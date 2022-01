Les Canadiens contribuent à l'atteinte de la cible de protection de 25 p. 100 du territoire d'ici 2025 grâce à des dons de terres d'une valeur de plus d'un milliard de dollars





OTTAWA, ON, le 18 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le Programme des dons écologiques a franchi un jalon important : depuis 1995, les Canadiens ont donné plus d'un milliard de dollars en terres écosensibles à des fins de conservation. Poussés par la générosité des Canadiens et l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la protection de la nature, nous réalisons des progrès vers notre objectif visant à protéger le quart des terres et le quart des océans du Canada d'ici 2025, et à prendre des mesures pour en protéger 30 p. 100 d'ici 2030.

Plus de 1 600 dons écologiques ont été offerts dans l'ensemble du Canada, protégeant plus de 213 000 hectares d'habitats fauniques, notamment pour de nombreuses espèces en péril.

Le jalon d'un milliard de dollars a été atteint lors du plus récent projet situé dans le comté de Frontenac, en Ontario, grâce en partie à deux généreux voisins qui ont donné des parcelles de terres adjacentes à l'organisme Land Conservancy for Kingston, Frontenac, Lennox and Addington, ce qui a mené à la création d'une réserve naturelle de 171 hectares dans le Sud de l'Ontario. La réserve naturelle protège des habitats extrêmement diversifiés, notamment des forêts de conifères et de feuillus d'âges mixtes, des crêtes herbeuses à sol mince, des affleurements rocheux et de petites falaises et une vaste gamme de milieux humides, dont des fens, des marais, des marécages, des mares printanières, un gros ruisseau et deux vastes étangs. Jusqu'à présent, 965 espèces uniques ont été recensées au sein de la réserve naturelle, y compris de nombreuses espèces en péril, comme la tortue peinte du Centre, la chélydre serpentine, la tortue mouchetée, le Pioui de l'Est, le scinque pentaligne et le monarque.

Depuis plus de 25 ans, le Programme des dons écologiques donne aux Canadiens possédant des terres écosensibles la possibilité de protéger la nature et de transmettre un héritage aux générations futures. Bon nombre de ces dons écologiques contiennent des aires d'importance nationale ou provinciale, riches en biodiversité, abritant certaines des espèces en péril emblématiques du Canada.

Les dons sont diversifiés, allant de terres patrimoniales familiales aux conventions sur des terrains boisés dans les îles Gulf consentis par des entreprises privées de la Colombie-Britannique, en passant par des dons de collectivités de la région de l'Atlantique qui ont uni leurs efforts pour conserver l'inestimable habitat côtier. Chaque don écologique, peu importe sa taille, contribue à la création d'un réseau d'aires protégées qui s'étend à toutes les régions du Canada et qui reflète la véritable importance que les Canadiens accordent à la protection de la nature.

Citations

« J'aimerais remercier tous les Canadiens qui donnent généreusement des terres à des fins de conservation et de protection d'espèces sauvages dans le cadre du Programme des dons écologiques. Évalués à près d'un milliard de dollars, ces espaces contribueront grandement à la préservation de notre environnement. Le jalon franchi aujourd'hui constitue une autre étape importante vers le respect de notre engagement de préserver le quart des terres et des océans du Canada d'ici 2025. Que ce soit en protégeant la nature par des initiatives comme celle-ci, ou en investissant dans les technologies propres, nous mettons le cap vers un avenir sain et une économie forte pour les générations à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je tiens à remercier grandement les généreux Canadiens qui ont donné 171 hectares de terres dans le comté de Frontenac dans le cadre du Programme des dons écologiques. Leurs dons nous aident à protéger davantage d'espaces naturels et d'espèces en péril en Ontario. Avec le soutien de l'organisme Land Conservancy for Kingston, Frontenac, Lennox and Addington, cette réserve naturelle sera protégée dès maintenant, ainsi que pour le plus grand bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants. »

- Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles

Faits en bref

Le Programme des dons écologiques du Canada a été créé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et la Loi sur les impôts du Québec. Il procure d'importants avantages fiscaux aux propriétaires qui font don d'une terre ou d'un intérêt foncier partiel à un organisme bénéficiaire admissible. Tant les particuliers que les entreprises peuvent faire des dons dans le cadre du programme.

Les bénéficiaires veillent à ce que la biodiversité et le patrimoine naturel de la terre soient conservés à perpétuité.

Chaque propriété, qu'elle soit donnée en entier ou qu'elle soit dotée d'un intérêt foncier partiel, doit faire l'objet d'une attestation en fonction de critères nationaux et provinciaux précis et être déclarée « écosensible » avant qu'elle puisse être intégrée au Programme des dons écologiques.

Liens connexes

