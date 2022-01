FPI Nexus annonce une mise à jour des acquisitions et un changement de nom prévu pour FPI industriel Nexus





MONTRÉAL et TORONTO, 18 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX: NXR.UN) fait une mise à jour des acquisitions et annonce son intention de changer son nom pour FPI industriel Nexus.



« 2021 a été une année très active pour le FPI. Nous avons considérablement crû notre portefeuille industriel et réalisé trois placements publics très réussis, générant un produit brut d'environ 295 millions de dollars et émettant 25 717 106 parts, augmentant considérablement la liquidité des transactions », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Cette croissance, ainsi que nos autres acquisitions industrielles prévues, nous rapprochent de devenir le prochain FPI entièrement axé sur l'industriel du Canada. Au fur et à mesure de notre croissance, nous avons également amélioré la qualité de notre portefeuille. Aujourd'hui, nous annonçons notre intention de changer notre nom pour FPI industriel Nexus, sous réserve de l'approbation de la TSX. Nexus a commencé comme un FPI centré sur l'industriel et le FPI n'a acquis que des propriétés industrielles au cours des dernières années. Nous estimons que le nouveau nom reflète mieux la nature du portefeuille actuel du FPI et sa stratégie d'être un FPI entièrement axé sur l'industriel.

Mise à jour des acquisitions

2021

Jusqu'au 30 septembre 2021, le FPI a clôturé l'acquisition de 16 propriétés industrielles totalisant 2,4 millions de pieds carrés de superficie locative brute (« SLB ») pour un prix d'achat global de 257,8 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation initial moyen pondéré de 6,55 %.

Tel qu'annoncé précédemment, le 1er octobre 2021, le FPI a clôturé l'acquisition de trois centres de distribution pour un montant de 230,4 millions de dollars, avec un total de 1,4 million de pieds carrés de SLB.

Le 13 octobre 2021, le FPI a clôturé l'acquisition d'un immeuble industriel à locataire unique pour 11,5 millions de dollars et d'une SLB de 101 073 pieds carrés situé à Windsor (Ontario).

Le 1er novembre 2021, le FPI a clôturé l'acquisition précédemment annoncée d'un immeuble industriel de 391 074 pieds carrés situé au 1040 Wilton Grove Road et au 961 Pond Mills Road à London (Ontario) pour un prix d'achat contractuel de 44,1 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation initial d'environ 5,9 %.

Le 19 novembre 2021, le FPI a clôturé l'acquisition d'un centre de distribution de catégorie A à locataire unique situé à Nisku (Alberta), ayant une SLB d'environ 142 000 pieds carrés et 18,5 acres pour un prix d'achat contractuel de 15,25 millions de dollars américains.

Le 9 décembre 2021, le FPI a clôturé l'acquisition précédemment annoncée d'une participation de 50 % dans un centre de traitement de commande automatisé nouvellement construit pour une épicerie situé à Pointe-Claire (Montréal, Québec) pour 98,2 millions de dollars. La propriété de catégorie A de 309 000 pieds carrés (plus 186 000 pieds carrés de mezzanine) est entièrement louée par une filiale d'Empire Company Limited.

Le 30 décembre 2021, le FPI a clôturé l'acquisition d'un centre de distribution à locataire unique d'environ 100 000 pieds carrés situé à London (Ontario), pour un prix d'achat de 12,55 millions de dollars.

Au total, le FPI a acquis 24 propriétés industrielles en 2021, ajoutant environ 4,7 millions de pieds carrés de SLB pour un prix d'achat global de 684,5 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation moyen pondéré de 5,77 %.

2022

Le 12 janvier 2022, le FPI a clôturé l'acquisition d'un immeuble industriel à locataires multiples de 180 000 pieds carrés avec 22 acres de terrain excédentaire situé à Regina (Saskatchewan), pour 28 millions de dollars.

Le FPI est sous contrat pour acquérir au cours de 2022 :

Un centre de distribution nouvellement construit d'environ 100 000 pieds carrés situé dans la région de Montréal (Québec) pour un prix d'achat de 28,9 millions de dollars, dont la clôture est prévue pour le 1 er février 2022.

février 2022. Un entrepôt industriel d'environ 210 000 pieds carrés situé à Edmonton (Alberta) pour un prix d'achat de 38,2 millions de dollars, dont la clôture est prévue le 7 février 2022.

Deux immeubles industriels situés à Edmonton (Alberta) d'une SLB totale d'environ 550 000 pieds carrés pour un prix d'achat de 91 millions de dollars.

Une propriété industrielle de 72 420 pieds carrés à Edmonton (Alberta) pour 14,75 millions de dollars.

3 propriétés situées à London (Ontario) avec une SLB totale d'environ 340 000 pieds carrés pour environ 35,7 millions de dollars.

Le taux de capitalisation moyen pondéré pour la propriété acquise le 12 janvier 2022 et les propriétés sous contrat ci-dessus est de 5,12 %.

2023

Le FPI est sous contrat pour acquérir :

Un centre de distribution nouvellement construit d'environ 550 000 pieds carrés en Ontario pour un prix d'achat de 116,5 millions de dollars. L'immeuble est loué à long terme à un locataire ayant une notation de crédit. Le bâtiment est actuellement en construction et l'acquisition devrait être clôturée au début de 2023.

Une propriété industrielle d'environ 3525 000 pieds carrés comprenant un ajout nouvellement construit d'environ 175 000 pieds carrés à London (Ontario) pour un prix d'achat d'environ 50,6 millions de dollars. L'ajout est actuellement en construction et l'acquisition devrait être clôturée au début de 2023. Le prix d'achat représente un taux de capitalisation de 6,0 %.

Changement de nom prévu

Le FPI a annoncé aujourd'hui son intention de changer son nom pour FPI industriel Nexus, sous réserve de l'approbation de la TSX. FPI Nexus estime que le nouveau nom reflète mieux la nature du portefeuille actuel du FPI et sa stratégie d'acquisition d'actifs industriels de qualité situés dans les marchés primaires et secondaires à travers le Canada.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur les marchés primaires et secondaires du Canada et potentiellement des États-Unis, et à la propriété et à la gestion des immeubles de son portefeuille. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 98 immeubles comportant une superficie locative brute d'environ 9,3 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 57 325 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 19 665 000 parts du FPI.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

