 1





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), société non diversifiée leader mondiale dans le domaine des services d'ingénierie, a annoncé avoir remporté un contrat d'une valeur de 45 millions de dollars auprès d'une entreprise automobile américaine de niveau 1, pour devenir son partenaire d'ingénierie stratégique et fournir des services d'ingénierie pour son portefeuille de produits de véhicules électriques (VE).

Selon les termes de l'accord de 5 ans, LTTS travaillera avec le client pour fournir des solutions tirant parti de sa compétence en matière de technologie de mobilité électrique. Ces solutions seront notamment fournies par le centre ER&D de LTTS situé à Cracovie, en Pologne.

LTTS prévoit de faire travailler plus de 300 ingénieurs depuis son centre de Cracovie, en Pologne, dans les trois prochaines années, marquant ainsi son expansion en Europe de l'Est.

Amit Chadha, PDG et directeur général de L&T Technology Services a déclaré : «?Nous avons investi dans les véhicules électriques, autonomes et connectés (EACV) dans le cadre de nos 6 grands paris et nos ingénieurs ont développé plusieurs nouvelles solutions d'e-mobilité évolutives qui peuvent accélérer le parcours de développement des véhicules électriques des acteurs mondiaux de l'automobile.

Cet accord historique confirme que notre investissement stratégique porte ses fruits et établit la position dominante de LTTS dans le secteur des EACV. Le centre R&D de Cracovie servira de centre nearshore à la clientèle d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord sur tous les marchés verticaux. »

Au cours de l'année écoulée, LTTS a été reconnue pour ses compétences dans l'espace des EACV par des analystes mondiaux. LTTS a été reconnue comme un leader dans l'étude d'ingénierie automobile sur la mobilité autonome, connectée, électrique et partagée d'Everest Group. Le rapport Zinnov Zones ER&D Services a classé LTTS comme leader dans le domaine de la télématique et de l'ADAS, ainsi que comme leader global dans marché vertical de l'automobile. ISG Group a également classé LTTS comme un leader dans le domaine des services de fabrication intelligente pour le secteur automobile.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 décembre 2021, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 20 100 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 79 laboratoires d'innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 17:20 et diffusé par :