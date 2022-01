Temenos annonce l'arrivée de services modulables sur sa plateforme cloud de services bancaires





Temenos (SIX : TEMN), la société de solutions logicielles bancaires, a annoncé ce jour l'arrivée de capacités et de services bancaires modulables alignés sur l'offre de services BIAN (Banking Industry Architecture Network) de la plateforme cloud de services bancaires de Temenos. En outre, Temenos propose de nouveaux services bancaires et des avancées technologiques qui forment la plateforme cloud native la plus complète du marché pour les services bancaires modulables. Ces nouveaux services bancaires seront présentés à l'occasion du lancement commercial de Temenos du 18 au 21 janvier ainsi que lors du Temenos Community Forum, du 17 au 19 mai 2022.

Temenos a développé son architecture technologique et ses capacités bancaires afin de proposer la plateforme cloud native la plus ouverte et la plus sécurisée pour l'association, l'extension ou le déploiement de capacités bancaires à grande échelle. Les nouveaux services bancaires pré-associés sur la plateforme cloud de services bancaires de Temenos peuvent être rapidement utilisés depuis un portail libre-service et facilement configurés, étendus ou déployés n'importe où. Ces services bancaires Temenos pré-associés consistent en des capacités bancaires Temenos pré-configurées et pré-regroupées auxquelles s'ajoutent des solutions tierces intégrées en option de Temenos Exchange. Cette offre vise à aider les établissements bancaires comme non bancaires à commercialiser plus rapidement des produits innovants afin de satisfaire les attentes croissantes des clients tout en réduisant le coût de développement.

Le nouveau cadre d'extensibilité de Temenos permet aux banques ou aux fournisseurs de services bancaires de tester en toute sécurité d'autres services et capacités bancaires, de configurer voire d'étendre leur fonctionnalité, et d'utiliser le large catalogue de modèles bancaires nationaux actuellement disponibles pour raccourcir le temps de valorisation et garantir le respect des législations locales. Les partenaires de Temenos peuvent également avoir recours à cette fonctionnalité afin de développer des extensions spécifiques de pays pour les services bancaires Temenos sans affecter leur fonctionnalité de base.

La plateforme est également la seule à intégrer des domaines de services d'IA explicable (XAI) de Temenos et de données. Les banques peuvent facilement déployer de nouvelles capacités afin de tester, de rapporter et de mesurer la performance produit avec plus d'efficacité, et de collecter des informations pour prendre des décisions commerciales plus intelligentes et proposer des services bancaires hyper-personnalisés.

Parmi les nouveaux services bancaires proposés par Temenos figurent l'achat immédiat avec paiement différé, la banque challenger, le prêt de détail, la protection contre la fraude au paiement, l'évaluation du risque client KYC (Know Your Customer) et, dans un futur proche, les crédits hypothécaires numériques et les comptes de dépôt à vue. Ces services peuvent être rapidement déployés sur le cloud de services bancaires de Temenos, n'importe quel cloud public ou sur site, avec une base de code unique, quelle que soit la taille, l'activité ou l'emplacement de la banque.

Les banques plus importantes peuvent également opter pour des capacités bancaires Temenos séparées comme le prêt, les dépôts, les comptes ou les comptes virtuels, et les intégrer rapidement de façon indépendante à leur ensemble de systèmes.

À partir de DevOps, les services bancaires modulables permettent l'intégration continue ainsi que la fourniture et l'analyse rapide, éliminant le besoin de mises à niveau importantes, et tirant systématiquement parti des fonctionnalités les plus récentes. Avec le cloud de services bancaires de Temenos, les banques ont accès à des services bancaires pré-associés, au package de capacités bancaires Temenos sous-jacent, ou à un modèle bancaire national complet, sans devoir fournir de grands efforts d'intégration.

D'après Ivan Mazzoleni, PDG de Flowe : « Flowe a vu le jour en un temps record, à peine 5 mois, et a convaincu 15 000 clients rien que la première semaine. Les six premiers mois, Flowe a attiré plus de 600 000 clients. Avec le soutien du cloud de services bancaires de Temenos, Flowe a connu une croissance durable, répercutant ses bénéfices sur ses clients pour une planète plus verte et plus propre, et une société meilleure. »

Selon Max Chuard, PDG de Temenos : « Nos recherches montrent que 76 % des banques ne sont tout simplement pas en mesure de couvrir leur coût de capital. Elles sont freinées par les systèmes dont elles ont hérité, ce qui rend très risqué, coûteux et lent de fournir une expérience client omnicanal différenciée et personnalisée. Ne pas agir n'est plus possible dans l'environnement concurrentiel actuel. Pour conduire leur activité, les banques ont besoin d'une approche nouvelle.

Notre plateforme leader du marché permet aux banques de s'ouvrir à la fintech et aux partenariats, de digitaliser rapidement leurs processus, et de proposer des expériences hyper-personnalisées. Nous donnons aux banques la flexibilité commerciale et la dynamique pour améliorer leurs opérations, diminuer leurs coûts d'un pourcentage allant jusqu'à 75 % et de bâtir des entreprises durables. »

Les nouveaux services bancaires modulaires de Temenos s'imposent de plus en plus auprès des fournisseurs de services bancaires comme Green Dot, Mbanq et Vodeno. Ces acteurs du secteur des BaaS cherchent à étendre leurs services bancaires à des établissements et à des entreprises en direction de la finance intégrée pour proposer des produits bancaires à des clients en dehors de leur propre écosystème, comme permettre à un acheteur de régler sa commande sur Amazon avec les points de fidélité de la banque.

« La taille, l'emplacement ou l'absence de compétences techniques de l'entreprise ne constituent plus un obstacle important vers la transformation en service bancaire ; toutes les banques ont le choix dans la façon de consommer et de fournir des services et des capacités bancaires », a déclaré Jerry Silva, vice-président, IDC Financial Insights. « Même les banques sophistiquées de niveau 1 et 2 adoptent actuellement des services bancaires pré-intégrés afin de moderniser leurs systèmes bancaires existants, composant par composant. Temenos propose une architecture de services bancaires modulables alignée sur une norme commune, fournissant des capacités bancaires aux nombreuses fonctionnalités. »

? Fin ?

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples information, visitez le site www.temenos.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 11:15 et diffusé par :