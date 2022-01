Truist annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2021





Un bénéfice du quatrième trimestre 2021 selon les principes comptables généralement admis de 1,5 milliard de dollars, soit 1,13 dollar par action diluée

Un bénéfice ajusté du quatrième trimestre 2021 de 1,9 milliard de dollars, soit 1,38 dollar par action diluée

Ces résultats reflètent une amélioration de la croissance des prêts, une forte croissance des dépôts, une poursuite de la dynamique des frais, un contrôle rigoureux des dépenses et un déploiement important de capitaux

La firme est en bonne voie pour les étapes d'intégration en 2022

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'année 2021.

Le bénéfice net disponible pour ses actionnaires ordinaires s'est élevé à 1,5 milliard de dollars, soit une hausse de 24 %, par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente. Le bénéfice par action ordinaire diluée s'est élevé à 1,13 dollar, soit une augmentation de 26 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les résultats du quatrième trimestre ont produit un taux de rendement annualisé de l'actif moyen (ROA) de 1,19 %, un rendement annualisé des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires (ROCE) de 9,8 % et un rendement annualisé des capitaux propres tangibles des actionnaires ordinaires (ROTCE) de 18,9 %.

Le bénéfice net ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 1,9 milliard de dollars, soit 1,38 dollar par action diluée, à l'exclusion des charges liées à la fusion et à la restructuration de 212 millions de dollars (163 millions de dollars après impôts) et des charges d'exploitation supplémentaires liées à la fusion de 215 millions de dollars (165 millions de dollars après impôts). Les résultats ajustés ont produit un taux de rendement annualisé de l'actif moyen de 1,43 %, un rendement annualisé des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires de 11,9 % et un rendement annualisé des capitaux propres tangibles des actionnaires ordinaires de 22,6 %. Le bénéfice ajusté par action diluée a augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente.

Pour l'ensemble de l'année 2021, le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires était de 6,0 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars en 2020. Le bénéfice par action diluée s'est élevé à 4,47 dollars pour 2021, en hausse de 45 %, contre 3,08 dollars pour 2020. Les résultats pour 2021 ont produit un taux de rendement annualisé de l'actif moyen de 1,23 %, un rendement annualisé des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires de 9,7 %, et un rendement annualisé des capitaux propres tangibles des actionnaires ordinaires de 18,4 %.

Le bénéfice net ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires pour l'ensemble de l'année 2021, qui exclut les charges liées à la fusion, les charges d'exploitation supplémentaires liées à la fusion et certains autres éléments détaillés dans nos rapprochements des principes comptables non généralement reconnus, s'est élevé à 7,5 milliards de dollars, contre 5,2 milliards de dollars en 2020. Le bénéfice dilué par action ajusté a atteint le chiffre record de 5,53 dollars, en hausse de 46 %, contre 3,80 dollars en 2020. Les résultats ajustés en 2021 ont produit un taux de rendement annualisé de l'actif moyen de 1,50 %, un rendement annualisé des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires de 11,9 %, et un rendement annualisé des capitaux propres tangibles des actionnaires ordinaires de 22,0 %.

« Les résultats de notre quatrième trimestre reflètent la fin d'année solide d'une année marquante pour Truist », a déclaré Bill Rogers, président et directeur général. « Ce trimestre reflète une amélioration de la dynamique des revenus et une excellente qualité du crédit, ainsi qu'un important déploiement de capital et la réalisation de nos objectifs de réduction des coûts. Notre modèle d'entreprise diversifié et les progrès de la fusion, combinés à un meilleur environnement économique, ont conduit à une performance plus forte en 2021 par rapport à 2020. En plus de nos performances financières, nous avons également réalisé des progrès majeurs dans l'intégration de nos systèmes, l'activation de notre objectif et l'expansion des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance et de diversité. »

« Au cours de l'année, nous avons atteint notre objectif d'inspirer et de construire de meilleures vies et communautés de nombreuses façons. Nous avons investi dans des activités clés et des produits numériques afin de favoriser une plus grande réussite financière pour nos clients. Nos prêts dans le cadre du Programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program) ont aidé les petites entreprises, les organismes à but non lucratif et les clients commerciaux à recevoir un financement essentiel et nous nous sommes classés au 4e rang de ces prêteurs. Nous avons amélioré l'accès de nos clients à l'éducation financière grâce à notre partenariat avec Operation HOPE, nous avons émis notre première obligation sociale et nous avons été reconnus dans la liste « JUST 100 » de JUST Capital pour nos efforts continus en matière de citoyenneté d'entreprise. »

« Truist a beaucoup de raisons de se réjouir en 2022. En février, nous achèverons la conversion de notre plus gros client et nous éliminerons les coûts de fusion d'ici la fin de l'année. Nous avons une forte dynamique en ce début d'année avec une trajectoire de croissance des prêts en amélioration et des activités de revenus de commissions en croissance. Nous allons passer d'un état d'esprit d'intégration à un état d'esprit opérationnel axé sur l'excellence d'exécution et la croissance, accélérer les investissements dans nos activités, le tout soutenu par notre objectif de toujours. Nos succès en 2021 reflètent les efforts de dizaines de milliers de collaborateurs travailleurs et déterminés et je les applaudis pour leur travail tandis que nous continuons à construire Truist. »

Faits saillants des performances du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

Le bénéfice par action ordinaire dilué pour le quatrième trimestre de 2021 s'est élevé à 1,13 dollar

Le bénéfice dilué par action ajusté s'est élevé à 1,38 dollar, en hausse de 0,20 dollar par action, soit 17 %, par rapport au quatrième trimestre 2020



Le taux de rendement annualisé de l'actif moyen (ROA) était de 1,19 % ; le taux de rendement annualisé de l'actif moyen ajusté était de 1,43 %



Le rendement annualisé des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires (ROCE) était de 9,8 % ; le rendement annualisé des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires ajusté était de 11,9 %



Le rendement annualisé des capitaux propres tangibles des actionnaires ordinaires (ROTCE) était de 18,9 % ; le rendement annualisé des capitaux propres tangibles des actionnaires ordinaires ajusté était de 22,6 %

Les revenus équivalents imposables pour le quatrième trimestre de 2021 étaient de 5,6 milliards de dollars

Le revenu équivalent imposable a légèrement baissé par rapport au troisième trimestre 2021 et de 1,6 % par rapport au quatrième trimestre 2020

de 1,6 % par rapport au quatrième trimestre 2020

Les revenus autres que d'intérêts ont diminué de 1,8 % par rapport au troisième trimestre 2021 et augmenté de 1,7 % par rapport au quatrième trimestre 2020

augmenté de 1,7 % par rapport au quatrième trimestre 2020

En excluant les impacts de la baisse des revenus des actifs pour les prestations de retraite qui est compensée par la baisse des charges de personnel, les revenus autres que d'intérêts sont stables par rapport au troisième trimestre 2021





De solides résultats de la banque d'investissement et de l'assurance



Le revenu net d'intérêts a augmenté de 0,3 % par rapport au troisième trimestre 2021 et a diminué de 3,7 % par rapport au quatrième trimestre 2020

a diminué de 3,7 % par rapport au quatrième trimestre 2020

La marge nette d'intérêts s'est établie à 2,76 %, en baisse de cinq points de base par rapport au troisième trimestre 2021



La marge nette d'intérêts de base s'est établie à 2,55 %, en baisse de trois points de base par rapport au troisième trimestre 2021, principalement en raison de la baisse des frais du Programme de protection des salaires (PPP) et de la poursuite de la constitution de liquidités

Les frais autres que d'intérêts pour le quatrième trimestre 2021 ont été de 3,7 milliards de dollars, en baisse de 2,5 % par rapport au troisième trimestre 2021 et de 3,5 % par rapport au quatrième trimestre 2020

Les frais autres que d'intérêts ajustés ont atteint 3,1 milliards de dollars, en baisse de 3,9 % par rapport au troisième trimestre 2021 et de 1,4 % par rapport au quatrième trimestre 2020

de 1,4 % par rapport au quatrième trimestre 2020

Le ratio d'efficacité selon les principes comptables généralement reconnus a été de 66,5 %, comparativement à 67,8 % au troisième trimestre de 2021



Le ratio d'efficacité ajusté est de 56,0 %, contre 57,9 % pour le troisième trimestre 2021

La qualité des actifs reste excellente, reflétant notre culture prudente du risque, la diversité de notre portefeuille, l'amélioration des conditions économiques et les effets continus des mesures de relance gouvernementales

Les actifs non performants représentent 0,21 % du total des actifs, soit une baisse de deux points de base par rapport au troisième trimestre 2021



Les dépréciations nettes ont représenté 0,25 % de la moyenne des prêts et des baux, soit une hausse de six points de base par rapport au troisième trimestre 2021



Le ratio de provision pour pertes sur prêts et baux s'est établi à 1,53 %, contre 1,65 % pour le troisième trimestre 2021



La provision pour pertes sur créances a représenté un avantage de 103 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2021, reflétant principalement l'amélioration des perspectives économiques





Le ratio de couverture de la provision pour pertes sur prêts et baux est de 4,07 fois les prêts non productifs et les baux détenus à des fins d'investissement, contre 4,35 fois au troisième trimestre 2021

Les niveaux de capital et de liquidité sont restés élevés ; le capital a été déployé par le biais de la croissance organique des prêts, des dividendes, des rachats d'actions et des acquisitions

Le rapport entre les fonds propres de base de catégorie 1 et les actifs pondérés en fonction des risques était de 9,6 %



Rachat de 500 millions de dollars d'actions ordinaires



Finalisation de l'acquisition de Service Finance, LLC pour étendre les capacités de prêts aux points de vente



Le ratio moyen consolidé de couverture des liquidités était de 114 %

Faits saillants financiers de l'exercice 2021

Le bénéfice par action ordinaire diluée s'est élevé à 4,47 dollars, en hausse de 45 % par rapport à 2020 ; le bénéfice ajusté par action ordinaire diluée s'est élevé à 5,53 dollars, en hausse de 1,73 dollar, soit 46 %, par rapport à 2020



Amélioration des bénéfices principalement due à la libération des réserves



Le total des revenus équivalents imposables de 22,4 milliards de dollars a diminué de 426 millions de dollars, soit 1,9 %, par rapport aux 22,8 milliards de dollars de 2020



Les revenus nets d'intérêts ont diminué de 820 millions de dollars, soit 5,9 %, principalement en raison de la diminution de la désactualisation de la comptabilité d'acquisition et de l'environnement de taux plus bas





Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 411 millions de dollars, soit 4,6 % ; en excluant les gains sur titres, les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 813 millions de dollars, soit 9,6





L'année 2021 a été marquée par les bons résultats des services bancaires d'investissement, des assurances, du patrimoine et des frais liés aux cartes et aux paiements



Les frais autres que d'intérêts ont augmenté de 219 millions de dollars, soit 1,5 % ; les frais autres que d'intérêts ajustés ont augmenté de 154 millions de dollars, soit 1,2 % ; l'augmentation est attribuable aux frais d'intéressement en raison de la meilleure performance et des acquisitions d'assurance



La dotation à la provision pour pertes sur créances a diminué de 3,1 milliards de dollars, principalement en raison de la libération de réserves au cours de l'exercice considéré, les perspectives économiques s'étant améliorées, comparativement à la constitution de réserves en 2020 en raison de l'incertitude liée à la pandémie

Présentation des résultats et résumé des performances trimestrielles

Pour écouter la conférence en direct sur les résultats du quatrième trimestre 2021 de Truist à 8h30 (ET) aujourd'hui, veuillez appeler le 855-303-0072 et entrer le code participant 100038. Une présentation sera utilisée pendant la conférence sur les résultats et est disponible sur notre site Internet à l'adresse https://ir.truist.com/events-and-presentation. Des replays de la conférence seront disponibles pendant 30 jours en composant le 888-203-1112 (code d'accès 100038).

La présentation, y compris une annexe réconciliant les informations non conformes aux principes comptables généralement reconnus, et le résumé trimestriel des performances de Truist pour le quatrième trimestre 2021, qui contient des tableaux financiers détaillés, sont disponibles sur le site https://ir.truist.com/earnings.

À propos de Truist

Truist Financial Corporation est une société de services financiers qui s'engage à inspirer et à construire des vies et des communautés meilleures. Formée par la fusion historique des égaux de BB&T et SunTrust, Truist détient une part de marché de premier plan sur de nombreux marchés à forte croissance dans le pays. La société offre une large gamme de services, notamment la banque de détail, la banque des petites entreprises et la banque commerciale, la gestion d'actifs, les marchés de capitaux, l'immobilier commercial, la banque d'entreprise et institutionnelle, l'assurance, les prêts hypothécaires, les paiements, les prêts spécialisés et la gestion de patrimoine. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, Truist est une des 10 premières banques commerciales américaines avec des actifs totaux de 541 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Truist Bank, membre de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Truist.com.

Les ratios de capital et le rendement des actifs pondérés en fonction des risques sont préliminaires.

Ce communiqué de presse contient des informations financières et des mesures de performance déterminées par des méthodes autres que celles conformes aux principes comptables généralement admis aux États-Unis d'Amérique (« Generally Accepted Accounting Principles »). La direction de Truist utilise ces mesures « non conformes aux principes comptables généralement reconnus » dans son analyse de la performance de la société et de l'efficacité de ses opérations. La direction estime que ces mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus permettent de mieux comprendre les opérations en cours, d'améliorer la comparabilité des résultats avec les périodes précédentes et de démontrer les effets des éléments importants de la période en cours. La société estime qu'une analyse significative de sa performance financière nécessite une compréhension des facteurs qui sous-tendent cette performance. La direction de Truist pense que les investisseurs peuvent trouver ces mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus utiles. Ces informations ne doivent pas être considérées comme un substitut aux mesures financières déterminées conformément aux principes comptables généralement reconnus, et elles ne sont pas nécessairement comparables aux mesures de performance non conformes aux principes comptables généralement reconnus qui peuvent être présentées par d'autres sociétés. Vous trouverez ci-dessous une liste des types de mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus utilisées dans le présent communiqué de presse :

Ratio d'efficacité ajusté - Le ratio d'efficacité ajusté n'est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus car il exclut les gains (pertes) sur titres, l'amortissement des actifs incorporels, les charges liées à la fusion et à la restructuration, ainsi que d'autres éléments sélectionnés. La direction de Truist utilise cette mesure dans son analyse de la performance de la société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours et d'améliorer la comparabilité des résultats avec les périodes précédentes, tout en démontrant les effets des gains et des charges importants.

Capitaux propres tangibles et mesures connexes - Les capitaux propres tangibles et mesures connexes sont des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus qui excluent l'impact des actifs incorporels, nets d'impôts différés, et de leur amortissement. Ces mesures sont utiles pour évaluer la performance d'une entreprise de manière cohérente, qu'elle soit acquise ou développée en interne. La direction de Truist utilise ces mesures pour évaluer la qualité du capital et des rendements par rapport au risque du bilan.

Marge nette d'intérêts de base - La marge nette d'intérêts de base est une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus qui ajuste la marge d'intérêt nette pour exclure l'impact de la comptabilité d'acquisition. Les marques de comptabilisation d'achat et l'amortissement connexe pour a) les titres acquis auprès de la FDIC dans l'acquisition de la Colonial Bank et b) les prêts, les dépôts et la dette à long terme de SunTrust et d'autres acquisitions sont exclus pour se rapprocher des rendements payés par les clients. La direction de Truist estime que les ajustements apportés au calcul de la marge d'intérêt nette pour certains actifs et passifs acquis fournissent aux investisseurs des informations utiles relatives à la performance des actifs productifs de Truist.

Bénéfice dilué par action ajusté - Le bénéfice dilué par action ajusté ne correspond pas aux principes comptables généralement admis car il exclut les charges liées à la fusion et à la restructuration ainsi que d'autres éléments sélectionnés, nets d'impôts. La direction de Truist utilise cette mesure dans son analyse de la performance de la société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours et d'améliorer la comparabilité des résultats avec les périodes précédentes, tout en démontrant les effets des gains et des charges importants.

Ratios de performance - Les ratios de performance ajustés, y compris le rendement ajusté de l'actif moyen, le rendement ajusté des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires et le rendement ajusté des capitaux propres moyens tangibles des actionnaires ordinaires, ne sont pas des principes comptables généralement reconnus car ils excluent les charges liées à la fusion et à la restructuration, certains éléments et, dans le cas du rendement des capitaux propres moyens tangibles des actionnaires ordinaires, l'amortissement des actifs incorporels. La direction de Truist utilise ces mesures dans son analyse de la performance de la société. La direction de Truist estime que ces mesures permettent de mieux comprendre les opérations en cours et d'améliorer la comparabilité des résultats avec les périodes précédentes, ainsi que de démontrer les effets des gains et charges importants.

Résultat d'exploitation avant amortissements des holdings d'assurance - Le résultat d'exploitation avant amortissements est une mesure de la rentabilité de l'exploitation qui n'est pas basée sur les principes comptables généralement acceptés et qui est calculée en ajoutant les intérêts, les impôts, la dépréciation et l'amortissement au bénéfice net. La direction de Truist ajoute également les charges liées à la fusion et à la restructuration, les dépenses d'exploitation supplémentaires liées à la fusion et d'autres éléments sélectionnés. La direction de Truist utilise cette mesure dans son analyse du secteur des holdings d'assurance de la société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours et d'améliorer la comparabilité des résultats avec les périodes précédentes, tout en démontrant les effets des gains et des charges importants.

Provision pour pertes sur prêts et sur baux et marque de juste valeur non amortie en pourcentage des prêts et des baux bruts - La provision pour pertes sur prêts et sur baux et la marque de juste valeur non amortie en pourcentage des prêts et des baux bruts est une mesure des réserves de crédit qui n'est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus. La mesure des réserves de crédit qui est calculée en ajustant le ratio de provision pour pertes et les prêts et locations détenus pour investissement par la marque de juste valeur non amortie. La direction de Truist utilise ces mesures pour évaluer la capacité d'absorption des pertes.

Un rapprochement de chacune de ces mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus avec la mesure conforme aux principes comptables généralement reconnus la plus directement comparable est inclus dans l'annexe de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2021 de Truist, qui est disponible sur https://ir.truist.com/earnings.

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant la situation financière, les résultats d'exploitation, les plans d'affaires et les performances futures de Truist. Des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre », « prévoir », « avoir l'intention », « planifier », « projeter », « pouvoir », « sera », « devrait », « pourrait » et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives ne sont pas basées sur des faits mais représentent plutôt les attentes et les hypothèses de la direction concernant les activités de Truist, l'économie et d'autres conditions futures. Ces déclarations impliquent des incertitudes inhérentes, des risques et des changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir. Ainsi, les résultats réels de Truist peuvent différer matériellement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que la liste des risques et incertitudes ou des facteurs de risque soit complète, les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux envisagés par les déclarations prospectives incluent ce qui suit, sans limitation, ainsi que les risques et incertitudes plus amplement discutés dans la Partie I, Article 1A-Facteurs de risque dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2020 et dans les dépôts ultérieurs de Truist auprès de la Securities and Exchange Commission :

les risques et les incertitudes liés à la fusion de Heritage BB&T et Heritage SunTrust, y compris la capacité à intégrer avec succès les sociétés ou à réaliser les avantages prévus de la fusion ;

les dépenses liées à la fusion et à l'intégration de Heritage BB&T et de Heritage SunTrust ;

l'attrition des dépôts, la perte de clients ou la perte de revenus à la suite de fusions ou d'acquisitions réalisées peuvent être plus importantes que prévu ;

la pandémie de COVID-19 a perturbé l'économie mondiale et a eu un impact négatif sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist, notamment par l'augmentation des dépenses, la réduction des revenus de commissions et de la marge d'intérêt nette, la diminution de la demande pour certains types de prêts et l'augmentation de la provision pour pertes sur créances ; une résurgence de la pandémie, qu'elle soit due à de nouveaux variants du coronavirus ou à d'autres facteurs, pourrait réintroduire ou prolonger ces impacts négatifs et également avoir un impact négatif sur la position de Truist en matière de capital et de liquidité ou sur le coût du capital, compromettre la capacité des emprunteurs à rembourser les prêts en cours, provoquer une fuite des dépôts et déprécier le goodwill ou d'autres actifs ;

Truist est soumise au risque de crédit en prêtant ou en s'engageant à prêter de l'argent, et peut avoir un risque de crédit plus élevé et des pertes de crédit plus importantes dans la mesure où les prêts sont concentrés par type de prêt, segment d'industrie, type d'emprunteur ou localisation de l'emprunteur ou de la garantie ;

des changements dans le secteur des taux d'intérêt, y compris le remplacement du LIBOR comme référence des taux d'intérêt, qui pourraient avoir un effet négatif sur les revenus et les dépenses de Truist, la valeur des actifs et des obligations, et la disponibilité et le coût du capital, les flux de trésorerie et les liquidités ;

l'incapacité d'accéder à un financement ou à des liquidités à court terme, la perte de dépôts de clients ou des changements dans les notations de crédit de Truist, ce qui pourrait augmenter le coût du financement ou limiter l'accès aux marchés financiers ;

les fonctions de surveillance de la gestion des risques peuvent ne pas identifier ou traiter les risques de manière adéquate, et la direction peut ne pas être en mesure de gérer efficacement le risque de crédit ;

les risques résultant de l'utilisation extensive de modèles dans les activités de Truist, ce qui peut avoir un impact sur les décisions prises par la direction et les régulateurs ;

l'incapacité à exécuter les plans stratégiques ou opérationnels, y compris la capacité à mener à bien ou à intégrer les fusions et acquisitions ;

une concurrence accrue, y compris de la part (i) de concurrents nouveaux ou existants qui pourraient disposer de ressources financières plus importantes ou être soumis à des normes réglementaires différentes, et (ii) de produits et services offerts par des sociétés de technologie financière non bancaires, peut réduire la clientèle de Truist, amener Truist à baisser les prix de ses produits et services afin de maintenir sa part de marché ou avoir un impact négatif sur les activités ou les résultats d'exploitation de Truist ;

l'incapacité à maintenir ou à améliorer la position concurrentielle de Truist en ce qui concerne les nouveaux produits, services et technologies, que ce soit parce qu'elle ne parvient pas à anticiper les attentes de ses clients ou parce que ses développements technologiques ne donnent pas les résultats escomptés ou ne sont pas acceptés par le marché ou approuvés par les autorités réglementaires ou pour d'autres raisons, peut amener Truist à perdre des parts de marché ou à engager des dépenses supplémentaires ;

une opinion publique négative, qui pourrait nuire à la réputation de Truist ;

un examen approfondi des pratiques de vente aux consommateurs, des pratiques de formation, de la conception de la rémunération incitative et de la gouvernance de Truist ;

des questions réglementaires, des litiges ou autres actions en justice, qui peuvent entraîner, entre autres, des coûts, des amendes, des pénalités, des restrictions sur les activités commerciales de Truist, une atteinte à la réputation, une publicité négative ou d'autres conséquences négatives ;

l'évolution des normes législatives, comptables et réglementaires, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de capital et de liquidité, et les résultats des examens réglementaires peuvent avoir un effet négatif sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist ;

les politiques monétaires et fiscales du gouvernement fédéral et de ses agences pourraient avoir un effet négatif important sur la rentabilité ;

les politiques et processus comptables obligent la direction à faire des estimations sur des sujets incertains, y compris la dépréciation potentielle du goodwill en cas de période prolongée de baisse de la valeur marchande des actions de Truist et de maintien de conditions économiques défavorables pendant un certain temps ;

les conditions économiques ou commerciales générales, que ce soit au niveau mondial, national ou régional, peuvent être moins favorables que prévu, et l'instabilité des questions géopolitiques mondiales ou la volatilité des marchés financiers pourraient entraîner, entre autres, un ralentissement de la croissance des dépôts ou des actifs, une détérioration de la qualité du crédit, ou une réduction de la demande de crédit, d'assurance ou d'autres services ;

les risques liés à la création et à la vente de prêts hypothécaires, y compris les demandes de rachat et d'indemnisation de la part des acheteurs concernant les déclarations et garanties sur les prêts vendus, ce qui pourrait entraîner une augmentation du montant des pertes pour les rachats de prêts ;

les risques liés au rôle de Truist en tant que gestionnaire de prêts, y compris une augmentation de l'étendue ou des coûts des services que Truist doit fournir, sans augmentation correspondante des frais de gestion ou une violation des obligations de Truist en tant que gestionnaire ;

? le succès de Truist dépend du recrutement et de la fidélisation du personnel, et si ces personnes quittent ou changent de poste sans être remplacées efficacement, les opérations et les activités d'intégration de Truist pourraient être affectées négativement, ce qui pourrait être exacerbé dans le contexte de télé-travail accru causé par la pandémie de COVID-19, car les marchés de l'emploi peuvent être moins contraints par la géographie physique ;

les fraudes ou fautes de la part de parties internes ou externes, que Truist pourrait ne pas être en mesure de prévenir, détecter ou atténuer ;

les risques de sécurité, y compris les attaques par déni de service, le piratage, les attaques d'ingénierie sociale ciblant les coéquipiers et les clients de Truist, l'intrusion de logiciels malveillants, les tentatives de corruption de données, les brèches dans le système, les cyber-attaques, l'usurpation d'identité, les attaques par ransomware, et les risques de sécurité physique, tels que les catastrophes naturelles, les conditions environnementales et les actes de destruction intentionnels, pourraient entraîner la divulgation d'informations confidentielles, nuire aux activités ou à la réputation de Truist ou créer un risque juridique ou financier important ; et

des pannes généralisées des systèmes opérationnels, de communication ou autres, qu'ils soient internes ou fournis par des tiers, des catastrophes naturelles ou autres (y compris les actes de terrorisme et les pandémies), et les effets du changement climatique, y compris les risques physiques, tels que des événements météorologiques plus fréquents et plus intenses, et les risques liés à la transition vers une économie à plus faible émission de carbone, tels que les changements réglementaires ou technologiques ou les changements dans la dynamique du marché ou les préférences des consommateurs, pourraient avoir un effet négatif sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist, entraîner des perturbations importantes des opérations de Truist ou la capacité ou la volonté des clients d'accéder aux produits et services de Truist.

Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Sauf dans la mesure où la loi ou la réglementation en vigueur l'exige, Truist ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations prospectives.

