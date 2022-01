Rubicon ouvre une nouvelle agence au Chili pour soutenir la hausse de la croissance en Amérique latine





Rubicon Capital Advisors (« Rubicon »), l'une des plus grandes sociétés mondiales d'investissement bancaire axée sur les secteurs des infrastructures, de l'énergie et du numérique au sens large, annonce avec plaisir l'ouverture d'une nouvelle agence à Santiago du Chili. Cette nouvelle agence au Chili constitue la troisième agence de Rubicon dans la région. Elle soutiendra la croissance mondiale continue ainsi que les investissements de l'entreprise en Amérique latine, un marché que Rubicon considère comme clé et à fort potentiel de croissance.

Andres Onetto, qui travaillait auparavant à la Banque Scotia, dirigera les activités d'investissement bancaire ainsi que les activités principales d'investissement de la société au Chili, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, en étroite collaboration avec les agences situées au Mexique et en Colombie. Felipe Caro qui a également précédemment travaillé à la Banque Scotia rejoindra la société en tant qu'analyste principal. Rubicon envisage de recruter de nouveaux employés au cours des prochains mois.

« Je me réjouis de rejoindre l'équipe Rubicon en cette période particulièrement exaltante. Grâce à cette nouvelle agence au Chili les clients disposeront non seulement d'un accès unique au Cône Sud, mais également d'une expérience de terrain, de contacts et d'une expertise du marché. Les agences de Rubicon en Colombie et au Mexique se positionnent déjà en tant que chefs de file dans la région. Grâce à cette nouvelle agence au Chili, nous espérons devenir bientôt le premier conseiller financier dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et du numérique au sens large en Amérique latine », commente Andres Onetto, directeur général.

Le marché chilien des infrastructures a attiré des investisseurs de renommée mondiale, notamment des entreprises de construction internationales et locales, des gestionnaires d'infrastructures, des fonds de placement privés et des fonds de pension. Récemment, le gouvernement chilien a annoncé son plan d'investissement infrastructures 2022, comprenant des appels d'offres pour des projets d'infrastructure d'un montant d'environ 4,7 milliards de dollars qui joueront un rôle important dans la reprise économique du Chili après la pandémie.

Jesus Gonzalez Torrijos, associé chez Rubicon déclare à propos de l'expansion ; « Nous vivons une période exceptionnelle. Grâce à un cadre réglementaire stable et à un environnement commercial favorable, le Chili possède l'un des réseaux d'infrastructures de transport et énergétiques les plus développés d'Amérique latine. Notre présence au Chili est tout à fait logique alors que nous continuons à élargir nos réseaux, à développer notre équipe et à fournir à nos clients une expertise de "terrain". Nous nous réjouissons d'accueillir Andres et Felipe au sein de l'équipe Rubicon. »

Cette nouvelle agence au Chili constitue la septième agence de Rubicon dans le monde. En plus de Mexico et de Bogotá, la société exerce ses activités à New York, Dublin, Madrid et Séoul. L'objectif de Rubicon est de combiner une équipe d'élite capable d'offrir un service de la plus haute qualité à ses clients à une portée internationale inégalée. Au cours des prochains mois, Rubicon s'efforcera d'embaucher d'autres talents exceptionnels des secteurs du numérique, des infrastructures et des énergies renouvelables à travers son réseau d'agences mondiales.

À propos de Rubicon Capital Advisors

Rubicon est l'une des plus grandes sociétés mondiales d'investissement bancaire axée uniquement sur les secteurs des infrastructures, de l'énergie, du numérique et des services d'utilité publique. Grâce à des agences réparties en Europe, aux Amériques et en Asie, le rayonnement de Rubicon est réellement mondial. Depuis sa création en 2011, Rubicon a réalisé la vente, l'acquisition ou le refinancement d'une centaine d'actifs essentiels des secteurs des infrastructures, de l'énergie, du numérique et des services d'utilité publique en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie, pour une valeur d'entreprise combinée de plus de 85 milliards de dollars. La société est réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Sa filiale américaine est à la fois membre de la FINRA et de la SIPC, et inscrite en tant que courtier auprès de la SEC. Pour de plus amples informations sur Rubicon, visitez le site : www.rubiconcapitaladvisors.com et suivez Rubicon Capital Advisors sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 09:10 et diffusé par :