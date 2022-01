Deux organismes de l'Î.-P.-É. recevront du financement du fédéral pour améliorer le bien-être des vétérans





Les organismes Serene View Ranch et Lest We Forget Community Veterans Committee recevront chacun 400 000 $ d'Anciens Combattants Canada

CHARLOTTETOWN, PE, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé que les organismes Serene View Ranch et Lest We Forget Community Veterans Committee recevraient du financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Situé à Alexandra, à l'Î.-P.-É., Serene View Ranch recevra 400 000 $ pour mettre au point un programme de stabilisation, d'ancrage et de résilience pour les vétérans autochtones et les femmes vétérans. Le traitement des traumatismes sera à la fois individualisé et communautaire et offrira une gamme d'approches de traitements multidisciplinaires et sensibles à la culture. Une fois mis au point, ce programme sera partagé avec les cliniques de santé mentale aux quatre coins du Canada.

L'organisme Lest We Forget Community Veterans Committee, situé à Summerside, à l'Î.-P.-É., recevra également 400 000 $ pour améliorer la sécurité économique des femmes vétérans et des vétérans LGBTQ2 à l'Î.-P.-É. Ce projet prévoit la création d'un centre de réussite des vétérans pour soutenir les vétérans par l'intermédiaire de programmes d'entrepreneuriat et d'employabilité, de services de soutien à l'emploi, de services de traduction, d'orientation professionnelle et de services de mentorat.

Tous les bénéficiaires utiliseront ce financement pour des initiatives qui visent à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille. Cette année, les organismes choisis tentent de régler les enjeux qui touchent les vétérans et leur famille pendant la relance après la pandémie de COVID-19, notamment l'itinérance, le chômage, les problèmes de santé et l'appui des groupes visés par l'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LBGTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce au financement supplémentaire pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille annoncé dans le budget de 2021.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a fourni un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et des membres de leur famille au moyen d'initiatives, de recherches et de projets innovants.

« Le bien-être de nombreux vétérans et membres de leur famille a été profondément touché par la pandémie. Toutefois, grâce à des initiatives innovantes de nos partenaires communautaires, les vétérans et les membres de leur famille obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Nous sommes fiers de reconnaître les efforts extraordinaires de ces organismes et de fournir les ressources nécessaires pour qu'ils continuent leur travail essentiel. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer le soutien offert aux vétérans. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est un excellent exemple de cet engagement. Je suis si heureux que nous puissions aider ces organismes à accomplir tant de choses pour améliorer la vie des vétérans et de leur famille. »

Bobby Morrissey, Député pour Egmont

« Cette subvention permettra à Serene View Ranch (SVR) de mettre au point deux importants programmes multidisciplinaires de jour de traitement des traumatismes pour deux populations de vétérans identifiées : les femmes vétérans et les vétérans autochtones. Au cours des deux prochaines années, SVR mettra au point et offrira ces programmes de traitement spécialisés dans l'espoir de créer un modèle de traitement qui pourra éventuellement être reproduit et offert partout au Canada. »

Caroline Leblanc, propriétaire et fondatrice, Serene View Ranch

« Ce financement contribuera à mettre sur pied le centre de réussite des vétérans de l'Î.-P.-É., le premier du genre à l'Î.-P.-É., afin de fournir des programmes d'entrepreneuriat et d'employabilité, des services de soutien à l'emploi, des services d'orientation de carrière et de mentorat, des services d'établissement de feuilles de route personnalisées et des services globaux conçus pour répondre aux besoins uniques des vétérans de l'Île. »

Nancy Beth Guptill, représentante de l'organisme Lest We Forget Community Veterans Committee

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été annoncé dans le budget de 2017.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis de verser plus de 25 millions de dollars à 66 organismes du pays pour les aider à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

Le budget de 2021 fournit un montant supplémentaire de 15 millions de dollars sur trois ans, à compter de cette année, afin d'élargir et d'améliorer le financement pour des projets qui appuient les vétérans pendant la relance après la pandémie de COVID-19, notamment des projets qui abordent les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, de chômage et de santé ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.

