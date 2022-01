Laserfiche annonce les lauréats de l'édition 2022 de ses prix Run Smarter® et Industry Leadership Award





LONG BEACH, Californie, 18 janvier 2022 /CNW/ - Laserfiche, le principal fournisseur de logiciels SaaS offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels, a annoncé aujourd'hui les lauréats des prix Laserfiche Run Smarter® et des prix Industry Leadership Awards en 2022. Les prix Laserfiche Run Smarter Awards ont été lancés pour la première fois en 2005 afin de rendre hommage aux personnes et aux organisations du monde entier qui utilisent Laserfiche pour améliorer leur productivité, créer des processus novateurs et obtenir des résultats d'affaires exceptionnels. Le programme de prix Industry Leadership Awards, qui a été lancé en 2020, reconnait les membres de la communauté de Laserfiche qui sont à l'origine de changements transformateurs au sein de leur entreprise et au-delà, et qui font preuve de leadership et servent de modèles dans leurs secteurs d'activités respectifs.

« Alors que les entreprises du monde entier ont accéléré leurs initiatives de transformation numérique au cours des dernières années, les lauréats de nos prix Run Smarter et Industry Leadership Award démontrent comment utiliser cet élan pour favoriser un changement durable, a déclaré Karl Chan, président de Laserfiche. Ces personnes, équipes et entreprises sont parvenues à combiner leur vision, leur leadership et la technologie avec succès pour mettre en oeuvre des solutions durables et renforcer la résilience numérique. Félicitations! »

Au cours de la dernière année, les clients de Laserfiche à l'échelle mondiale ont optimisé l'expérience des employés et des clients tout en composant avec un paysage commercial difficile. Les gagnants de l'édition 2022 des prix Run Smarter et Industry Leadership Award représentent les utilisateurs de Laserfiche qui ont mis au point des solutions axées sur la technologie et font preuve d'innovation, de créativité et d'inspiration pour transformer leur entreprise et favoriser le changement.

Lauréats des prix Run Smarter 2022 :

Programme affichant le RCI le plus élevé : Adams 12 Five Star School District

Programme de l'année de Laserfiche : Government Finance Officers Association (GFOA)

Équipe de l'année de Laserfiche : Ville de Georgetown, Texas

Artisan du changement de l'année : Joseph Battersby, analyste des systèmes commerciaux, Tootsie Roll Industries

Dirigeant de l'année : Justin Thomas, chef, VAF : Stratégie, alliances et innovation numérique, Standard Bank

Voici les lauréats des prix Industry Leadership Award en 2022 :

Prix soulignant l'impact au sein du gouvernement : Eric Johnston, directeur de la salubrité de l'environnement, direction de la santé du district de Benzie-Leelanau

Prix de l'influenceur en milieu gouvernemental : Collin Boyce, chef de l'information, Ville de Tucson, Arizona

Prix soulignant l'impact au sein des nations tribales : Jan Lawrence, ancien adjoint de direction principal du chef de la direction et gestionnaire du processus numérique, Confederated Tribes of Coos, Lower Umpqua Siuslaw Indians

Prix soulignant l'impact au sein des services financiers : Matthew Tingey, spécialiste principal des demandes, American United Federal Credit Union

Prix du pionnier au sein des services financiers : Gert Bester, ingénieur principal en systèmes commerciaux de technologie de l'information, Stonehage Fleming Financial Services (Pty) Ltd

Prix de l'influenceur dans le domaine de l'éducation supérieure : Eliza Nicholson, directrice, Recrutement et admissions, Université Trent

Prix soulignant l'impact en milieu scolaire, de la maternelle à la 12e année : Lydia Cabrera, analyste du soutien aux demandes, Bureau de l'éducation du comté de Santa Clara

Prix soulignant l'impact dans le secteur des soins de santé : Jennifer Washburn, gestionnaire des TI, SIU School of Medicine

Prix de l'influenceur dans le secteur manufacturier : Sandra Lund, gestionnaire de la paie, FCA Packaging

Les lauréats des prix Run Smarter et Industry Leadership Awards de Laserfiche seront honorés lors du congrès Laserfiche Empower de 2022, qui aura lieu en ligne du 7 au 17 février 2022. Pour vous inscrire à la conférence, ou pour en savoir plus sur les lauréats en téléchargeant un livre électronique qui raconte leurs histoires, cliquez ICI .

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels-services offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques ainsi qu'à la gestion et l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD accélère les processus d'affaires, ce qui permet aux dirigeants de se concentrer sur la croissance globale de leur entreprise.

Laserfiche est une pionnière du bureau sans papier, en favorisant la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre les innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de prendre le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les soins de santé et la fabrication, font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à réaliser la vision de l'entreprise : renforcer l'autonomie des clients et inspirer les gens à repenser comment la technologie peut transformer leurs vies.

