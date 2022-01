CATL lance la solution d'échange de batteries EVOGO, qui permet de remplacer les batteries modulaires





CAES, une filiale de CATL, a lancé EVOGO, sa solution innovante de remplacement des batteries modulaires, qui inclut des blocs de batteries, des stations d'échange rapide de batteries et une application

Les caractéristiques de la solution EVOGO comprennent une grande compatibilité avec différents modèles de véhicules, la location de batteries en fonction des besoins et la complémentarité avec la charge rapide et la charge domestique

Dans un premier temps, 10 villes seront sélectionnées pour offrir les services EVOGO

NINGDE, Chine, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le 18 janvier, lors de son premier événement de lancement en ligne, Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), une filiale à part entière de Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), a présenté sa solution de remplacement des batteries, EVOGO, qui comprend des fonctionnalités d'échange des batteries modulaires. Comprenant des blocs de batteries, des stations d'échange rapide des batteries et une application, la solution EVOGO sera d'abord lancé dans dix villes, a déclaré Chen Weifeng, directeur général de CAES.

Une solution innovante de remplacement des batteries modulaires qui donne un nouveau souffle au marché

Pour résoudre les problèmes en matière d'autonomie et les inconvénients liés au ravitaillement en énergie et au coût total de possession élevé, CAES a présenté sa solution innovante de remplacement des batteries modulaires lors d'un événement de lancement en ligne tenu ce mardi. En se fondant sur la séparation du véhicule et de la batterie, CAES a considéré la batterie comme un produit partagé, créant ainsi une expérience totalement inédite sur le marché.

Avec son design rappelant une tablette de chocolat, le modèle « Choco-SEB (swapping electric block ou « échange de bloc électrique » en français) » est une batterie produite en série et spécialement conçue pour le partage de batteries de véhicules électriques. Il possède une haute densité énergétique dans une petite taille et c'est un modèle flexible avec une conception minimaliste.

Grâce à la toute dernière technologie CTP (cell-to-pack), cette batterie peut atteindre une densité énergétique pondérale de plus de 160 Wh/kg ainsi qu'une densité énergétique volumique de 325 Wh/L, ce qui permet à un seul bloc de fournir une autonomie de 200 km.

Parallèlement, le modèle Choco-SEB est compatible avec 80 % des modèles de véhicules basés sur la plateforme BEV en vente dans le monde, ainsi qu'avec tous les modèles basés sur la plateforme BEV qui seront commercialisés au cours des trois prochaines années à l'échelle mondiale. Les clients sont libres d'utiliser un à trois blocs pour répondre à différentes exigences en matière d'autonomie sur les stations d'échange.

En outre, grâce à la technologie de BMS sans fil, le modèle révolutionnaire Choco-SEB ne comporte aucune pièce sur sa surface extérieure, à l'exception des bornes positives et négatives à haute tension, ce qui augmente considérablement la fiabilité des prises.

La station d'échange de batteries propose la haute compatibilité, ainsi que des fonctionnalités de location de batteries en fonction des besoins et la complémentarité avec les services de recharge. D'une superficie équivalente à trois places de stationnement, une station d'échange de batteries EVOGO standard peut accueillir jusqu'à 48 blocs Choco-SEB et permet un échange d'une minute par bloc de batteries, garantissant ainsi aux clients des batteries entièrement chargées à tout moment sans longue attente. De plus, la solution EVOGO comporte une large gamme de stations d'échange pour s'adapter aux climats des différentes régions.

L'application relie les clients aux différents modules d'EVOGO, ainsi, clients, véhicules, stations et batteries sont connectés. Elle fournit également d'autres services.

Compatibilité élevée, location de batteries en fonction des besoins et complémentarité avec les services de recharge

Contrairement aux solutions classiques d'échange de batteries, EVOGO propose deux modes de compatibilité innovants. Le bloc Choco-SEB est conçu pour convenir à des véhicules allant des voitures particulières de classe A00, de classe B et de classe C aux véhicules de logistique. En même temps, les stations d'échange peuvent s'adapter à tous les modèles de véhicules des différents équipementiers qui utilisent les blocs Choco-SEB, ce qui permet de choisir librement les modèles de véhicules pour l'échange de batteries.

En fait, la plupart des propriétaires de voitures ont tendance à acheter des véhicules électriques d'une puissance plus élevée afin d'atténuer la peur du manque d'autonomie, bien que seuls 10 à 20 % de la capacité totale soient généralement nécessaires pour une utilisation quotidienne. Ils payent un coût extrêmement élevé pour une capacité de production d'énergie dont ils n'auront que rarement besoin.

Pour remédier à ce problème, EVOGO permet aux clients de choisir le nombre de blocs de batteries à louer en fonction de leurs scénarios et habitudes de conduite. Un seul bloc est nécessaire pour les déplacements en centre-ville, tandis que pour les voyages plus longs, les clients peuvent louer deux ou trois blocs et repasser à un seul bloc une fois de retour en ville.

Les véhicules dotés de blocs Choco-SEBs supportent à la fois la charge et l'échange de batteries pour le ravitaillement en énergie. Avec les technologies de recharge domestique et de recharge rapide existantes, EVOGO contribue à fournir une solution de ravitaillement en énergie pour tous les scénarios.

Un premier lancement dans 10 villes pour inaugurer l'ère de la liberté énergétique

La vision d'entreprise de CATL consiste à s'efforcer d'être une société technologique innovante de premier plan au niveau mondial et à apporter une contribution d'excellence à la résolution du problème de l'énergie verte pour l'humanité. La création de CAES permet à CATL de compléter la boucle fermée de la chaîne de valeur du cycle de vie des batteries, qui va du développement au recyclage en passant par la fabrication et l'utilisation, et d'offrir une toute nouvelle expérience de conduite aux usagers des véhicules à énergie nouvelle, tout en favorisant la mobilité électrique et l'utilisation efficace des ressources.

Lors de l'événement en ligne, CAES a également dévoilé le premier membre de la famille EVOGO, la version d'échange de batteries modulaires de Bestune NAT, et d'autres modèles de véhicules pouvant bénéficier du service d'EVOGO seront lancés à l'avenir. Dans un premier temps, 10 villes seront sélectionnées pour offrir les services EVOGO.

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co, Limited (CATL) est un leader mondial de l'innovation technologique dans le domaine des nouvelles énergies, qui s'engage à fournir des solutions et des services de premier ordre pour les nouvelles applications énergétiques dans le monde entier. En juin 2018, la société est entrée en bourse à la Shenzhen Stock Exchange sous le code boursier 300750. Selon SNE Research, en 2020, le volume de consommation de batteries électriques de CATL s'est classé numéro 1 dans le monde pendant quatre années consécutives. CATL jouit également d'une large reconnaissance de la part de ses partenaires fabricants d'équipements originaux. Pour atteindre l'objectif de remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes d'énergie fixes et mobiles par des systèmes d'énergie électrique hautement efficaces générés par des batteries avancées et des énergies renouvelables, et promouvoir l'innovation intégrée des applications du marché avec l'électrification et l'« intelligentisation », CATL maintient une innovation continue dans quatre dimensions, notamment le système chimique de la batterie, le système de structure, le système de fabrication et les modèles commerciaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.catl.com

À propos de CAES

Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES) est une entreprise technologique innovante qui se consacre à la fourniture de solutions et de services d'alimentation mobile pratiques et fiables. En se fondant sur la séparation entre le véhicule et la batterie, CAES considère les batteries comme des produits partagés et déploie des solutions et des services d'échange de batteries modulaires afin de créer une meilleure expérience pour les clients des véhicules à énergie nouvelle.

