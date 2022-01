LA CORDÉE ANNONCE LA NOMINATION DE CÉDRIC MORISSET COMME PRÉSIDENT





MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de La Cordée Macap Inc. (« La Cordée ») est heureux d'annoncer la nomination de Cédric Morisset au poste de Président et ce, à compter du 31 janvier 2022. M. Morisset possède une expertise de premier plan au niveau de la vente au détail avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie du sport, en particulier dans les opérations. Avant de se joindre à La Cordée, M. Morisset était plus récemment vice-président des opérations de vente au détail chez Mountain Equipment Company (MEC) où ses responsabilités comprenaient la supervision des opérations de 21 emplacements à travers le Canada. La vaste expérience de M. Morisset a également été acquise dans les postes de vice-président régional chez Golf Town, de vice-président Amérique du Nord chez Orage, de vice-président des opérations de vente au détail pour le Groupe Boucher Sports (membre du Groupe Forzani) et de directeur national chez Peak Performance.

La passion de M. Morisset pour le sport remonte à un jeune âge avec sa passion pour le hockey où il a joué pour la plus prestigieuse école au Canada, Les Hounds de Notre Dame en Saskatchewan, ainsi qu'un bref passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et dans la défunte Ligue Central aux É.U. Sa détermination lui a également permis d'atteindre un échelon impressionnant de la United States Running Streak Association (runeveryday.com) dans laquelle il a couru, et continue de courir, consécutivement un minimum de 4km par jour au cours des cinq dernières années.

Vincent Chiara, associé fondateur de Mach Capital et président du conseil d'administration de La Cordée, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir une personne du calibre de Cédric pour diriger La Cordée alors que nous poursuivons nos efforts à maintenir la position de leader dans l'industrie québécoise des articles de sport de plein air. Depuis l'acquisition de La Cordée par Mach Capital en septembre 2020, nous avons terminé la phase initiale de notre stratégie de redressement et de notre plan de transformation en réalisant des investissements importants dans les opérations de l'entreprise, notamment la création récente d'un centre de distribution, la refonte imminente du site web et la plate-forme de commerce électronique de La Cordée et l'ouverture de deux nouveaux magasins prévus plus tard cette année. Le leadership de M. Morisset contribuera à l'amélioration continue de l'expérience client en magasin et en ligne, supporté par l'expertise technique et la connaissance des produits par nos employés de La Cordée qui en font sa renommée ».

« Je suis fier de me joindre à une entreprise qui possède une histoire aussi riche que La Cordée et qui fait partie intégrante de l'industrie québécoise des articles de sport de plein air depuis presque 70 ans. Je suis également très heureux de me joindre à une équipe talentueuse et expérimentée qui nous permettra de poursuivre l'expansion de La Cordée tout en maintenant notre position de chef de file au Québec », mentionne Cédric Morisset.

Le conseil d'administration tient à remercier sincèrement Steven Poirier pour son leadership dans le rôle de président par intérim depuis l'été dernier et est heureux de le voir continuer à contribuer au succès de La Cordée dans son rôle actuel de vice-président achat.

À propos de La Cordée

La Cordée est composée de cinq magasins d'équipement de plein air qui se spécialisent dans le ski, le vélo et les sports de montagne. Passionnée d'aventure, l'équipe de conseillers de La Cordée est là pour partager son expertise et ses connaissances techniques avec les amateurs de plein air de tous niveaux, et ce, depuis presque 70 ans. Les membres de l'équipe La Cordée roulent, grimpent, pagayent, marchent, skient, campent, voyagent, en plus de bénéficier de formations données par l'entreprise et les fournisseurs. La société, principalement soucieuse du bien-être et du confort de sa clientèle dans ses moments d'évasion est ancrée autour de trois valeurs principales: le respect, la passion et l'environnement.

À propos de MACH Capital

MACH Capital est une firme d'investissement qui réalise et gère des placements de moyennes envergures pouvant excéder un milliard de dollars, y compris sa récente acquisition potentielle de 1.5G$ de certains actifs de Cominar. Les associés de MACH Capital, animés par l'esprit entrepreneurial de Vincent Chiara, cumulent plus de 60 années d'expérience dans la réalisation d'acquisitions complexes au sein de diverses industries incluant des transactions transfrontalières.

