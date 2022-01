Jairo Gonzalez, PDG de Harvest Trading Cap, devient le premier Dominicain à créer une cryptomonnaie





MIAMI, 18 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe financier dominicain Harvest Trading Cap , une société dédiée au conseil en investissement sur les marchés financiers, qui se donne pour mission de guider, de conseiller et de consolider les finances de ses clients, a été créé en 2015 et est dirigé par Jairo Gonzalez .



Harvest Trading Cap renforce et élargit les connaissances du marché des cryptomonnaies. Elle a rapidement fait son entrée en bourse, devenant le trader le plus rentable de la République dominicaine et de l'Amérique latine.

Aujourd'hui, Harvest Trading Cap et son équipe dirigée par le PDG Jairo Gonzalez ont créé et fondé la première cryptomonnaie de la République dominicaine, utilisant la technologie BlockChain pour aider à sécuriser les transactions.

Harvest Coin est une cryptomonnaie solide et fiable conçue pour le commerce électronique de la FINTECH . Elle sera bientôt disponible dans le monde entier pour permettre à ses utilisateurs de profiter de sa large gamme d'avantages et de services alternatifs.

Harvest Coin est la cryptomonnaie officielle de HARVEST TRADING CAP , dont la force provient d'un écosystème financier qui fournit de multiples services de conseil sur les marchés financiers internationaux, l'éducation et le trading de titres dans différents secteurs de l'économie Fintech. Les détenteurs de HARVEST TRADING CAP auront accès à de multiples avantages et récompenses où qu'ils se trouvent dans le monde, l'utilisation de cette ressource de trading stimulera positivement l'économie.

Harvest Coin est le principal actif qui fournit des liquidités pour les transactions de trading et il sera utilisé dans tous ses services tels que le portefeuille et Harvest Exchange , une plateforme d'échange en ligne centralisée pour le trading de cryptomonnaies, d'actions et d'autres actifs.

Mais ce n'est pas tout, cette nouvelle cryptomonnaie est soutenue par des milliers d'utilisateurs et de membres de la communauté Harvest Trading Cap et de Harvest Cap Exchange .

