Le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec impose des amendes de 12 000 $ à M. Olivier Joly et Mme Caroline Moisan





MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec a rendu ses décisions sur culpabilité et sanction à l'égard de M. Olivier Joly et de Mme Caroline Moisan en les condamnant chacun au paiement d'une amende de 12 000 $. M. Joly et Mme Moisan se voient également radiés du tableau de l'Ordre pour une période de 85 jours.

Les faits reprochés se sont déroulés à Montréal entre août 2010 et juin 2011 lors du projet de réfection des murs et des ponts d'étagement de l'autoroute Ville-Marie. M. Joly et Mme Moisan ont notamment été reconnus coupables d'avoir exprimé des avis qui n'étaient pas basés sur des connaissances suffisantes ainsi que d'avoir exprimé des avis incomplets et présenté des plans et devis ambigus ou qui n'étaient pas suffisamment explicites. M. Joly et Mme Moisan ont également omis de tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement ainsi que sur la vie, la santé et la propriété d'autrui.

Pour rappel, les sanctions imposées par le Conseil de discipline ont pour objectif de protéger le public en dissuadant le professionnel de récidiver et en servant d'exemple à l'égard des autres membres de la profession.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer la pratique de l'ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

