GreatStar Tools USA promeut Roberto Izaguirre au poste de chef de l'exploitation





GreatStar Tools USA, fabricant leader d'outils à main en Asie pour le bricolage, les professionnels et les marchés industriels du monde entier, annonce aujourd'hui la promotion de Roberto Izaguirre au poste de chef de l'exploitation d'Arrow Fastener Company, LLC. Auparavant vice-président des ventes globales pour Arrow Fastener, Izaguirre mettra à profit ses 10 années d'expérience dans le domaine du leadership d'entreprise dans son rôle de chef de l'exploitation, après avoir oeuvré en collaboration avec ses collègues de l'équipe de direction à la hausse des revenus, à l'augmentation de la part de marché et à la concrétisation de la mission d'Arrow.

Dans ses nouvelles fonctions, Izaguirre sera responsable des ventes, de l'exploitation, du personnel, des sites et de l'administration pour les marques Arrow Fastener, Pony Jorgensen et Goldblatt de GreatStar, tout en dirigeant la vision stratégique à long terme de la société. Il orientera par ailleurs les futurs programmes et activités de l'entreprise, supervisera et mettra en oeuvre un plan marketing complet afin de stimuler les ventes et pilotera l'élaboration des budgets d'exploitation et d'immobilisations. Izaguirre relèvera de Gary DuBoff, directeur général de GreatStar Tools USA.

« Tout au long de cette décennie passée chez Arrow Fastener, Roberto Izaguirre a porté la stratégie ventes et marketing international de la marque à un nouveau niveau, en atteignant systématiquement les objectifs ou en les dépassant, année après année. Tandis qu'Arrow, Pony Jorgensen et Goldblatt continuent leur impressionnante croissance et s'étendent à de nouvelles catégories en 2022, nous sommes ravis de profiter du leadership de Roberto pour stimuler le développement de nos marques, » ajoute M. DuBoff.

Avant de rejoindre Arrow, Izaguirre a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur général au sein de Signature Control Systems, Inc., une société basée en Illinois. Il a aussi exercé les fonctions de directeur général au Mexique, pour Ace Hardware International. Izaguirre a obtenu une licence en communication d'entreprise auprès de l'Université du Texas, à Arlington.

Arrow Fastener, Pony Jorgensen et Goldblatt font partie du portefeuille de marques de GreatStar Tools USA, détenu par Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd., l'un des plus grands fabricants d'outils à main en Asie, spécialisé dans la conception et la fabrication de produits de haute qualité pour le bricolage, les professionnels et les marchés industriels du monde entier.

À propos de Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.

Fondée en 1993, la société GreatStar est le premier fabricant d'outils à main en Asie, pour le bricolage, les professionnels et les marchés industriels du monde entier. GreatStar fabrique également une gamme complète d'outils spécialisés pour cloisons sèches, maçonnerie, peinture, carrelage, plomberie et utilisations automobiles, ainsi que des outils électriques, des sets d'outils et des lampes de poche. L'esprit d'innovation de GreatStar, son solide engagement en R&D et son excellente connaissance de la clientèle garantissent que ses marques phares et ses produits haut de gamme répondent aux besoins spécifiques du grand public et des professionnels. Pour plus d'informations, consultez le site www.greatstartools.com.

