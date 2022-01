CRYOMASS TECHNOLOGIES NOMME SIMON LANGELIER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE





DENVER, 18 janvier 2022 /CNW/ - CryoMass Technologies Inc. (« l'entreprise ») est heureuse d'annoncer que son conseil d'administration a nommé Simon Langelier au poste d'administrateur de l'entreprise.

M. Langelier est actuellement administrateur d'Imperial Brands PLC, une multinationale britannique possédant un portefeuille complet de produits traditionnels et non combustibles du tabac et de la nicotine.

Au cours de sa carrière de 30 ans au sein de Philip Morris International, Simon Langelier a occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de président, Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique, de président, Asie de l'Est et de président des produits de prochaine génération et des activités adjacentes. Il a également occupé le poste de directeur général dans de nombreux pays d'Europe et en Colombie.

M. Langelier est actuellement membre honoraire du corps professoral de l'Université de Lancaster, au Royaume-Uni, et membre du conseil du doyen de l'École de gestion de cette université.

Voici la déclaration du Dr Delon Human, président du conseil d'administration de CryoMass Technologies : « Nous sommes heureux d'accueillir Simon au sein du conseil. Il possède une vaste expérience, y compris un sens aigu des affaires, des finances, de la réglementation et des technologies. Je n'ai aucun doute qu'il sera un atout précieux pour le conseil d'administration et l'entreprise ».

Les actions ordinaires de CryoMass Technologies Inc. se négocient sur le marché OTCQB et sont identifiées par le symbole « CRYM ». Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l'entreprise par courriel à l'adresse investors@cryomass.com ou par téléphone au +1 833 256-2382. L'entreprise se fera un plaisir de répondre à votre demande de renseignements.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de titres ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays où il serait illégal de le faire.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis qui mettent en cause des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, y compris les facteurs de risque définis dans les documents déposés par l'entreprise auprès de la SEC et qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de l'entreprise soient sensiblement différents des performances, réalisations ou résultats futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les changements dans l'environnement réglementaire touchant la vente et l'utilisation de produits du cannabis ou du chanvre et d'autres secteurs d'activité potentiels que l'entreprise envisagera d'intégrer à un moment donné, la demande pour les produits de l'entreprise, le financement interne et la situation financière de l'entreprise, le déploiement des produits, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et autres questions commerciales impliquant la Société, ses produits et les marchés sur lesquels l'entreprise exerce ses activités ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu'à la date des présentes et, sauf exigence contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les activités liées au cannabis aux États-Unis

Les investisseurs doivent savoir que l'industrie du cannabis aux États-Unis est soumise à d'importantes restrictions juridiques et à d'importants règlements. La marijuana, telle qu'elle est définie dans la Controlled Substances Act des États-Unis, demeure une drogue de l'annexe I en vertu de la loi américaine, ce qui rend illégal, en vertu de la loi fédérale américaine, de cultiver, de distribuer ou de posséder du cannabis, entre autres choses. Les opérations financières impliquant des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à en faire la promotion peuvent servir de fondement à des poursuites en vertu de la législation fédérale américaine applicable sur le blanchiment d'argent. Veuillez examiner attentivement les documents déposés par l'entreprise à la SEC en ce qui concerne les facteurs de risque connexes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1603046/CRYOMASS_TECHNOLOGIES_Logo.jpg

SOURCE CryoMass Technologies Inc

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 15:12 et diffusé par :