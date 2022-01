AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À FORT SASKATCHEWAN





FORT SASKATCHEWAN, AB, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'à l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, Gale Katchur, mairesse de la Ville de Fort Saskatchewan, Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, et Mike Derbyshire, président du conseil d'administration de la Heartland Housing Foundation, pour l'annonce.

Date : 19 janvier 2022 Heure : 9 h 00 HAR Endroit : L'annonce sera diffusée en direct

au : https://asquared.tv/cmhc.html

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : 1-866-805-7923

ID de conférence : 7422266#

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 12:52 et diffusé par :