Gartner mentionne FarEye dans son guide 2021 « Market Guide for Vehicle Routing & Scheduling and Last Mile Technologies » pour la quatrième fois consécutive





CHICAGO, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Une plateforme SaaS internationale qui transforme la logistique du dernier kilomètre, a été reconnue en tant que Representative Vendor dans le guide 2021* « Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies » de Gartner ®. Il s'agit de la quatrième mention consécutive de FarEye dans le guide, publié le 13 décembre 2021.

Selon Gartner, « Le marché du routage et de l'ordonnancement des véhicules et des solutions de logistique du dernier kilomètre continue de croître à mesure que les organisations cherchent des moyens d'optimiser leurs flottes. L'évolution des applications, en raison de l'émergence de nouveaux besoins commerciaux, a poussé les fournisseurs à développer leurs compétences dans certains domaines ou même à spécialiser leurs produits dans certains domaines comme les opérations de dernier kilomètre. » FarEye a été reconnu Representative Vendor dans le rapport.

« Chez FarEye, nous travaillons avec dévouement pour améliorer la livraison pour tous. Notre objectif est de redéfinir le secteur de la livraison du dernier kilomètre, en adoptant une approche axée sur le client et efficace. Nous sommes honorés d'être récompensés pour la quatrième fois consécutive par le guide « Market Guide for Vehicle Routing & Scheduling and Last-mile technologies » de Gartner. En constante innovation, nous permettons à nos clients de gérer un volume croissant d'expéditions, en assurant des livraisons rapides, une utilisation optimale de la flotte, et des expériences de meilleure qualité. » a déclaré Kushal Nahata, PDG et cofondateur de FarEye.

Avec la montée du e-commerce, les entreprises améliorent leur logistique du dernier kilomètre dans le but non seulement de réduire les coûts de transport, mais aussi d'améliorer l'expérience client. La solution VRS de FarEye, Intelligent Delivery Orchestration (IDO), permet aux entreprises d'offrir aux clients une expérience du dernier kilomètre parfaite, avec une gamme d'offres telles que la planification des livraisons, le routage dynamique, le crowdsourcing des conducteurs, l'application chauffeur, le suivi en temps réel, le traçage et plus encore.

Note de Gartner

Gartner, Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies, Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, Carly West, 13 décembre 2021

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications d'études et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de limiter leur choix aux fournisseurs les mieux notés. Les études publiées par Gartner reflètent les avis de ses équipes de recherche et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant ces études, notamment les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Consultez www.getfareye.com pour en savoir plus.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1494125/FarEye_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :