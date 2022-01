Jazz Aviation nommée parmi les Meilleurs employeurs 2022





HALIFAX, NS, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a remporté un Prix du choix des employés de Glassdoor, qui reconnaît les Meilleurs employeurs 2022 du Canada. Les Prix du choix des employés, qui en sont à leur quatorzième année, se fondent uniquement sur les commentaires des employés qui consentent volontairement à fournir une rétroaction anonyme en faisant une évaluation d'entreprise portant sur leur emploi, leur milieu de travail et leur employeur.

« Jazz est fière d'avoir été sélectionnée parmi les meilleurs employeurs du Canada, d'autant plus que cette reconnaissance repose sur la rétroaction de nos employés, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Le bien-être du personnel, l'équilibre travail-vie personnelle, le perfectionnement professionnel, la diversité et l'inclusion ainsi que la culture sont des éléments très importants qui expliquent pourquoi Jazz est un endroit où il fait bon travailler. »

Par l'intermédiaire de Glassdoor, les employés actuels et les anciens employés donnent leurs avis et opinions, de façon volontaire et anonyme, sur l'environnement de travail, en faisant une évaluation d'entreprise conçue pour obtenir un portrait réel et authentique d'un emploi précis au sein d'une entreprise donnée. Lorsqu'ils participent à une évaluation d'entreprise avec Glassdoor, on demande aux employés d'évaluer leur satisfaction à l'égard de l'entreprise dans son ensemble et de caractéristiques clés du milieu de travail, comme les perspectives de carrière, la rémunération et les avantages sociaux, la culture et les valeurs, la haute direction, la diversité et l'inclusion, et l'équilibre travail-vie personnelle. De plus, les employés indiquent les avantages de travailler dans leur société, ainsi que les inconvénients.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation; les vols à contrat; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

À propos de Jazz Aviation

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. www.voljazz.ca

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 16:16 et diffusé par :