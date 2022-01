Andersen Global élargit sa présence sur le marché asiatique grâce à une collaboration avec un cabinet d'avocats au Sri Lanka





Andersen Global continue d'étendre sa plateforme sur le marché asiatique grâce à un Accord de collaboration, passé avec Varners, l'un des plus grands cabinets d'avocats multiservices, du Sri Lanka.

Dirigé par l'associé directeur Mahinda Haradasa, Varners est spécialisé dans la banque, la finance, le commerce, la propriété intellectuelle, le contentieux, l'immobilier, les télécommunications, le commerce international et le règlement des différends. Basé à Colombo, le cabinet opère avec huit associés et plus de 50 collaborateurs, au service de clients agissant au niveau local et international.

« La connaissance approfondie du secteur, qui caractérise nos collaborateurs, ajoutée à notre engagement envers l'intendance a permis à notre cabinet de répondre en continu aux exigences d'un paysage juridique en constante évolution », a déclaré Mahinda Haradasa. « Notre collaboration avec Andersen Global représente une étape d'autant plus importante à nos yeux, que nous cherchons à accroître notre portée mondiale et à répondre aux besoins transfrontaliers de nos clients. »

« La détermination de Varners à investir dans son personnel et à fournir à ses clients les meilleures solutions qui soient rejoint les valeurs et la culture de notre organisation », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen. « Les qualifications et les compétences d'experts de Mahinda et son équipe les distinguent des autres cabinets du marché, nous positionnant pour une croissance future à l'heure où nous poursuivons le renforcement de nos ressources dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 9 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 326 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

