CliniSys acquiert HORIZON Lab Systems et s'associe à Sunquest Information Systems pour créer l'une des plus grandes organisations au monde dédiée à l'informatique pour le diagnostic et les laboratoires.





· Ce groupe combiné a pour objectif d'améliorer les résultats en matière de santé publique grâce à l'innovation dans les technologies de diagnostic et d'informatique pour les laboratoires.

TUCSON, Arizona, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CliniSys annonce l'acquisition récente d'HORIZON Lab Systems et son association avec Sunquest Information Systems, sous le nom de CliniSys. Cette acquisition et l'association avec Sunquest créent l'une des plus grandes organisations au monde dédiées à l'informatique pour le diagnostic et les laboratoires.

La vision de CliniSys est d'aller au-delà des murs du laboratoire clinique afin d'adopter une nouvelle approche en matière de solutions numériques pour le diagnostic et les laboratoires dans le cadre du continuum de soins et de la communauté afin d'améliorer la santé publique. HORIZON Lab Systems est essentiel à cette vision grâce à ses solutions avancées basées sur le cloud pour les laboratoires et à ses connaissances ainsi qu'à son expertise inégalées en matière d'environnement, d'analyse qualité de l'eau, de santé publique, de toxicologie et d'agriculture.

Ensemble, CliniSys, Sunquest et HORIZON Lab Systems comptent plus de 1 300 employés dans 12 pays représentant 19 cultures différentes, parlant 21 langues différentes et disposant d'une connaissance inégalée du secteur complexe du laboratoire et du diagnostic à l'échelle mondiale.

CliniSys est en mesure d'offrir les avantages de la migration vers le cloud et d'appliquer de nouvelles technologies telles que l'analyse avancée, l'IA et l'apprentissage automatique, et de fournir aux professionnels de laboratoire de meilleurs outils et de meilleures capacités de diagnostic afin qu'ils puissent travailler plus efficacement et améliorer la santé publique dans le monde entier.

Les laboratoires du monde entier surveillent et protègent la santé en s'appuyant sur de multiples facteurs déterminants en matière de santé, allant des soins médicaux, de la génétique et de l'environnement aux influences physiques connexes, et CliniSys dispose de la capacité avérée de produire des centaines de millions de résultats médicaux par mois, afin d'assurer une surveillance des maladies touchant les populations à l'échelle d'une pandémie dans le monde entier.

Michael Simpson, PDG de CliniSys, a déclaré : « La santé publique est une préoccupation majeure pour tous les gouvernements et les citoyens. Grâce aux solutions avancées et basées sur le cloud, aux connaissances et à l'expertise inégalées dans les domaines de l'environnement, des analyses qualité de l'eau, de la santé publique, de la toxicologie et de l'agriculture d'HORIZON, CliniSys est désormais en mesure de fournir des solutions visant à améliorer la santé à l'échelle de la population aux organisations et aux gouvernements à tous les niveaux, et dans différents secteurs de l'écosystème de la santé publique. »

À propos de CliniSys

CliniSys, dont le siège social se trouve à Chertsey, en Angleterre, et à Tucson, en Arizona, est un des principaux fournisseurs de systèmes d'information de laboratoire, de saisie des commandes et de consultation des résultats, ainsi que de solutions de santé publique liées à la surveillance et à la gestion des épidémies au Royaume-Uni et en Europe. CliniSys s'est spécialisé avec succès dans la livraison complexe et à grande échelle de solutions complètes de laboratoire et de santé publique dans plus de 3 000 laboratoires présents dans 34 pays, à l'aide de solutions CliniSys.

Notre expertise interdisciplinaire combinée fournit aux clients des solutions visant à appuyer le flux de travail en laboratoire dans les domaines clinique, histologique, moléculaire et génétique, y compris la gestion des commandes, l'établissement de rapports et la livraison des résultats. De plus, nous servons des laboratoires dans les domaines des essais environnementaux, du contrôle qualité de l'eau, de l'agriculture et de la toxicologie.

www.clinisys.com (Royaume-Uni et Europe)

www.sunquestinfo.com (Amérique du Nord)

www.horizonlims.com (HORIZON)

Contact pour les médias auprès de CliniSys :

Linden Gregory

Metia Group

+44 (0) 7525 507 922

linden.gregory@metia.com

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :